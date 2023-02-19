Самуэльссон отомстил Бё за все обиды. Швед увёл у норвежца из-под носа последнее золото

Себастиан наконец-то стал чемпионом мира. Теперь может позволить себе говорить всё, что захочет?

В последний день чемпионата мира по биатлону – 2023 все взгляды, конечно, были прикованы к Йоханнесу Бё. Да, норвежец не смог в Оберхофе установить невероятный, «вечный» рекорд, одержав победы во всех гонках, но у него оставался шанс забрать шестое золото и стать победителем всех личных гонок на одном ЧМ. И одно, и второе – просто фантастическое достижение.

Но Йоханнес в последний день турнира не сдюжил.

А самое обидное, что золото у него из-под носа увёл швед Самуэльссон.

Фаворит допускает ошибки

Йоханнес стартовал под первым номером и на правах безоговорочного фаворита протащил пелотон весь первый круг. Но первым же выстрелом на первой лёжке промахнулся и был вынужден догонять тех, кто закрыл все пять мишеней на огневом рубеже. Показалось, что норвежцу далось это довольно легко. Группа лидеров, в которую входили Легрейд, Самуэльссон, Клод и Понсилуома, шла неспешно, поэтому ко второму рубежу Бё её догнал.

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Но точность норвежца вновь подвела – ещё один промах. По одной ошибке также допустили Легрейд и Понсилуома, а вперёд вырвались Клод, Жаклен, Самуэльссон и Расторгуев. Лидеры вновь не рвали жилы, поэтому Бё, взяв себе в подручные Понсилуому, догнал их ещё быстрее, чем на прошлом круге.

На первой стойке Йоханнес сделал то, что от него и ждали – быстро закрыл все пять мишеней и вышел на чистое первое место. Точно отстрелял и Самуэльссон, но он был чуть медленнее и ушёл на трассу в 10 секундах от норвежца. На третье место поднялся Легрейд, но ему в спину дышала целая толпа.

Самуэльссон расправился с Бё

Бё пришёл на финальную стойку первым. Закрыл четыре мишени подряд, а пятым выстрелом промахнулся, подарив зрителям нешуточную интригу. Усилили её чисто отстрелявшие Самуэльссон и Понсилуома. Они вышли на трассу впереди норвежца, но преимущество составляло всего семь секунд.

Бё и Самуэльссон наговорили друг о друге много интересного на этом чемпионате мира. Себастиан, например, прогнозировал, что Йоханнес не сможет собрать всё золото турнира, и радовался его поражению в эстафете. Норвежец же часто отвечал шведу добродушными подколками. Жёсткого противостояния между ними не было, но конкуренция чувствовалась.

И Самуэльссон, желая утереть нос Бё, втопил так, что Йоханнес не выдержал. Лучший биатлонист мира попробовал зацепиться за шведов, но быстро выдохся и не стал бороться даже с Понсилуомой, – пошёл до финиша чуть ли не пешком. Мартин в итоге сохранил первое место, а Себастиан стал первым.

Для Себа это золото чемпионата мира стало первым в карьере, после семи серебряных и бронзовых наград. Примечательно, что он добыл титул, когда многие его уже списали, и даже бронзу, ранее добытую в Оберхофе, считали сенсационной. Но таков биатлон – в нём есть место неожиданностям.

А Самуэльссон теперь может говорить всё, что захочет. Заслужил.