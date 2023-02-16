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Чемпионат мира по биатлону — 2023: нелепая ошибка Себастиана Самуэльссона лишила сборную Швеции медали в эстафете

«Чувствую себя глупо». Нелепая ошибка Самуэльссона лишила Швецию медали в эстафете
Ангелина Николаева
Себастиан Самуэльссон
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На этот раз шведский биатлонист перепутал коврики на стрельбище.

Швед Себастиан Самуэльссон воистину проводит самый противоречивый чемпионат мира. После провала в смешанной эстафете он сумел добраться до двух сенсационных медалей. Казалось, дело пошло на лад, но нет. В сингл-миксте Себастиан снова допустил нелепую ошибку и подвёл команду.

В сингл-миксте на чемпионате мира в Оберхофе Самуэльссон финишировал четвёртым с отставанием в 1 минуту и 16 секунд от лидеров гонки. И это при том, что его напарница по команде Ханна Эберг, которая накануне выиграла золото в индивидуальной гонке, боролась за тройку сильнейших.

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После первого этапа Ханны Швеция занимала третье место с отставанием от лидеров в три секунды, однако на первой стрельбе второго этапа Себастиан Самуэльссон использовал сразу три дополнительных патрона и переместился на шестую позицию. Но даже так отставание было некритичным – около 30 секунд, и уже на последнем этапе Самуэльссон продолжал бороться за медали: к заключительной стрельбе он подошёл четвёртым, проигрывая полминуты.

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Шикарный шанс на бронзу команде Швеции подарил итальянец: Томмазо Джакомель ушёл сразу на два штрафных круга. Однако перед последней стрельбой Себастиан Самуэльссон нелепо ошибся: встал не на тот коврик на огневом рубеже. Вместо четвёртой установки он выбрал третью, где несколькими секундами ранее все мишени закрыл Йоханнес Бё.

Себастиан быстро понял свою ошибку и вернулся обратно. Но суматоха на огневом рубеже всё-таки повлияла на его стрельбу. Швед ушёл на один штрафной круг и отправился на дистанцию с отставанием в 30 секунд от итальянца, который после двух штрафов сохранил третье место и бронзовую медаль.

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«Я шёл на четвёртый коврик, но был недостаточно внимателен. Это было неуклюже, я чувствую себя немного глупо. Я был в стрессе и хотел сделать всё быстро», – рассказал Самуэльссон о ситуации на огневом рубеже Expressen.

Себастиан уже дважды на этом чемпионате лишал Швецию медалей именно из-за стрельбы стоя. Ранее он зашёл на три штрафных круга в классической смешанной эстафете. Тогда его команда заняла лишь девятое место, а сам Самуэльссон объяснил свои ошибки на стрельбе проблемами с оружием.

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