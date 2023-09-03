Большой биатлон уже возвращается! Российские звёзды стартуют на Кубке Содружества в Сочи

Всё важное, что нужно знать о старте сезона.

Лето едва-едва закончилось, но уже пришло время говорить о возвращении большого биатлона. 7 сентября в Сочи стартует первый этап Кубка Содружества – 2023/2024, в котором будут принимать участие звёзды российского и белорусского биатлона. Разумеется, они встанут не на классические лыжи, а на лыжероллеры, но это будет не отдельный летний старт, а первая часть масштабного турнира, который продолжится до самой весны.

Напоминаем всё самое важное о предстоящем старте.

Расписание этапа Кубка Содружества — 2023/2024 в Сочи

Первый и единственный лыжероллерный этап Кубка Содружества в этом сезоне пройдёт на олимпийском стадионе «Лаура» в Сочи. Более 100 биатлонистов разыграют медали в спринте, гонке преследования и масс-старте.

Расписание гонок на 1-м этапе Кубка Содружества — 2023/2024



7 сентября

11:00. Спринт, 10 км. Мужчины

14:00. Спринт, 7,5 км. Женщины



9 сентября

11:00. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

14:00. Гонка преследования, 10 км. Женщины



10 сентября

11:00. Масс-старт, 15 км. Мужчины

14:00. Масс-старт, 12,5 км. Женщины

Дистанция гонок точно такая же, как и на этапе Кубка Содружества год назад. Тогда на «Лауре» триумфатором стал Антон Бабиков, который выиграл спринт и масс-старт, а в гонке преследования уступил Алексею Вагину.

У девушек на этапе в Сочи в связке спринт-пасьют лучшей была белоруска Динара Алимбекова, а масс-старт выиграла Ирина Казакевич.

Динара Алимбекова Фото: РИА Новости

Но стоит отметить, что в прошлом сезоне роллерных этапов было два: не только в Сочи, но и в Раубичах. Теперь же биатлонисты встанут «на колёса» только раз.

Сокращение количества этапов Кубка Содружества с шести до четырёх связано со Спартакиадой сильнейших спортсменов России, которая пройдет в феврале 2024-го. В СБР называют Спартакиаду главным стартом нового сезона.

Главные герои первого этапа Кубка Содружества

Ещё с конца августа Сочи принимает главных звезд биатлона России. Одними из первых в олимпийскую столицу прибыли Эдуард Латыпов и Лариса Куклина. Их рейс был задержан на два часа, и в Сочи атлеты прибыли далеко за полночь, но недели им будет достаточно, чтобы вернуться к правильному режиму дня.

Поклонники биатлона особенно ждут возвращения Александра Логинова, который в прошлом сезоне принял участие лишь в нескольких гонках Кубка России. Двукратный бронзовый призёр Олимпиады в Пекине сезон-2022/2023 из-за проблем со здоровьем завершить не смог, а в итоге не попал на централизованную подготовку в сборную России. Но к новому сезону он с Антоном Бабиковым готовился с надеждой на новые успехи.

Будет в Сочи и Ульяна Нигматуллина, которая в начале августа вернулась из декретного отпуска. В последние месяцы она проводила домашнюю подготовку в Ижевске. В Сочи в планах у Ульяны пока только спринтерская гонка.

«Пока функциональное состояние Ульяны далеко не идеальное. Чудес не бывает, но надо понимать, что и спортивных задач на летний период перед ней не ставилось, а дальше она будет набирать с каждым месяцем. Стрельба вся осталась при ней. Она сменила ложе и ствол и при этом показывает высокий процент точности. За стрельбу мы спокойны, а остальное она доберёт», – рассказал тренер сборной Тюмени Максим Кугаевский Metaratings.

Ульяна Нигматуллина Фото: РИА Новости

Планирует бежать спринт в Сочи и Елена Кручинкина, которая теперь тоже тренируется в команде Тюменской области. Биатлонистка в межсезонье совершила обратный переход – вернулась из Беларуси в Россию.

Завершают подготовку к Кубку Содружества и белорусы. Они прибудут на «Лауру» 5 сентября из Армении, где проходят подготовку на базе в Цахкадзоре. Мужская часть команды прибудет в Россию в полном составе. К лидерам присоединятся Роман Елетнов и Александр Кошин. Всего десять человек.

«В составе есть как опытные и проверенные спортсмены, так и более молодые, для которых выступление в Сочи будет не лишним, тем более что мужской коллектив в этом году уже проводил горную подготовку. Результативные выступления в соревнованиях будем ждать в первую очередь от них», – подчеркнул главный тренер сборной Беларуси Олег Рыженков.

Расписание этапов Кубка Содружества — 2023/2024



1-й этап. Сочи (Россия) – 5–11 сентября 2023-го;

2-й этап. Уфа (Россия) – 12–18 декабря 2023-го;

3-й этап. Раубичи (Беларусь) – 3–8 января 2024-го;

4-й этап. Мурманск (Россия) – 10–15 апреля 2024-го.

А вот женская часть сборной наших соседей будет представлена по минимуму. Лидер команды Динара Смольская недавно объявила, что ждет ребёнка. А те девушки, которые стали мамами год назад – Ирина Лещенко и Анна Сола – только начали заниматься по индивидуальной программе.

Без среднегорной подготовки не будут выступать в Сочи новички команды: Елена Кулак и Алина Зайцева. Также по семейным обстоятельствам пропустит первый этап Кубка Содружества и Ирина Шаклеина-Кручинкина.

Антон Смольский Фото: РИА Новости

IBU не пустил на Кубок Содружества другие страны

Болельщики уже успели привыкнуть к тому, что Кубок Содружества – это соревнование биатлонистов только двух стран. Но организаторы турнира хотели расширить географию и собирались пригласить на турнир Узбекистан. Однако участию узбекских биатлонистов помешал Международный союз биатлонистов (IBU). Там предупредили о нарушении правил организации.

«Соревнование, о котором идёт речь, не может быть признано IBU, поскольку на данный момент членство Союза биатлонистов России приостановлено.

Если национальная федерация Узбекистана примет в нём участие, то это может привести к нарушению статьи 8.1.9 Конституции IBU», – сообщил глава Biathlon Integrity Unit (BIU) Грег Маккенн. Пойти против воли IBU в Узбекистане, конечно, не решились. Впрочем, при всём уважении к биатлонистам из этой страны, нельзя сказать, что с ними уровень Кубка Содружества сильно вырос бы.

Где смотреть первый этап Кубка Содружества — 2023/2024?

Первый этап Кубка Содружества в России покажет холдинг «Матч ТВ». В прямом эфире главного спортивного канала страны будут все шесть гонок и традиционные включения телевизионщиков перед стартом.

В Беларуси за показ турнира отвечает спортивный телеканал «Беларусь 5». Там тоже всё будет в прямом эфире, а повтор гонок покажут в вечерний прайм-тайм.