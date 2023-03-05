Без братьев Бё норвежцы еле-еле вырвали медаль. Драматичная развязка смешанной эстафеты

Без братьев Бё и Стурлы Легрейда сборная Норвегии по биатлону с трудом выиграла медаль в смешанной эстафете, экс-лыжница Лампич умудрилась промахнуться восемь раз на одном огневом рубеже, а итальянцы лишились медали из-за досадного падения! Рассказываем, чем запомнилась смешанная эстафета на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Падение итальянки Комолы

На первом этапе эстафеты итальянка Лиза Виттоцци и француженка Лу Жанмонно были единственными, кому удалось закрыть все мишени без дополнительных патронов, и это позволило им стать лидерами гонки. Виттоцци первой передала эстафету, через 2,5 секунды после неё Жанмонно. Третьей, через 17 секунд после итальянки, на дистанцию отправилась норвежка.

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Однако уже в начале второго этапа действующая чемпионка мира Самуэла Комола упала на спуске, потеряла драгоценные секунды и пропустила на первое место француженку Каролин Коломбо. Вернуть лидерство после двух огневых рубежей Комоле так и не удалось. Более того, на второй передаче эстафеты Италия была уже девятой с отставанием от лидера в 47 секунд. До конца эстафеты итальянцам так и не удалось вернуться в тройку сильнейших, и на финише они, несмотря на все старания мужчин, были только пятыми.

Шокирующая стрельба Лампич

Лидером на втором этапе эстафеты стала норвежка Ингрид Тандреволд, она использовала один дополнительный патрон на лёжке и три на стойке, но это не помешало ей первой передать эстафету. Сразу за Норвегией на третий этап отправилась команда Франции, дальше – Украина, Швеция и Швейцария.

В борьбу за тройку могла вклиниться и экс-лыжница Анамария Лампич. За первую часть своего этапа она поднялась с пятого места на второе и к стрельбе стоя подходила уже в 11 секундах от лидера. Но на огневом рубеже произошла ситуация, которую на Кубке мира увидишь нечасто: словенка промахнулась восемь раз подряд, после чего ушла на пять штрафных кругов, а команда Словении переместилась на 14-ю позицию. Забегая вперёд, стоит отметить, что Антон Видмар на своём заключительном этапе ушёл ещё на три штрафных круга. В итоге Словения финишировала 12-й, с восемью штрафными кругами и проиграла лидерам пять с половиной минут.

Неудачи норвежцев

Стараниями Тандреволд первым на третий этап эстафеты отправился Йоханнес Дале. Однако норвежец с трудом справлялся со стрельбой и за два огневых рубежа использовал все шесть дополнительных патронов, чуть не отправившись на штрафной круг. После стойки он и вовсе проигрывал лидеру почти минуту! Даль быстро отыгрывал отставания на дистанции, но всё-таки передал эстафету лишь пятым с отставанием в 36 секунд от лидера гонки француза Эрика Перро.

На первой стрельбе заключительного этапа Стрёмсхейм повторил «стрелковый подвиг» Дале: также закрыл мишени восемью выстрелами и ушёл с рубежа четвёртым, увеличив отставание до 48 секунд.

На стойке норвежец всё-таки смог совладать со стрельбой, отработал без ошибок и вышел на третью позицию. Однако помогли норвежцам и ошибки соперников. На заключительной стрельбе ушёл на штрафной круг Антон Дудченко, и Украина опустилась с третьего места на шестое, а немец Бенедикт Долль использовал все дополнительные патроны, и из-за этого сборная Германии выпала из борьбы за тройку на последнем круге.

Норвежец пытался догнать Себастиана Самуэльссона, но так и не справился с этой задачей. А Франция на тот момент уже была вне досягаемости.