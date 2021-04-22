«Меня никто не принуждал». Сборная России по биатлону осталась без главного тренера

Надо отдать должное нашему биатлону. Несмотря на результаты, с ним никогда не бывает скучно. Перед олимпийским сезоном сборная России осталась без главного тренера. Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров опубликовал видео, в котором рассказал про все перестановки.

Тренер мужской резервной сборной Сергей Белозёров как раз из интернета и узнал о том, что больше не работает в команде. Что же опять происходит с нашим биатлоном и куда это всё приведёт?

Сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту. Но это пойдёт команде на пользу Перед зимней Олимпиадой в женской сборной заметно вырастет конкуренция. Чтобы никто не расслаблялся.

«Меня никто не принуждал»

Главный тренер сборной России Валерий Польховский покинет свой пост 31 мая 2021 года. Официальная причина, которую назвал Майгуров, состояние здоровья. Валерий Николаевич не присутствовал в команде в завершающей стадии сезона именно по этой причине. Польховский в интервью ТАСС заявил, что его никто не принуждал и не заставлял покидать пост, но при этом отметил, что хотел бы и дальше тренировать.

«Это была моя инициатива, меня к этому никто не принуждал. С этим предложением я выступил на заседании правления Союза биатлонистов России. Я попросил, чтобы мою кандидатуру не рассматривали на следующий сезон. Самочувствие? Динамика положительная, всё нормально. Тренерскую карьеру я заканчивать не намерен. После сезона надо будет немного отдохнуть, привести себя в порядок, а после – время покажет», – сказал пока ещё главный тренер сборной.

Но не все поверили в официальную версию событий. Анфиса Резцова высказала сомнение, что Польховский ушёл по собственному желанию.

«Я не верю словам Майгурова, что с Польховским расстались по обоюдному согласию. Зачем Валерию Николаевичу покидать сборную в канун Олимпиады? Полагаю, его вынудили. Очень жаль, что Польховского убрали. На Олимпиаде результата лучше не будет. Этим увольнением всю вину за сезон повесили на Польховского. Хотя, на мой взгляд, с того момента, как он заступил на должность, результат изменился в лучшую сторону», – подчеркнула трёхкратная олимпийская чемпионка.

«Одни тренеры болваны, да?» Тренер сборной России по биатлону прямо ответил критикам Валерий Польховский заверил, что команда идёт своим путём.

Белозёрова убрали по интернету

Тренер мужской резервной сборной России Сергей Белозёров и вовсе не знал о своём уходе до того момента, пока информация не появилась в интернете. Его работу посчитали неудовлетворительной. Даже если она действительно была таковой, довольно странно со стороны СБР не сообщить о решении лично тренеру.

«Получается, что после 31 мая прекращаю свою работу на этой должности. Я, естественно, узнал из новостей. У нас до этого был тренерский совет в Ханты-Мансийске, в принципе в процессе голосования по отчёту я понял, что руководство инициировало неудовлетворительную оценку работы тренерам, хотя тренерский совет проголосовал за «удовлетворительно», — сообщил Белозёров «Р-Спорту».

Тренер резервной сборной России Белозёров: узнал о прекращении своей работы из новостей

Шашилов и Каминский остаются, Волкова отправили в резерв

Но есть и стабильные моменты в российском биатлоне. Старших тренеров мужской и женской сборных было решено оставить на их должностях. Михаил Шашилов и Юрий Каминский продолжат готовить команду и поведут биатлонистов в олимпийский сезон. При этом Каминский будет и дальше работать с Максимом Максимовым, а Шашилов – с Николаем Загурским. А вот тренер женской сборной по стрельбе Алексей Волков будет отправлен в резервную команду.

Шашилов уже заявил, что хочет выкачать все знания из Волкова, которых у него, очевидно, немало. Стрелком Алексей во время спортивной карьеры был гениальным. Только с началом тренерской деятельности вышло не всё гладко. Судя по всему, ему не удалось до конца сработаться с некоторыми биатлонистками. В частности, Светлана Миронова открытым текстом выражала непонимание методов работы Алексея.

«Тренировки с Алексеем Волковым? По ходу сезона не было, только в летней подготовке. По сезону все больше сами по себе, все, наверное, имеют опыт, как нужно работать в сезоне. И чувствую, что нужно добавить, что убавить. У нас тренер по стрельбе – это человек, который помогает пристреляться», – говорила она.

Из других новостей о перестановках надо сказать, что мужскую резервную сборную теперь будут готовить Сергей Башкиров и Павел Максимов, а женскую – Евгений Куваев и, соответственно, Алексей Волков. На юниорскую команду в должности старшего тренера назначен Владимир Брагин.

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Как же быть без главного тренера?

На самом деле, вопрос о необходимости должности главного тренера в сборной стоял давно. По сути, человек на этом посту должен был заниматься преимущественно организационными моментами, потому что у мужской и женской команд были свои сформированные тренерские штабы. Главный тренер в такой ситуации – это менеджер. Анатолий Хованцев, работавший на этом посту до Польховского, честно признался, что эта позиция может быть излишней.

«В этой ситуации, возможно, должность и не нужна. Старшие тренеры с прошлого года сами пишут программы. Думаю, что ответственность будет лежать на них, и это правильно. Вообще, если будет главный тренер, то он должен обладать организаторскими способностями. Я не могу обозначить кандидатуру, сложно сказать, кто может быть».

Так что само по себе отсутствие главного тренера даже в олимпийский сезон не должно привести к катастрофе. Непосредственно методикой и подготовкой спортсменов заниматься есть кому, но вот роль эффективного менеджера и организатора нашей команде точно бы пригодилась.