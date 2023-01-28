Фантастический финиш в биатлоне! Претендентов на медаль разделили ничтожные 0,005 секунды

«Будет ярко и горячо» – так Динара Алимбекова-Смольская говорила о пасьютах после спринтов. И не ошиблась в прогнозах. Мужская гонка преследования была невероятно яркой, горячей и напряжённой. Причём главные страсти развернулись не в борьбе за золото, которое преспокойно забрал Латыпов. Настоящая битва в финишном створе была за серебро и бронзу. И здесь победитель драматично опередил проигравшего на 0,005 секунды!

«Золотой» дубль Латыпова

Хотя поначалу мужская гонка выглядела довольно скучной. Латыпов, стартовавший с преимуществом в 17 секунд над Серохвостовым, наращивал свой отрыв чуть ли не с каждым метром. После первой лёжки точная стрельба Эдуарда помогла ему увеличить задел до 37,6 секунды, и это несмотря на то, что соперники также сработали на ноль.

На второй лёжке Латыпов вновь закрыл все мишени, а Серохвостов и Смольский допустили по промаху, из-за чего преимущество Эдуарда выросло до минуты. Между тем в борьбу вклинился Карим Халили, отработавший на ноль. Уже тогда стало понятно, что свою победу Буйвол из Камышлы вряд ли упустит. Всем остальным оставалось лишь бороться за оставшиеся медали.

На третьей стрельбе Латыпов допустил промах, но всё равно увеличил шансы на свой «золотой» дубль. Дело в том, что Серохвостов и Смольский ушли на два штрафных круга каждый, чем увеличили своё отставание до 1 минуты 42,1 секунды! Карим же был точен и оказался в 54,7 секунды от Эдуарда.

Всё по своим местам расставила заключительная стойка. Латыпов промазал дважды, но даже при точной стрельбе Серохвостова и Смольского, а также лишь одной ошибке Халили Эдуард лидировал с отрывом в 43,2 секунды. Победитель спринта преспокойно забрал второе золото, а вот остальным пришлось зарубаться за серебро и бронзу. Тут и началось самое интересное.

«Я думал, что второй»

Карим, который сейчас находится в не самой лучшей форме, отвалился практически сразу. На одном из подъёмов он попытался догнать улетевших вперёд Даниила и Антона, но не сумел. Смольский и Серохвостов же боролись на оставшихся километрах, вперёд выходил то один, то другой биатлонист.

Оторваться ни у кого из них так и не вышло, поэтому разбираться пришлось на финише. Белорус на спуске вышел вперёд и занял более удобную позицию в створе. Россиянину же пришлось выбираться из-за спины соперника. Серохвостов догнал Смольского и одновременно с ним финишировал в разножке. На табло загорелось, что победителем дуэли стал Даниил, однако вскоре там появилось имя Антона. Судьям пришлось пересматривать фотофиниш, чтобы определить, кто же занял второе, а кто третье место. В итоге серебро ушло к белорусу, который опередил россиянина на 0,005 (!) секунды. Судьбу медали решил носок лыжного ботинка.

«Мы с Каримом вместе уходили с последней стрельбы, но он сразу отвалился. Он пытался догнать на тренерском подъёме, потому что Антон там пошёл пешком зачем-то, – рассказывал Даниил. – Я понимал, что если мы так пойдём, то Карима довезём до финиша. Поэтому решил первым поехать в тренерский подъём, чтобы Антона завести, дабы он пешком не шёл и чтобы на темпе доехать до финиша без Карима. Я хотел сказать Антону на подъёме: «Ты что встал?» (смеётся), а потом оглянулся, увидел, что Карим начал врабатываться сильно. Думаю, ничего не буду говорить. Может, он устал, и я вообще один сейчас доеду спокойно. Но нет, он всё-таки за мной поехал.

Был план досидеть за ним и попытаться выиграть на финише. Тут довольно странный финиш: если едешь первым, занимаешь самый ближний коридор, второму же приходится ехать по дальнему. У нас так и получилось. Думаю, если бы было ещё пару метров, я бы обогнал. Я всё-таки из-за спины выходил, перед самой линией почувствовал, что мы сравнялись с ним. Всё решила разножка. Была бы прямая чуть длиннее, думаю, урвал бы победу. Я думал, что второй, потому что, когда выкинул ногу, мне показалось, что я обогнал Антона, но на фотофинише видно, что буквально носок ботинка у него впереди».

Благодаря второму месту Смольский не позволил Латыпову серьёзно приблизиться к себе. Сейчас россиянин проигрывает белорусу 36 очков.