Йоханнес, бери пример! Кто из звёзд биатлона пробовал себя в лыжах и что из этого вышло

В этом сезоне составить конкуренцию норвежскому биатлонисту Йоханнесу Бё в биатлоне не может никто. За две недели до завершения Кубка мира сезона-2022/2023 он выиграл свою 15-ю золотую награду в сезоне. А если считать и успехи на чемпионате мира, то у Бё уже 20 побед этой зимой!

Норвежец так хорош на дистанции, что уже получает приглашения выступить на лыжном Кубке мира. Двукратный призёр Игр Ханс Кристер Холунд сообщил, что готов отдать свою квоту, чтобы посмотреть, на что способен Йоханнес.

А почему бы и нет? Тем более в спортивной истории уже были случаи, когда биатлонисты достойно проявляли себя в лыжных гонках.

Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас

Победа Бьорндалена на лыжном Кубке мира

Если Йоханнес Бё всё-таки решится испытать себя в лыжных гонках, одним из примеров для него явно должен стать Уле-Эйнар Бьорндален. Величайший норвежский биатлонист не просто оценивал свои силы в лыжных гонках, но и добивался ярких успехов. Уле-Эйнар выступал на лыжном чемпионате мира, а на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002-м и вовсе представлял Норвегию сразу в двух видах спорта – в биатлоне и в лыжных гонках! А ещё в 2006-м норвежец выиграл золото на этапе лыжного Кубка мира: в разделке на 15 км в шведском городе Элливаре он расправился со всеми соперниками-лыжниками.

Подробнее о той уникальной победе вы можете прочитать в нашем тексте:

«Страшно ходить по лесу без винтовки»

Ещё один крутой пример для Йоханнеса – норвежец Ларс Бергер. Старший брат Туры Бергер, уже будучи чемпионом мира по биатлону, выиграл серебро на Олимпийских играх в лыжных гонках! Более того, на счету этого биатлониста сразу три золота лыжных чемпионатов мира 2005 и 2007 годов.

В годы расцвета на вопрос, почему же он не перейдёт в лыжные гонки, Ларс в шутку отвечал: «Мне просто страшно ходить по лесу без винтовки».

Кстати, пробовал себя в лыжных гонках и легендарный Мартен Фуркад. Правда, на лыжном Кубке мира он стартовал лишь три раза, а его лучший результат – 22-е место на дистанции 10 км свободным стилем.

К суперуспешным примерам выступления биатлонистов в лыжных гонках можно отнести и опыт немки Мириам Гёсснер. Она выиграла золото в эстафете на юниорском чемпионате мира по биатлону, после чего из-за нестабильной стрельбы перешла в лыжные гонки. Гёсснер завоевала серебро Олимпийских игр и чемпионата мира в этом виде спорта, а позже вернулась в биатлон, подтянула стрельбу и выиграла там два золота ЧМ.

Итальянскую биатлонистку выдавили в лыжи

Кстати, в сезоне-2022/2023 в биатлоне уже был пример ухода в лыжные гонки. Победительница этапов Кубка мира из Италии Федерика Санфилиппо перешла в лыжи после того, как не попала на чемпионат мира по биатлону в Оберхофе.

В сборной Италии по лыжам место для Федерики нашлось. 32-летняя спортсменка на ЧМ-2023 в Планице выступила в трёх гонках: финишировала 10-й в командном спринте, заняла 30-е место в женской разделке на 10 км и седьмое — в женской эстафете. Ранее Санфилиппо выступала на домашних этапах Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе и Ливиньо.