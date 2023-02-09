«Он это заслужил». Даже Йоханнес Бё посмеялся над провалом Самуэльссона на чемпионате мира

Перед стартом чемпионата мира по биатлону – 2023 разговорчивый шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон подначивал лидера сезона – норвежца Йоханнеса Бё. Тот молчал ровно до завершения первого дня турнира, по итогам которого у Норвегии золото, у Швеции – фиаско из-за Самуэльссона.

Бё ответил сопернику довольно едко. По заслугам?

«Не боюсь Йоханнеса»

Перед первой гонкой чемпионата мира Самуэльссон высказался о составе сборной Норвегии на смешанную эстафету: «Меня немного удивило, что Йоханнеса поставили на последний этап эстафеты. Я бы больше боялся Ветле Шоста Кристиансена. Я не боюсь ни Йоханнеса, ни Стурлы», – заявил Самуэльссон, также заявленный на заключительный этап.

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Однако в гонке шансов помериться силами с Йоханнесом Бё у Самуэльссона просто не было, так как из-за катастрофических ошибок в стрельбе его отставание от лидера было слишком большим. Самуэльссон не справился с лёжкой и зашёл сразу на три штрафных круга, в то время как Йоханнес далеко впереди боролся за золото с итальянцем и французом.

В итоге победителями смешанной эстафеты стали норвежцы, а шведы финишировали лишь девятыми с отставанием в две с половиной минуты.

После финиша Самуэльссон не мог сдержать слёз, а позже объяснил, что его промахи были связаны с плохой подготовкой оружия: «Одно из самых тяжелых переживаний за всю мою карьеру. Конечно, очень разочарован. После гонки выяснилось, что винты, крепящие ствол к ложе, ослабли.

«Он это заслужил»

А вот настроение Йоханнеса Бё после победы в смешанной эстафете было совсем другим, и никакого сочувствия к Самуэльссону он не испытывал:

«На мой вкус, это приятно, учитывая то, что он так активно высказывается обо мне перед гонками. Так что я бы сказал, что он это заслужил.

Обидели ли меня его слова? Нет. Ну, или немного. Но если ты высказываешься так, то должен понимать, что ответ прилетит в любой момент. Так обстоят дела с Себби сегодня, и это печально для Швеции», – приводит слова Бё TV2.

Однако справедливости ради Йоханнес отметил, что в спринтерской борьбе с ним у Самуэльссона действительно были бы неплохие шансы:

«Он прав, что встрече со мной был бы рад больше, чем с Ветле. Ветле – лучший спринтер из всех нас. Если бы я встретил Себбе в самом конце, мне пришлось бы нелегко. Но ещё многое должно произойти, прежде чем мы вместе окажемся на последних сотнях метров», – рассказал Бё.

И действительно — Самуэльссон в этом сезоне выглядит совсем не так ярко, как в прошлом, и его слова о желании выиграть Кубок мира, сказанные осенью, остаются лишь фантазией, пока Бё штампует одну победу за другой.

Но если вдруг швед и норвежец всё-таки сойдутся в личной гонке, это может быть очень горячая борьба. Не только за медаль, но и за честь.