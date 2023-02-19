Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 12.5 км Масс-старт
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Чемпионат мира по биатлону 2023: швед Себастиан Самуэльссон отобрал у норвежца Йоханнеса Бё золото ЧМ-2023 в масс-старте

Самуэльссон отомстил Бё за все обиды. Швед увёл у норвежца из-под носа последнее золото
Михаил Чесалин
Себастиан Самуэльссон
Аудио-версия:
Комментарии
Себастиан наконец-то стал чемпионом мира. Теперь может позволить себе говорить всё, что захочет?

В последний день чемпионата мира по биатлону – 2023 все взгляды, конечно, были прикованы к Йоханнесу Бё. Да, норвежец не смог в Оберхофе установить невероятный, «вечный» рекорд, одержав победы во всех гонках, но у него оставался шанс забрать шестое золото и стать победителем всех личных гонок на одном ЧМ. И одно, и второе – просто фантастическое достижение.

Но Йоханнес в последний день турнира не сдюжил.

А самое обидное, что золото у него из-под носа увёл швед Самуэльссон.

«Ему повезло обогнать самого слабого норвежца». Братья Бё опять смеются над Самуэльссоном «Ему повезло обогнать самого слабого норвежца». Братья Бё опять смеются над Самуэльссоном

Фаворит допускает ошибки

Йоханнес стартовал под первым номером и на правах безоговорочного фаворита протащил пелотон весь первый круг. Но первым же выстрелом на первой лёжке промахнулся и был вынужден догонять тех, кто закрыл все пять мишеней на огневом рубеже. Показалось, что норвежцу далось это довольно легко. Группа лидеров, в которую входили Легрейд, Самуэльссон, Клод и Понсилуома, шла неспешно, поэтому ко второму рубежу Бё её догнал.

Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас.

Но точность норвежца вновь подвела – ещё один промах. По одной ошибке также допустили Легрейд и Понсилуома, а вперёд вырвались Клод, Жаклен, Самуэльссон и Расторгуев. Лидеры вновь не рвали жилы, поэтому Бё, взяв себе в подручные Понсилуому, догнал их ещё быстрее, чем на прошлом круге.

На первой стойке Йоханнес сделал то, что от него и ждали – быстро закрыл все пять мишеней и вышел на чистое первое место. Точно отстрелял и Самуэльссон, но он был чуть медленнее и ушёл на трассу в 10 секундах от норвежца. На третье место поднялся Легрейд, но ему в спину дышала целая толпа.

Самуэльссон расправился с Бё

Бё пришёл на финальную стойку первым. Закрыл четыре мишени подряд, а пятым выстрелом промахнулся, подарив зрителям нешуточную интригу. Усилили её чисто отстрелявшие Самуэльссон и Понсилуома. Они вышли на трассу впереди норвежца, но преимущество составляло всего семь секунд.

Дикая эстафета на чемпионате мира! Бё упустил золото там, где оно было почти гарантировано Дикая эстафета на чемпионате мира! Бё упустил золото там, где оно было почти гарантировано

Бё и Самуэльссон наговорили друг о друге много интересного на этом чемпионате мира. Себастиан, например, прогнозировал, что Йоханнес не сможет собрать всё золото турнира, и радовался его поражению в эстафете. Норвежец же часто отвечал шведу добродушными подколками. Жёсткого противостояния между ними не было, но конкуренция чувствовалась.

И Самуэльссон, желая утереть нос Бё, втопил так, что Йоханнес не выдержал. Лучший биатлонист мира попробовал зацепиться за шведов, но быстро выдохся и не стал бороться даже с Понсилуомой, – пошёл до финиша чуть ли не пешком. Мартин в итоге сохранил первое место, а Себастиан стал первым.

Биатлон. ЧМ-2023. Оберхоф, Германия
Мужчины. 15 км Масс-старт
19 февраля 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Себастиан Самуэльссон
Швеция
36:42.8
2
Мартин Понсилуома
Швеция
+9.6
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+38.8

Для Себа это золото чемпионата мира стало первым в карьере, после семи серебряных и бронзовых наград. Примечательно, что он добыл титул, когда многие его уже списали, и даже бронзу, ранее добытую в Оберхофе, считали сенсационной. Но таков биатлон – в нём есть место неожиданностям.

А Самуэльссон теперь может говорить всё, что захочет. Заслужил.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023