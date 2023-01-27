Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Динара Алимбекова-Смольская проиграла Ирине Казакевич в спринте на Кубке Содружества – 2022/2023 – обзор, результаты

Российская биатлонистка вырвала золото у белоруски на последних метрах. Шикарная развязка!
Татьяна Постникова
Динара Алимбекова-Смольская проиграла
Комментарии
Алимбекова должна была выиграть гонку, но дрогнула на последних метрах.

Женский спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах подарил нам крутейшую борьбу за золото. Белоруска Динара Алимбекова-Смольская лидировала с приличным преимуществом, но на финише дрогнула и уступила прибавившей на последних метрах россиянке Ирине Казакевич. Спортсменок разделило всего пару секунд. По-настоящему шикарная концовка!

Драматичная борьба

Лидеры в спринте распределились на две группы: часть стартовала в начале, часть – в конце гонки. В первой группе бежали Ирина Казакевич, Екатерина Носкова, Тамара Дербушева, Лариса Куклина и Елизавета Каплина. После первой стрельбы из борьбы за медали выпала Каплина, после второй – Носкова и Куклина.

А вот Ирина Казакевич, несмотря на промах, шла в лидерах, накидывая Дербушевой, отработавшей на ноль, больше семи секунд. Финишировала Ирина с преимуществом в 13,5 секунды над Тамарой.

«Был уверен в себе на 100%». Российский биатлонист вырвал золото в драматичной борьбе «Был уверен в себе на 100%». Российский биатлонист вырвал золото в драматичной борьбе

Стартовавшая в середине гонки в полном одиночестве Виктория Сливко попыталась вклиниться в борьбу за золото, но из-за промаха боролась лишь за попадание на подиум. Изначально это получилось, и тюменка финишировала третьей, однако позже её подвинула Динара Алимбекова-Смольская.

По сравнению со стартами в декабре, в январе Динара выглядит не слишком впечатляюще. На счету белоруски были лишь бронза, четвёртое и седьмое места. Сегодня же Алимбекова-Смольская смотрелась куда более боеспособно. С первых метров дистанции стало ясно, что биатлонистка намерена бороться за золото. Но были сомнения – хватит ли сил?

Динара Алимбекова-Смольская

Динара Алимбекова-Смольская

Фото: РИА Новости

После первой стрельбы Динара стала второй, проиграв Ирине всего восемь секунд. Правда, с каждым последующим километром отставание не сокращалось, а росло. На подходе ко второму рубежу Алимбекова-Смольская уступала Казакевич уже 17,3 секунды. Точная работа на стойке позволила белоруске выйти в лидеры, выигрывая у россиянки 14,4 секунды.

Российские биатлонисты выступают в новой форме. И у неё есть одна важнейшая особенность Российские биатлонисты выступают в новой форме. И у неё есть одна важнейшая особенность

«Не скажу, что мне не повезло»

Казалось, золотая медаль у Динары уже в кармане, но с каждым метром дистанции преимущество Алимбековой-Смольской просто таяло на глазах. На отрезке 5,8 км белоруска выигрывала 9,4 секунды, на 6,9 км – две секунды. На финиш же биатлонистку не хватило: Динара уступила Ирине 2,9 секунды и стала второй. И это при том, что весь последний круг темп для Алимбековой-Смольской задавала Наталья Гербулова, в итоге финишировавшая пятой.

«Я ещё вчера посмотрела, какая погода будет сегодня, поэтому рискнула и заявилась во вторую группу чуть подальше, чтобы знать время соперниц, как они стреляют, – сказала Алимбекова. – Не скажу, что мне где-то не повезло.

На последнем круге уже полностью была разбита трасса, и приходилось постоянно выбирать кусочки, по которым идти. У меня есть преимущество, так как я знаю эту трассу, но мне приходилось идти там, где шли другие спортсменки, и я не смогла проявить свои домашние спринтерские качества. Поэтому недовольна работой на трассе. Что касается стрельбища, то стабильно сегодня стреляла, знала, что попаду. Я хороша в стрельбе, поэтому, тьфу-тьфу-тьфу, тут довольна».

«Меня начали поздравлять уже после стрельбы». Латыпов впервые победил на Кубке Содружества «Меня начали поздравлять уже после стрельбы». Латыпов впервые победил на Кубке Содружества

Для Казакевич эта победа стала первой за полтора месяца. Последний раз золото Ирина завоёвывала в начале декабря на этапе Кубка России в Увате. Дербушева, опустившаяся на третье место, взяла первую награду в новом году. До этого на подиум Тамара поднималась в конце декабря на этапе Кубка Содружества в Рязани.

«Впечатления от гонки хорошие. По такой погоде получилось отработать по трассе неплохо. Победа — это всегда положительные эмоции, – призналась Казакевич. – Стрельба на ноль – это, конечно, лучшая стрельба, но работаем с тем, что есть. Один штрафной круг – это хороший результат. Сегодня не было сильного ветра, многие девчонки работали на ноль, например, Динара и Тамара. Всегда есть к чему стремиться, но один промах – хороший результат».

Уже завтра в Раубичах пройдёт пасьют, и, как сказала Алимбекова, он будет «ярким и горячим». Посмотрим, насколько она будет права.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023