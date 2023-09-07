Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Первый этап Кубка Содружества – 2023/2024 в Сочи: Ирина Казакевич выиграла спринт, допустив три промаха

Необычный сюрприз от Казакевич в первой гонке сезона: выиграла спринт с тремя промахами
Михаил Чесалин
Первый этап Кубка Содружества – 2023/2024 в Сочи
Аудио-версия:
Комментарии
Скорость на трассе в Сочи решила всё.

В четверг, 7 сентября, совершенно внезапно для многих болельщиков стартовал биатлонный сезон. Да, в рамках первого этапа Кубка Содружества – 2023/2024 спортсмены гоняют на роллерах по асфальту, но эти результаты пойдут в зачёт перед зимними стартами, когда все наденут более привычные лыжи.

Ну а пока – своего рода разогрев, раскатка, набор формы – называйте, как хотите. Но почти все российские звёзды уже в строю и в бою за медали.

Что надо знать о Кубке Содружества – 2023/2024?
Большой биатлон уже возвращается! Российские звёзды стартуют на Кубке Содружества в Сочи
Большой биатлон уже возвращается! Российские звёзды стартуют на Кубке Содружества в Сочи

Первой гонкой сезона привычно был спринт. И в гонке с двумя огневыми рубежами, как ни странно, на первый план вышла именно скорость.

В биатлоне бывает всякое, особенно в летнем, но победа в спринте с тремя промахами – это редкость. Однако именно такой подвиг удалось совершить в Сочи Ирине Казакевич. Она допустила один промах лёжа, потом ещё два стоя, но скорость позволила ей всё равно стать первой. На выходе со второго огневого рубежа Ирина уступала 20 секунд Виктории Сливко, работавшей с оружием безупречно, и за финишный круг сумела не просто отыграть отставание, но и накинуть сопернице почти пять секунд.

Биатлон. Кубок Содружества-2023/24. Этап 1, Сочи
Женщины. 7.5 км Роллеры-Спринт
07 сентября 2023, четверг. 14:00 МСК
Окончено
1
Ирина Казакевич
Россия
22:26.1
2
Виктория Сливко
Россия
+4.8
3
Наталия Шевченко
Россия
+30.5

За бронзу тоже вышла настоящая дуэль. Екатерина Носкова показала лучшее время на первом круге, отработав без промахов, но её подкосили две ошибки на стойке и третий круг. Финальные 2,5 км примерно на 10 секунд быстрее преодолела бывшая лыжница Наталия Шевченко. Этого ей хватило, чтобы вырвать третье место – на финише соперниц разделили лишь две секунды.

Из других интересных результатов стоит отметить 10-е место Ульяны Нигматуллиной, вернувшейся из декретного отпуска, 23-е место Ларисы Куклиной, допустившей пять промахов из-за плохого самочувствия, а также 30-е место новоявленной биатлонистки Анны Грухвиной. Экс-лыжница допустила сразу восемь промахов и отстала от победительницы более чем на шесть минут, но для первого официального старта в новом виде спорта – не страшно.

Зачем Грухвина перешла из лыж в биатлон?
«Крамер пожелал удачи. Другие не сказали ничего». Интервью с ушедшей в биатлон лыжницей
Эксклюзив
«Крамер пожелал удачи. Другие не сказали ничего». Интервью с ушедшей в биатлон лыжницей
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android