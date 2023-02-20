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Лучший биатлонист в истории: Александр Тихонов, Уле-Эйнар Бьорндален, Мартен Фуркад, Йоханнес Бё — рейтинг

Самый крутой биатлонист в истории. Йоханнес Бё уже затмил Бьорндалена и Фуркада?
Андрей Шитихин
Лучший биатлонист в истории
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Разные спортсмены, разные эпохи. Но абсолютно все — легенды. Пора уже определиться, кто лучший.

В Оберхофе только что завершился чемпионат мира — 2023 по биатлону. В мужском турнире царствовал норвежец Йоханнес Бё. Несмотря на то что ему всё-таки не удалось выиграть все личные гонки, оставаться в стороне от достижений младшего Бё сложно – сейчас его эпоха.

Но является ли он лучшим биатлонистом в истории? Йоханнес бьёт рекорды по количеству наград, однако теперь на чемпионатах мира семь дисциплин, в которых можно участвовать, на Олимпиадах – шесть, да и Кубок мира только в конце 1980-х придумали. А раньше было всего по две дисциплины, и некоторые биатлонисты умудрялись становиться многократными чемпионами.

Сравнить спортсменов из разных эпох можно только одним способом.

Биатлонисты распределяются по местам в рейтинге в онлайн-режиме в соответствии с голосами пользователей.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто лучший биатлонист в истории?
Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)
Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images
1 место

Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)

Чемпион и рекордсмен всего и вся, великий и ужасный, невероятный профессионал, для которого в спорте не было мелочей. В 40 лет отобрался в состав сборной Норвегии на Олимпиаду в Сочи и завоевал два золота – в спринте и смешанной эстафете. Для него эти золотые награды с Олимпийских игр стали седьмой и восьмой в карьере. На чемпионатах мира – 20 золотых медалей. Бился с достойными соперниками, которым порой проигрывал, но продолжал устанавливать всё новые и новые рекорды.

Александр Тихонов (СССР)
Фото: РИА Новости
2 место

Александр Тихонов (СССР)

Гениальный спортсмен, которого IBU назвал лучшим биатлонистом XX века. Было за что. Четыре золотые медали на четырёх Олимпиадах, пусть все они и были завоёваны в эстафетах. 11 золотых медалей на чемпионатах мира, при том, что на первых турнирах, в которых участвовал советский атлет, медали разыгрывались только в индивидуальной гонке и эстафете. Вообще, Тихонов должен был стать лыжником, а в биатлон попал случайно, решив восстановиться от травмы ноги на сборе с биатлонистами. В итоге мировой биатлон получил суперзвезду на целое десятилетие. И даже больше.

Мартен Фуркад (Франция)
Фото: Laurent Salino/Getty Images
3 место

Мартен Фуркад (Франция)

Гений биатлона. Единственный спортсмен, который выиграл «Большой хрустальный глобус» семь раз. Семь раз подряд! Никто в истории даже близко к такому не был. Фуркад просто доминировал в мировом биатлоне: потрясающе быстро бежал, невероятно точно стрелял и очень часто в контактных гонках, имея огромное преимущество над соперниками, приветствовал болельщиков на уходе с последней стрельбы. Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира. Большинство своих титулов выиграл в личных гонках. Завершил карьеру в 32 года, правив мировым биатлоном десять лет.

Рафаэль Пуаре (Франция)
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
4 место

Рафаэль Пуаре (Франция)

Великолепный французский биатлонист начал выступать в эпоху Уле-Эйнара Бьорндалена и был одним из главных соперников норвежца. Пуаре четыре раза выигрывал Кубок мира, восемь раз становился чемпионом мира, но на Олимпиадах так и не смог добраться до золота. Впрочем, это не отменяет того, что Рафаэль был настоящим художником в мировом биатлоне, побеждал красиво и поступал смело. В своей заключительной гонке в карьере в разножке проиграл своему главному сопернику, а затем не поехал на финал сезона в Ханты-Мансийск, где должен был стать пятикратным обладателем Кубка мира.

Свен Фишер (Германия)
Фото: Sandra Behne/Getty Images
5 место

Свен Фишер (Германия)

Биатлонист, который прославился тем, что в любой мороз бегал без перчаток. Выдающийся спортсмен, ставший четырёхкратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира. Одним из первых включён в Зал славы Международного союза биатлонистов. Возможно, Свен Фишер стал ещё чуть круче из-за фамилии – хоть в лыжных гонках, хоть в биатлоне, хоть в шахматах «Фишер» – синоним чемпиона.

Йоханнес Бё (Норвегия)
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
6 место

Йоханнес Бё (Норвегия)

Легко и просто говорить про биатлониста, который выступает прямо сейчас и только что в одну калитку вынес всех на чемпионате мира. У него феноменальная скорость, удивительно быстрая стрельба, про его невероятные способности рассуждают учёные, а хейтеры твердят только одно – астматик. Но никакие лекарства от астмы не помогут так бегать и так стрелять. Йоханнес Бё – король современного биатлона. И если останется до Олимпиады-2026, имеет все шансы побить рекорды Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству золота.

Франк Ульрих (ГДР)
Фото: Schlage/Getty Images
7 место

Франк Ульрих (ГДР)

Первый в истории обладатель Кубка мира, настоящая звезда биатлона в 80-х. После победы в 1978 году биатлонист из ГДР затем ещё трижды поднимал над головой Большой хрустальный глобус. Ульрих на двух Олимпиадах завоевал четыре медали, в том числе и золотую в личной гонке. На чемпионатах мира в его активе девять побед. Ульрих был одним из самых быстрых биатлонистов своего поколения, когда все бегали ещё только классикой.

Рикко Гросс (Германия)
Фото: Agence Zoom/Getty Images
8 место

Рикко Гросс (Германия)

Этот биатлонист родился в ГДР, но выступать за национальную команду начал уже после падения Берлинской стены. Рикко Гросс завоёвывал золотые награды на четырёх Олимпиадах – все в составе эстафет. В отличие от советского биатлониста Александра Тихонова, который выигрывал на четырёх Олимпиадах подряд, Гросс взял четыре золота на пяти Играх, а ещё на одной Олимпиаде в составе эстафеты был вторым! Помимо этого, у Гросса ещё несколько личных олимпийских наград и девять побед на чемпионатах мира. Один из самых классных «командных» игроков в истории биатлона.

Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия)
Фото: Julian Finney/Getty Images
9 место

Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия)

Эмиль из тех биатлонистов, которые, казалось, выступают целую вечность, потому что всегда – вот в каждом сезоне – добиваются побед. Свендсен всегда выступал на высочайшем уровне, заработал массу титулов, выиграл всё, что только возможно. Но этого замечательного биатлониста чаще вспоминают не за бесконечные достижения, а за фейл в эстафете на Олимпиаде в Сочи, когда он упустил огромное преимущество и оставил Норвегию без медалей.

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