Норвежцы и шведы возмутились неправильными гимнами на ЧМ. А россияне просто спели!

На чемпионатах мира по биатлону в Германии церемонии награждения победителей медалями обычно проходят не сразу после гонки, а вечером в торжественной обстановке. Так происходит и в 2023 году в Оберхофе – биатлонисты переживают особые моменты на Medal Plaza.

Правда, норвежцам и шведам не очень повезло. Вместо гордости и радости спортсмены и их болельщики испытали смятение и растерянность. Организаторы церемонии включали неверные гимны эти стран.

«Я всё время сбивалась с ритма»

Весь Оберхоф уже отлично знает, как звучит гимн Норвегии – так часто биатлонисты из этой страны побеждают на текущем турнире. Но началось всё с ошибки. После смешанной эстафеты, когда норвежская четвёрка гордо поднялась на высшую ступень пьедестала, вместо привычного исполнения гимна заиграла настолько замедленная версия, что спортсмены не могли попасть в ритм и пели быстрее, чем позволяла им музыка.

Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас

«Я стояла и пела, но всё время сбивалась с ритма. Это не только я?» — спрашивала Марте Рёйселанд партнёров со смехом.

«Нет, он был очень медленным», – ответил ей Стурла Холм Легрейд.

Рёйселанд считает себя человеком без музыкального слуха, но вот Стурла как музыкант-любитель дал более подробное описание прозвучавшего гимна:

«Мелодия почему-то такая низкая, что я могу взять самые высокие ноты. Это немецкая версия нашего гимна», – объяснил Легрейд смеясь.

Эйрик Ос Симонсен, музыкальный журналист NRK Klassisk, нашёл существенные отличия и потребовал от организаторов немедленной замены гимна.

«Да, эту версию нельзя использовать. У неё совершенно иная гармонизация и другие аккорды, отличные от норвежской. Темп этой мелодии был немного медленнее обычного, но это не было большой проблемой. Главная проблема в том, что аккорды совсем не соответствуют традиционным».

А вот Йоханнес Бё в целом был доволен, но заметил, что гимн должен быть живее: «Я не знаю, то ли это группа опоздала, то ли это неправильный звуковой файл. В нашем национальном гимне должно быть больше скорости».

«Это совершенно комично»

Сказано – сделано. После индивидуальной гонки, когда Йоханнес вновь поднялся на высшую ступень на Medal Plaza и заиграл гимн Норвегии, его скорость была гораздо выше, чем после смешанной эстафеты. Но главное – снова не совпадала с оригинальной версией, принятой в Норвегии.

«Сначала такой медленный гимн, что все поют намного быстрее, чем позволяет мелодия. А затем его включают так быстро, что, когда мелодия подошла к концу, флаг был поднят только наполовину», – говорит Андреас Стабрун из NRK.

«Это совершенно комично. Я смотрю на это с юмором. Но немного грустно, что у организаторов не получается сделать всё как надо, потому что есть моменты, которые очень много значат для спортсменов», – прокомментировал произошедшее Йоханнес, спевший гимн в обеих версиях.

«Мне было трудно подпевать»

Похоже, что организаторы не вынесли урок после норвежского гимна, и следующими, кто пострадал от их халатности, стали шведы.

После женской индивидуальной гонки, когда на Medal plaza на пьедестале стояли сразу две прекрасные представительницы сборной Швеции Ханна Эберг и Линн Перссон, организаторы включили необычную версию их гимна.

«Это была невероятно странная версия. Я едва могла подпевать», – рассказала новоиспечённая чемпионка мира Ханна Эберг.

«Гимн был, можно сказать, немного особенным, в нём был другой оттенок, не тот, что мы себе представляем. Петь было немного сложно. После первого куплета я думала, что это вступление, но нет, это было не так, это просто была другая версия. Пришлось адаптироваться», – объяснила Линн Перссон.

Растерялся даже Себастиан Самуэльссон, стоявший рядом со сценой:

«Я очень плохо разбираюсь в музыке, но мне было трудно подпевать. Организаторы должны найти лучшую версию на будущее.

«Я немного смеюсь над этим, но это позор. Для некоторых спортсменов это единственный раз, когда кто-то оказывается на вершине пьедестала, а из-за этого момент триумфа немного теряется. На самом деле это весьма неуважительно», – заметил норвежский эксперт Андреас Стабрун.

Организаторы признали ошибку и подтвердили, что на награждении были сыграны неправильные версии национальных гимнов Норвегии и Швеции.

«Мы приносим безоговорочные извинения спортсменам и их болельщикам. Чтобы воспроизвести правильные версии на будущих церемониях, мы связались с посольствами обеих стран», – попытался сгладить ситуацию Бернд Вернике, заместитель председателя оргкомитета ЧМ в Оберхофе.

«Гимн звучал трижды. Мы молодцы!»

Россия, кстати, тоже попадала в подобную ситуацию – на чемпионате мира в 2017 году в Австрии, когда наша мужская сборная одержала победу.

Спортсмены и болельщики на церемонии награждения вместо гимна России услышали «Патриотическую песню» Михаила Глинки. Российские биатлонисты переглядывались в недоумении, а фанаты свистели. Антон Шипулин жестами указывал организаторам на допущенную ими ошибку, но мелодию не выключали. Ситуацию тогда спас комментатор Дмитрий Губерниев, который выхватил из рук организатора микрофон и передал его команде.

Биатлонисты не растерялись. Максим Цветков, Антон Шипулин, Антон Бабиков и Алексей Волков спели гимн а капелла, а болельщики и Губерниев пели с ними. После этого организаторы всё-таки включили правильную мелодию.

«Самой большой проблемой было взять микрофон у ведущего, который не хотел его отдавать. Но здесь сам бог велел. Я всё-таки договорился на сцене, забрал микрофон, и ребята спели, а я был рядом в качестве дирижёра. Заговор ли это? Нет! Знаете, нет худа без добра. Спасибо, что так случилось, потому что гимн мы сегодня слушали дважды. И пели! Поэтому гимн звучал трижды. Мы молодцы!» – рассказал после церемонии Губерниев.

«Сначала было очень неприятно. Наш слух не настолько тонок, чтобы с первых нот понять, что что-то не так. Но тем не менее мы сразу поняли, что играет не наш гимн. Поначалу мы были расстроены, но дальше всё было очень патриотично и хорошо», – заметил после награждения Антон Бабиков.