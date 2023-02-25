«Это как?!» Две биатлонистки рыдали после гонки чемпионата России из-за драмы на финише

Невероятно драматичной получилась развязка женского суперпасьюта на чемпионате России в Ижевске. И если судьба золотой медали решилась ещё до заключительного огневого рубежа, то борьба за бронзу продолжалась до последних метров или даже миллиметров дистанции. В итоге на третьей ступеньке пьедестала оказались сразу две спортсменки.
Определить, кто быстрее, не смог даже фотофиниш!
Победительница гонки определилась ещё на предпоследнем круге. Тамара Дербушева подошла к четвёртой стрельбе с отрывом в 42 секунды от ближайшей преследовательницы. То есть она вполне могла позволить себе промахнуться один раз и остаться лидером гонки. Так и получилось, Дербушева закрыла четыре мишени и отправилась на штрафной круг. Однако ошибки допустили и её преследовательницы, так что с огневого рубежа Дербушева ушла уже с минутным отрывом и гарантировала себе победу в гонке.
Ирина Казакевич также промахнулись один раз, но ошибки соперниц позволили ей подняться на второе место. Догнать Казакевич на дистанции соперницам не удалось, и она вполне уверенно финишировала второй.
А вот борьба за бронзу развернулась невероятная! После заключительной стрельбы третьей со стадиона ушла Анастасия Батманова с отставанием от лидера в одну минуту и 13 секунд, сразу за ней на дистанцию отправилась Наталья Гербулова, а через семь секунд после неё – Екатерина Носкова.
Батмановой не удалось поддержать темп соперниц, и на последнем круге она уступила более опытным Гербуловой и Носковой. Девушки из группы Артёма Истомина вместе прошли заключительную петлю на стадионе и разыграли бронзу на финишной прямой. Носкова сделала эффектную «разножку» на финише, а Гербулова пересекла финишную черту практически двумя ногами. Определить, кто из них пересёк финиш раньше, со стороны было просто нереально, и, как оказалось впоследствии, справиться с этим не смог и фотофиниш!
«Ещё круче, что медаль получила моя подруга»
Сразу после финиша на табло было показано, что Носкова финишировала раньше. И когда окончательный результат ещё не был известен, а судьи просматривали фотофиниш, Гербулова высказалась, что, по её мнению, Носкова была чуть быстрее и именно она заберёт медаль. Однако уже через несколько минут судьи сообщили, что Носкова и Гербулова разделили третье место! В этот момент девушки, которые не только тренируются в одной группе, но и очень хорошо дружат, бросились в объятия друг друга и расплакались.
В итоге обе спортсменки получили бронзовые награды.
«Честно говоря, в моей спортивной карьере это впервые. Как говорится, добро всегда восторжествует. Я такого не ожидала. Только что говорила, что хотела, чтобы Катя была третьей. Она моя подруга, а у меня уже есть медаль. В итоге у нас сегодня две медали. Это вообще как?! Это очень круто, ещё круче, что вторую медаль получила моя подруга», – поделилась эмоциями Гербулова.
Кстати, суперпасьют, который прошёл в рамках чемпионата России – это уникальная для биатлона дисциплина, которая не проводится больше нигде в мире. По правилам, которые действуют сейчас, её проводят не так давно. Раньше в квалификации суперпасьюта спортсмены использовали по три дополнительных патрона на каждом огневом рубеже, и, если даже в этом случае закрыть все мишени не удавалось, биатлониста снимали с дистанции. С недавних пор дополнительные патроны в суперпасьютах убрали, и за каждую незакрытую мишень биатлонист отправляется на штрафной круг в 75 метров.
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