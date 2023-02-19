Лучшая биатлонистка ЧМ не отдала золото норвежке. Борьба на последнем круге была жаркой!

Чемпионат мира по биатлону в Оберхофе завершился двойным триумфом Швеции в масс-стартах. Вслед за Себастианом Самуэльссоном золото выиграла Ханна Эберг, для которой это золото стало вторым на ЧМ-2023.

Даже два промаха не помешали Эберг опередить лидера общего зачёта Кубка мира Жулию Симон и вырвать победу в яркой борьбе на последнем круге.

Неудачная лёжка

Начало гонки для Ханны Эберг сложилось не совсем удачно – она промахнулась уже на первой стрельбе из положения лёжа и вместе с Жулией Симон, которая также ушла на один штрафной круг, на отсечке после первого огневого рубежа проигрывала лидерам Линн Перссон и Доротее Вирер 21 секунду.

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На втором круге Жулия Симон и Ханна Эберг максимально приблизились к шведке и итальянке и ко второму огневому рубежу сократили отставание до четырёх секунд. На второй лёжке и Симон, и Эберг вновь закрыли только по четыре мишени и переместились на восьмую и 13-ю позиции соответственно.

В это время Линн Перссон, Анаис Шевалье-Буше и Лиза Тереза Хаузер безупречно справились со второй стрельбой и ушли в гонку лидерами.

Жулия Симон бросилась за ними, практически за километр отыграла 10 секунд и к третьей стрельбе подошла уже четвёртой с отставанием от Шевалье-Буше в 11 секунд. Ханна Эберг к третьей стрельбе поднялась на девятую позицию.

Схватка за золото

На первой стойке Эберг и Симон всё-таки справились со стрельбой и ушли на дистанцию второй и третьей. Первое место сохраняла Анаис Шевалье-Буше, которая к этому моменту не допустила ни одного промаха.

К заключительной стрельбе Симон подошла первой, сразу за ней – Шевалье-Буше. Обе француженки промахнулись по одному разу и буквально подарили победу Ханне Эберг, которая быстро, чётко и без промахов отработала на последней стойке и ушла на дистанцию лидером. Через пять секунд после шведки – Тандреволд, которая переместилась на вторую позицию.

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На заключительном круге развернулась яркая борьба: четыре биатлонистки сражались за победу. Шевалье-Буше на дистанции оказалась чуть медленнее: за 800 метров до финиша её отставание от Эберг увеличилось с 10 секунд до 20, и продолжить борьбу за медали француженка уже не смогла.

В то же время Ингрид Тандреволд смогла оторваться от Жулии Симон, у которой сил на заключительный отрезок также уже не осталась, и попыталась атаковать Эберг. Норвежка постаралась приблизиться к шведке на заключительном подъёме, но Ханна Эберг смогла дотерпеть, удержала примерно пятисекундное преимущество и буквально вырвала победу.

Эберг принесла третье золото и 11-ю медаль в копилку сборной Швеции. Таким образом, в общем зачёте шведы чуть не достали непобедимых вроде бы норвежцев, на счету которых 13 наград, но золотых сразу пять.

А ещё Ханна показала лучший результат среди женщин на ЧМ-2023. Только ей удалось выиграть сразу два золота в Оберхофе. Также она завоевала серебро в спринте и бронзу в женской эстафете. Превосходный результат!