Биатлонисты из Латвии сотворили сенсацию в эстафете. Такого на Кубке мира никогда не было!

Сингл-микст – это та дисциплина в биатлоне, которая способна преподнести самые невероятные сюрпризы. В сезоне-2022/2023 в призы заезжали швейцарцы, ранее медали выигрывали эстонцы, а в Нове-Место впервые в истории бронзу в одиночной смешанной эстафете выиграла Латвия!

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Подарок от соперников на заключительной стойке

В сингл-миксте команду Латвии представляли Байба Бендика и Андрей Расторгуев. На первом этапе Бендика использовала один дополнительный патрон и передала эстафету шестой, в 11 секундах от Норвегии. Расторгуев также прошёл свой этап, использовав только один дополнительный патрон, благодаря чему Латвия переместилась уже на вторую позицию!

На третьем этапе Бендика промахнулась два раза на лёжке и три на стойке, из-за чего откатилась на восьмое место. Однако Расторгуев блестяще справился со стрельбой из положения лёжа и вернул команду в борьбу за медали. К заключительной стрельбе стоя латвиец подошёл на пятом месте. Расторгуев проигрывал норвежцу 34 секунды, австрийцу и шведу 11 и 10 секунд соответственно, а соперник из Германии был совсем рядом.

На стойке Расторгуев промахнулся дважды и, казалось бы, лишился шансов на медали, но соперники стреляли ещё хуже. Симон Эдер и Роман Рес ушли на штрафные круги, а Йеспер Нелин – на два. Это позволило латвийцу стать третьим, а швейцарцу Никласу Хартвегу, который стрелял без допов, – вторым.

Лучший результат в карьере

Серебро Швейцарии – это тоже неожиданный, но всё-таки не рекордный результат (в этом сезоне Никлас Хартвег и Эми Басерга уже поднимались на подиум). А вот бронзу Латвии можно назвать настоящий сенсацией. Никогда прежде эта команда не была в тройке на Кубке мира в командных гонках.

Более того, для 31-летней Байбы Бендики эта медаль стала первой на Кубке мира в карьере за более чем десять лет выступлений. До этого её лучшими результатами на высшем уровне были два пятых места – в индивидуальной гонке в сезоне-2018/2019 и в спринте в сезоне-2015/2016.

Для 34-летнего Расторгуева эта медаль третья на Кубке мира, ранее он дважды выигрывал серебро в личных гонках. Но в этом сезоне Андрей очень хорош: на чемпионате мира он трижды заезжал в десятку сильнейших в личных гонках и имел реальные шансы добраться до исторической медали.

Впрочем, историю ему сотворить удалось, пусть и двумя неделями позже.