Самый крутой биатлонист в истории. Йоханнес Бё уже затмил Бьорндалена и Фуркада?

В Оберхофе только что завершился чемпионат мира — 2023 по биатлону. В мужском турнире царствовал норвежец Йоханнес Бё. Несмотря на то что ему всё-таки не удалось выиграть все личные гонки, оставаться в стороне от достижений младшего Бё сложно – сейчас его эпоха.

Но является ли он лучшим биатлонистом в истории? Йоханнес бьёт рекорды по количеству наград, однако теперь на чемпионатах мира семь дисциплин, в которых можно участвовать, на Олимпиадах – шесть, да и Кубок мира только в конце 1980-х придумали. А раньше было всего по две дисциплины, и некоторые биатлонисты умудрялись становиться многократными чемпионами.

Сравнить спортсменов из разных эпох можно только одним способом.

Биатлонисты распределяются по местам в рейтинге в онлайн-режиме в соответствии с голосами пользователей.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.