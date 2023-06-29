Туда и обратно. Почему биатлонистка сборной Беларуси приняла решение выступать за Россию

Российских биатлонистов на международные соревнования пока не пускают, но национальная команда, несмотря на это, напряжённо работает и усиливается. Речь не только об упорных тренировках и прогрессе действующих биатлонистов сборной страны, но и о переходах в команду из-за рубежа.

28 июня стало известно о переходе в состав сборной России биатлонистки Елены Кручинкиной, ранее выступавшей за Беларусь.

Хотя в её случае точнее говорить о возвращении.

Из Беларуси – в Тюмень

28-летняя биатлонистка Елена Кручинкина будет тренироваться вместе с командой Тюменской области. О своём желании она сообщила ещё весной главному тренеру региональной команды Максиму Кугаевскому.

«Елена обратилась ко мне ещё в мае с просьбой рассмотреть вопрос о её переходе. Но на тот момент все пять вакансий в женской команде были заполнены: Виктория Сливко, Ульяна Нигматуллина, Ксения Шнейдер, Анна Грухвина и Любовь Калинина должны были представлять нашу команду в предстоящем сезоне».

Трансфер стал возможен после того, как Любовь Калинина сменила Тюменскую область на Республику Татарстан, и одна позиция в команде освободилась.

«Тогда-то мы и вернулись к вопросу о переходе Елены Кручинкиной. Я позвонил Адриану Цибульскому, с которым знаком многие годы. Он не препятствовал выбору Елены, за что ему огромная благодарность! В июле Елена приступит к подготовке к сезону в составе нашей команды. Девушка старательная, и мы на неё очень рассчитываем», – приводит слова Кугаевского «Матч ТВ».

Как биатлонистка попала в сборную Беларуси?

Елена родилась в Мордовии и долго была российской биатлонисткой. Только в 2018 году вместе с сестрой она сменила паспорт. Тогда Белорусская федерация биатлона (БФБ) обратилась в СБР. И сëстры не отказали. В России у Кручинкиных не получалось раскрыть потенциал из-за высокой конкуренции.

Елена Кручинкина Фото: РИА Новости

Переход одобрил тогдашний глава союза биатлонистов России Владимир Драчев. Он прокомментировал ситуацию так:

«Я считаю, мы поступили правильно, не препятствуя их переходу. Кручинкины нашли своё место, работают и довольны своей спортивной жизнью. А иначе могли вовсе завершить карьеру. Выступления Кручинкиных за другую страну надо рассматривать позитивно. Девочки вышли на мировую арену. При этом они всё равно российские спортсменки и помогают братской Беларуси».

Заметный прогресс

На белорусской земле Елена стала показывать более высокие результаты. И главным успехом было её попадание на Кубок мира.

Там девушка зарекомендовала себя как надёжного командного бойца, взяв со сборной Беларуси три серебряных медали Кубка мира в эстафетах: в сезонах-2020/2021 (Оберхоф и Нове-Место) и 2021/2022 (Эстерсунд).

Сезон-2020/2021 для Елены стал лучшим в карьере. По его итогам белорусская биатлонистка заняла 30-е место в общем зачете. Тогда же она показала лучший результат в карьере – седьмое место в спринтерской гонке Хохфильцена. В десятку лучших она попадала четыре раза.

Олимпийские игры 2022 года в Пекине у Елены Кручинкиной не задались. В индивидуальной гонке – 48-е место, в спринте – 70-е и непопадание в гонку преследования. А эстафету белорусский квартет, к сожалению, с треском провалил – лишь 13-е место. Тогда подопечные Олега Рыженкова не смогли повторить достижение олимпийских чемпионок Пхëнчхана-2018.

В последнем же сезоне, уже без Кубка мира, Елена Кручинкина заняла скромное 32-е место в зачете Кубка Содружества. Лучшим же результатом стало пятое место в спринтерской гонке на этапе в Рязани.

Ни для кого не секрет, что команда Тюменской области – одна из сильнейших в России. Регион создаёт отличные условия для подготовки биатлонистов, поэтому мало кто удивится, если Елена при поддержке региона и в конкуренции с сильными соперницами сможет пробиться и в сборную России.