«Крамер пожелал удачи. Другие не сказали ничего». Интервью с ушедшей в биатлон лыжницей

Одной из самых громких новостей межсезонья в лыжах стал переход тюменской спортсменки Анны Грухвиной из лыж в биатлон. Грухвина, неоднократная чемпионка России в лыжных гонках, окончательно всё решила на финале Кубка России в Кировске.

Анна откровенно рассказала о том, как тяжело дался ей переход в биатлон, сравнила Михаила Шашилова и Юрия Бородавко и призналась, что разрыв отношений с двукратным призёром Олимпиады Александром Терентьевым вообще не повлиял на её решение.

«Готова ответить на любые вопросы, но всё в пределах разумного»

— Аня, недавно в инфополе бушевали страсти по поводу распределения зарплат в Минспорта. В твой адрес раздавались не самые лестные комментарии: только пришла — и сразу на зарплату. Как ты к этому относишься?

— Вообще никак. Я просто на это не обращала ни малейшего внимания. Так что даже и мнения никакого по этому поводу нет.

— Ты уже почувствовала, что в медиапространстве биатлон громче и скандальнее?

— Пока нет. Я сейчас настолько сосредоточена на своей работе, что не обращаю внимания на то, что происходит вокруг меня. Некогда отвлекаться. Да, бегло просматривала новости о моём переходе из лыж, но в целом весь шум мимо меня прошёл. Я всегда готова ответить на любые вопросы и пообщаться, но всё в пределах разумного.

— Насколько ты уже втянулась в биатлонную работу? Сильно отличается от того, что было в лыжах?

— Прошедший сезон в лыжах у меня получился сложным. Были допущены некоторые ошибки в подготовке, из-за которых не получилось показать тот результат, на который рассчитывала. И после объявления о переходе я полностью переключилась на биатлон. На первом сборе втягивалась, изучала то новое, чего не было в лыжах – в биатлоне другой распорядок дня, другая работа. Мне нужно было приходить на стрельбище пораньше, чтобы более качественно поработать с оружием.

В лыжных гонках я была с детства и прекрасно знала, что и как делать на тренировке, а в биатлоне пока только адаптируюсь. Стрельбище — основная тренировка — какая-то работа после тренировки – организация работы другая. Устаю больше, чем в лыжах, но не физически, на обычных лыжных тренировках я, можно сказать, отдыхаю. Но очень много новой информации, всё нужно запомнить, выделять только правильную информацию. Больше эмоциональной и психологической нагрузки. Физически я к любой работе готова.

— Кто больше всех из команды тебя обучал и обучает всяким хитростям биатлонным?

— Наташа Шевченко, с которой мы вместе были ещё в спортивном классе в школе Луизы Николаевны Носковой в Тюмени и знаем друг друга очень давно. Но в команде все девчонки дружные, приветливые, все готовы ответить на любые вопросы. Я очень быстро влилась в коллектив.

«В каких-то моментах можно было придержать меня»

— Ты сказала, что прошедший сезон не получился из-за ошибок в подготовке. Твоих ошибок? Или и тренера тоже?

— Да, ошибки были с обеих сторон. Амбиции у меня были большие. Я отдавалась на все 100% на тренировках. Но в каких-то моментах можно было придержать меня, заменить какую-то работу на другую. Несмотря ни на что, коньковые спринты в прошедшем сезоне у меня получались неплохо – попадание в финалы на каждом старте, выигранные прологи. Немного и классический спринт удалось подтянуть, но в дистанциях я просела.

— Если бы результаты в прошлом сезоне в лыжах были выше, ты бы ушла в биатлон?

— Наверное, всё равно задумалась бы. Но так получилось. Я всё-таки уже далеко не юниорка, из молодёжного возраста тоже вышла. А каждый спортсмен, уверена, хочет показывать высокие результаты. У меня их не было. Я была в группах Юрия Викторовича Бородавко, Егора Владимировича Сорина, в прошлом сезоне работала с Андреем Владимировичем Нутрихиным. От каждого тренера получила колоссальные знания и опыт, но прибавки в результатах были небольшими.

Шла маленькими шажочками вперёд, а хотелось сделать большой шаг. Нужно было задуматься – что ждёт меня в лыжных гонках, если я меняла тренировочные группы, а закрепиться так нигде и не смогла, сильного прогресса не добилась. Вот и подумала – может, биатлон? Поговорила с некоторыми тренерами, с Наташей Шевченко. Она меня поддержала. В итоге решилась сделать этот шаг и перейти в биатлон.

Анна Грухвина Фото: РИА Новости

— Расставание с Александром Терентьевым повлияло на твой уход из лыжных гонок? Теперь почти не будете пересекаться.

— Нет, конечно. Всё в прошлом осталось. Я принимала решение, исходя из своего собственного спортивного будущего.

«Дошла информация, что меня хотят видеть в биатлоне. Но не у Шашилова»

— Я слышал, что ты могла перейти в биатлон ещё по окончании сезона-2021/2022, если бы Михаил Викторович Шашилов проявил заинтересованность. Это правда?

— Да. Для меня самое главное — заинтересованность людей, которые будут со мной работать. Понятно, что, когда Наташа Шевченко переходила, ей было легче принять решение, у неё муж в биатлоне, работает с Михаилом Викторовичем. Когда в тебе заинтересованы, это огромный плюс. А просто переходить по слухам, что «тебя точно хотят видеть тут», это не дело. Мне нужен был разговор, после которого я бы точно знала, что меня ждут и хотят со мной работать.

— Кто на этот раз проявил инициативу – ты или Михаил Викторович?

— Как-то нас жизнь вывела на одну дорогу. Дошла информация, что меня хотят видеть в группе сборной России по биатлону. Но не у Шашилова. Однако никаких официальных предложений не поступало. Про возможный переход в биатлон со мной заговорила Луиза Николаевна Носкова, руководитель олимпийского совета Тюменской области, директор моей родной ОСШОР. Я как раз была в Кировске на финале Кубка России по лыжным гонкам.

Мы хорошо поговорили с Луизой Николаевной, она предложила попробовать себя в биатлоне. После этого разговора со мной связался главный тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Владимирович Кугаевский. Он объяснил, что в биатлоне меня действительно ждут. Максим Владимирович подчеркнул, что он был бы за то, чтобы я перешла в группу к Михаилу Викторовичу Шашилову. Я пообещала Кугаевскому, что после финала Кубка России сама наберу Шашилову и поговорю с ним.

Всерьёз задумываться о переходе начала ещё во время чемпионата России в Тюмени. Всё время до финала Кубка России в Кировске взвешивала все за и против. И даже когда бежала классическую гонку на последних соревнованиях в сезоне, то ещё не знала точно, что будет дальше, хотя были мысли – не последняя ли это моя классическая гонка в лыжах? А после звонка Луизы Николаевны нужно было принимать решение. Я обсудила это с родителями, близкими друзьями, но решала всё сама.

На коньковый спринт в финале Кубка я выходила, уже приняв решение, и сказала себе – ты определилась, а теперь просто беги, отпусти ситуацию. Конечно, хотелось забежать в призы в последней гонке, но… Хотя если бы я не упала тогда и всё получилось, может, опять задумалась бы о правильности принятого решения. После той гонки Александр Панжинский написал, поддержал и сказал, что с такой тактикой можно и на Кубке мира себя попробовать.

Я тогда ему не сказала, что ухожу из лыж в биатлон. Будем пробовать тактику в другом виде спорта.

— Ты набрала Шашилову, как и хотела? Долго разговаривали?

— Набрала, конечно. Но разговор короткий получился. Он уже был в курсе и ждал моего звонка. «Ну что, будем пробовать биатлон?» — «Будем!» Минутки три поговорили о деталях — и всё.

— Успела понять его как человека?

— Я могу сказать, что Михаил Викторович на 100% отдаётся команде. В этом отношении они очень близки с Юрием Викторовичем Бородавко. Мне понятен его подход к работе. Он может быть строгим, но когда видит, что все старались и хорошо отработали, то обязательно добрые слова найдёт. Мне всё нравится в этом тренере, всё отлично. Михаил Викторович – позитивный, хороший и строгий. Конечно, мы пока не проходили соревновательный период, однако первые впечатления отличные. Он для спортсменов делает вообще всё, никогда у нас нет проблем с точки зрения инвентаря, организации тренировочного процесса, питания. С девчонками работать гораздо сложнее, чем с ребятами, но Михаил Викторович и наши прихоти какие-то выполняет, во всём поможет, всё найдёт.

«Немножко нестандартный я человек»

— Чему сейчас основное внимание уделяешь? Шашилов рассказывал, что стрельба для тебя не в новинку.

— Конечно, стрельбе. Много холостого тренажа и работы с патронами. Мне нужно наработать привычку выстрела. Нужно идти планомерно и не торопиться. Я хочу досконально понять, как работать с оружием, как всё устроено. Как говорится, у тренеров есть план, и мы его будем придерживаться. Я такой человек, что если за что-то берусь, то посвящаю себя этому полностью. Пока не могу оценивать, как и что у меня получается, потому что каждый день узнаю что-то новое. Плюс достаточное количество времени ушло на то, чтобы сделать оружие под меня — рост немаленький (смеётся). Немножко нестандартный я человек (смеётся).

Стрельба для меня действительно не в новинку. В ОСШОР занималась лыжами, но у нас все желающие могли ходить на стрельбу до своих тренировок. Я, наверное, год проходила на стрельбу, получала азы. Мне тогда было 13-14 лет.

— Руки сейчас не дрожат от усталости?

— Пока нет (смеётся). Но на первом сборе в Раубичах мне удавалось после обеда поспать только 30 минут, хотя в лыжах по два часа спала. Работа другая, её больше. На стрельбище – час, основная тренировка – три часа. В сумме уже четыре часа работы. Если кто-то думает, что на стрельбище ты просто лежишь и отдыхаешь, так, наверное, только лыжники могут сказать. Я и сама почти так же раньше думала. За час работы с оружием усталость накапливается, потому что всё время в напряжении. Особенно это сказывается в конце тренировочного микроцикла.

— Жизнь биатлонной команды отличается от жизни лыжной?

— Не особо. Просто времени свободного мало. Иногда на ужин только в 20:00 приходим. А тренировку начинаем в 15:30. Полтора часа свободных вечером. Кто-то на массаж, кто-то успевает учёбой заниматься, кто-то просто отдыхает.

Анна Грухвина (справа) на трассе Фото: РИА Новости

«Я не боюсь сложностей, иначе не сделала бы такой крутой поворот»

— Ты сказала, что пришла в биатлон за результатами, поскольку в лыжах шла вперёд слишком медленно. Но пример Наташи Шевченко не совсем типичный. Чаще происходит как со Стиной Нильссон – в лыжах она была королевой спринта, а в биатлоне не может пробиться в национальную команду. Не пугает, что в первый сезон может ничего не получиться и ты, возможно, разочаруешься?

— Не боюсь сложностей, иначе не сделала бы такой крутой поворот в своей жизни и не перешла в другой вид спорта, не стала бы выходить из своей зоны комфорта. Я сильно переживала, когда всё окончательно решила. Но прекрасно понимала, зачем пришла в биатлон. Не потому, что вот, меня позвали, годика два побегаю, а там видно будет. Вовсе нет. Если так думать, проще вообще со спортом закончить. Я всю свою жизнь отдаю спорту, отдаю для достижения вершин, а не для того, чтобы на сборах с подругами общаться. Не секрет, что бывает и такое отношение: ну меня держат в команде и ладно, чего пыркаться. Это не про меня. Да, есть пример Стины Нильссон и не только. Но я приложу все усилия, так что посмотрим, что из этого выйдет.

— Лыжные тренеры пожелали тебе удачи в биатлоне?

— Мне Маркус Крамер написал, пожелал удачи, хотя я с ним никогда не работала, мы с ним просто здоровались. Мне было очень приятно, и я понимаю Юлию Ступак, которая говорила, как важен для неё этот человек. Никто из тренеров, с кем работала в лыжах, не отреагировал на мой уход в биатлон. Ни слова.

— Елена Валерьевна не пыталась удержать тебя в лыжах?

— Мы с ней созвонились и очень хорошо пообщались. Она меня сразу поняла и пожелала удачи.

— То, что сейчас россияне ни в биатлоне, ни в лыжах не выступают на международных стартах, тебе в плюс? Никто не гонит, что нужно обязательно попадать в команду на Кубок мира, отбираться на крупные старты.

— Мы разговаривали на эту тему с Наташей Шевченко, и она сказала, что для неё было огромным плюсом, что биатлонисты выступали только в России. В хорошей конкуренции можно было набраться соревновательного опыта. Думаю, моя ситуация похожа на ту, что была у неё. Но в целом отсутствие сборной России на международных стартах – большой минус.