Необычный сюрприз от Казакевич в первой гонке сезона: выиграла спринт с тремя промахами

В четверг, 7 сентября, совершенно внезапно для многих болельщиков стартовал биатлонный сезон. Да, в рамках первого этапа Кубка Содружества – 2023/2024 спортсмены гоняют на роллерах по асфальту, но эти результаты пойдут в зачёт перед зимними стартами, когда все наденут более привычные лыжи.

Ну а пока – своего рода разогрев, раскатка, набор формы – называйте, как хотите. Но почти все российские звёзды уже в строю и в бою за медали.

Первой гонкой сезона привычно был спринт. И в гонке с двумя огневыми рубежами, как ни странно, на первый план вышла именно скорость.

В биатлоне бывает всякое, особенно в летнем, но победа в спринте с тремя промахами – это редкость. Однако именно такой подвиг удалось совершить в Сочи Ирине Казакевич. Она допустила один промах лёжа, потом ещё два стоя, но скорость позволила ей всё равно стать первой. На выходе со второго огневого рубежа Ирина уступала 20 секунд Виктории Сливко, работавшей с оружием безупречно, и за финишный круг сумела не просто отыграть отставание, но и накинуть сопернице почти пять секунд.

За бронзу тоже вышла настоящая дуэль. Екатерина Носкова показала лучшее время на первом круге, отработав без промахов, но её подкосили две ошибки на стойке и третий круг. Финальные 2,5 км примерно на 10 секунд быстрее преодолела бывшая лыжница Наталия Шевченко. Этого ей хватило, чтобы вырвать третье место – на финише соперниц разделили лишь две секунды.

Из других интересных результатов стоит отметить 10-е место Ульяны Нигматуллиной, вернувшейся из декретного отпуска, 23-е место Ларисы Куклиной, допустившей пять промахов из-за плохого самочувствия, а также 30-е место новоявленной биатлонистки Анны Грухвиной. Экс-лыжница допустила сразу восемь промахов и отстала от победительницы более чем на шесть минут, но для первого официального старта в новом виде спорта – не страшно.