Российская биатлонистка вырвала золото у белоруски на последних метрах. Шикарная развязка!

Женский спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах подарил нам крутейшую борьбу за золото. Белоруска Динара Алимбекова-Смольская лидировала с приличным преимуществом, но на финише дрогнула и уступила прибавившей на последних метрах россиянке Ирине Казакевич. Спортсменок разделило всего пару секунд. По-настоящему шикарная концовка!

Драматичная борьба

Лидеры в спринте распределились на две группы: часть стартовала в начале, часть – в конце гонки. В первой группе бежали Ирина Казакевич, Екатерина Носкова, Тамара Дербушева, Лариса Куклина и Елизавета Каплина. После первой стрельбы из борьбы за медали выпала Каплина, после второй – Носкова и Куклина.

А вот Ирина Казакевич, несмотря на промах, шла в лидерах, накидывая Дербушевой, отработавшей на ноль, больше семи секунд. Финишировала Ирина с преимуществом в 13,5 секунды над Тамарой.

Стартовавшая в середине гонки в полном одиночестве Виктория Сливко попыталась вклиниться в борьбу за золото, но из-за промаха боролась лишь за попадание на подиум. Изначально это получилось, и тюменка финишировала третьей, однако позже её подвинула Динара Алимбекова-Смольская.

По сравнению со стартами в декабре, в январе Динара выглядит не слишком впечатляюще. На счету белоруски были лишь бронза, четвёртое и седьмое места. Сегодня же Алимбекова-Смольская смотрелась куда более боеспособно. С первых метров дистанции стало ясно, что биатлонистка намерена бороться за золото. Но были сомнения – хватит ли сил?

Динара Алимбекова-Смольская Фото: РИА Новости

После первой стрельбы Динара стала второй, проиграв Ирине всего восемь секунд. Правда, с каждым последующим километром отставание не сокращалось, а росло. На подходе ко второму рубежу Алимбекова-Смольская уступала Казакевич уже 17,3 секунды. Точная работа на стойке позволила белоруске выйти в лидеры, выигрывая у россиянки 14,4 секунды.

«Не скажу, что мне не повезло»

Казалось, золотая медаль у Динары уже в кармане, но с каждым метром дистанции преимущество Алимбековой-Смольской просто таяло на глазах. На отрезке 5,8 км белоруска выигрывала 9,4 секунды, на 6,9 км – две секунды. На финиш же биатлонистку не хватило: Динара уступила Ирине 2,9 секунды и стала второй. И это при том, что весь последний круг темп для Алимбековой-Смольской задавала Наталья Гербулова, в итоге финишировавшая пятой.

«Я ещё вчера посмотрела, какая погода будет сегодня, поэтому рискнула и заявилась во вторую группу чуть подальше, чтобы знать время соперниц, как они стреляют, – сказала Алимбекова. – Не скажу, что мне где-то не повезло.

На последнем круге уже полностью была разбита трасса, и приходилось постоянно выбирать кусочки, по которым идти. У меня есть преимущество, так как я знаю эту трассу, но мне приходилось идти там, где шли другие спортсменки, и я не смогла проявить свои домашние спринтерские качества. Поэтому недовольна работой на трассе. Что касается стрельбища, то стабильно сегодня стреляла, знала, что попаду. Я хороша в стрельбе, поэтому, тьфу-тьфу-тьфу, тут довольна».

Для Казакевич эта победа стала первой за полтора месяца. Последний раз золото Ирина завоёвывала в начале декабря на этапе Кубка России в Увате. Дербушева, опустившаяся на третье место, взяла первую награду в новом году. До этого на подиум Тамара поднималась в конце декабря на этапе Кубка Содружества в Рязани.

«Впечатления от гонки хорошие. По такой погоде получилось отработать по трассе неплохо. Победа — это всегда положительные эмоции, – призналась Казакевич. – Стрельба на ноль – это, конечно, лучшая стрельба, но работаем с тем, что есть. Один штрафной круг – это хороший результат. Сегодня не было сильного ветра, многие девчонки работали на ноль, например, Динара и Тамара. Всегда есть к чему стремиться, но один промах – хороший результат».

Уже завтра в Раубичах пройдёт пасьют, и, как сказала Алимбекова, он будет «ярким и горячим». Посмотрим, насколько она будет права.