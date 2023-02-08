Ужасный старт Самуэльссона на чемпионате мира. Отсутствие России не спасло шведа от позора

Олимпийский чемпион по биатлону Себастиан Самуэльссон провёл, кажется, худшую эстафетную гонку в своей карьере. И это на чемпионате мира – 2023 в Оберхофе – главном старте сезона! Самуэльссон, который никогда не упустит шанса уколоть соперников из России, напомнить о том, что они не имеют права нигде соревноваться, подставил свою команду. На своём этапе он отправился на три штрафных круга и лишил сборную Швеции малейших шансов на медали.

Ужасный старт для шведской сборной, позор для самого Самуэльссона. Он просто расстрелял все усилия своих партнёров по смешанной эстафете. Месяц назад биатлонист, который в нынешнем сезоне вообще далёк от победных кондиций, пробежал три штрафных круга в супермиксте на этапе Кубка мира в Поклюке. Вместе с Анной Магнуссон он занял только десятое место.

«Это жестоко. Не могу ничего сказать, кроме этого. Это худшее соревнование Кубка мира, в котором я участвовал. Я не должен быть настолько плох даже при таком ветре», — сказал тогда Самуэльссон.

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Но то был супермикст, этап Кубка мира – по большому счёту проходящее соревнование. Сейчас же – чемпионат мира, к которому спортсмены готовятся весь сезон. Кажется, Себастиану было не до биатлона.

Он не послушался бывшего тренера сборных России и Швеции Вольфганга Пихлера, который советовал Самуэльссону не участвовать в Кубке мира в Антхольце, что могло негативно отразиться на его состоянии. В горном Антхольце швед выступил так себе, как и по ходу всего сезона, но зато назвал свои результаты предупредительным выстрелом перед ЧМ-2023.

Может, предупреждал, что вообще не готов? Тогда надо было прямо говорить.

Но прямо Себастиан говорит, только когда дело касается допинга и негатива в сторону соперников из России. Даже когда россияне бегают за Южную Корею.

Сколько раз уже Самуэльссон говорил про то, что России не должно быть на международных соревнованиях. Нет россиян на чемпионате мира в Оберхофе. Но отсутствие наших спортсменов не уберегло шведа от позора. Его команда – только девятая. А Норвегия даже со штрафным кругом выиграла золото, опередив Италию и Францию.

Сам швед пока просто оправдывает свою неудачу оружием:

«Это ужасно, я не понимаю, что происходит. Я чувствовал себя очень хорошо и всё равно промахивался, а потом почувствовал, что с оружием что-то не так.

Мои промахи такие грубые и такие далёкие, должно быть, что-то случилось с оружием», – приводит слова Самуэльссона Expressen.