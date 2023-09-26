«Кому-то важнее быть патриотом, кому-то — чемпионом». Яркое интервью с Кристиной Резцовой

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине в эстафете Кристина Резцова пропустила прошлый сезон из-за декретного отпуска. Но после рождения дочери Полины одна из самых ярких биатлонисток России вновь вернулась в спорт, выступила на летнем чемпионате страны в Тюмени и дала откровенное интервью «Чемпионату», ответив на вопросы и про Олимпиаду за свой счёт, и про сестру Дарью Виролайнен в сборной Финляндии, и про многое другое.

«Муж мне чётко сказал: «Остановись! Дай организму восстановиться»

— Полине всего пять с половиной месяцев, а ты уже пробежала на летнем чемпионате России. После рождения Александры, кажется, ты чуть дольше возвращалась?

— Полину я родила почти на два месяца позже, чем Александру. Конечно, немного не хватило времени для подготовки к летнему чемпионату. Да у меня и вообще в планах не было стартовать в Тюмени. Если брать плотную подготовку, то это всего полтора месяца. Безусловно, этого мало и для чемпионата России, и вообще для любого старта. Так что летний чемпионат стал для меня контрольной тренировкой, тем более лучшая тренировка – соревнования. Мне хотелось пробежать не для суперрезультата, а поработать: поработать со стрельбой, выработаться на дистанции. На тренировках так не выкладываешься, как на соревнованиях – тут совершенно другой настрой и другая мотивация. Не нужно себя заставлять. И без того хочется бежать и выкладываться по полной. В целом летний чемпионат стал лишь тренировкой. Работаем дальше и готовимся к зиме.

— Когда тебе было сложнее возвращаться – после рождения Саши или после рождения Полины?

— После рождения Сашеньки было очень тяжело не столько физически, сколько морально. Даже оставлять её и идти на тренировку было сложно, а уж уезжать на соревнования – вообще отдельная история. А когда родилась Полина, я знала, чего ждать и к чему готовиться. И была к этому готова.

— Но времени двое детей требуют намного больше, не так ли?

— Безусловно. И мы бы с мужем (лыжником Иваном Анисимовым. – Прим. «Чемпионата») не справились без помощи его родителей. Если с Сашей с нами ездила только бабушка Марина Сергеевна, то теперь в «штате» ещё и дедушка Андрей Леонидович. Родительское время, которое мы должны полностью уделять детям, они полностью восполняют, помогают 24 часа в сутки. Если мне ночью необходимо выспаться, то бабушка у нас готова никогда не спать. Дедуля тоже встаёт ни свет ни заря. Без их поддержки и помощи ничего бы не получилось, мы бы с Ваней не справились. Это один из тех аспектов, из которых складывается успех.

— А с мамой у тебя какие отношения?

— С мамой я общаюсь только как с мамой, не про спорт, а про жизнь. У нас бывают какие-то разногласия, но мы всегда находим общий язык. Спорт мы не затрагиваем, поскольку у нас разные взгляды на это.

Кристина Резцова Фото: РИА Новости

— В плане возвращения ты идёшь по тем же лекалам в тренировках?

— Возвращение после Полины далось потяжелее. Беременность немного иначе протекала, я раньше тренироваться закончила. И желание вернуться как можно быстрее меня захлестнуло. Я совершила ошибку, от которой старалась советом уберечь девчонок, рожавших после меня – слишком рано начала давать себе нагрузки, на что мой организм ответил травмами и болезнями. Из-за этого пришлось намного дольше вливаться в тренировочный ритм. Когда только приступила к тренировкам, то могла поработать два-три дня, а потом на неделю или на две просто выпасть из-за очередной болячки. В какой-то момент муж мне чётко сказал: «Остановись! Дай организму восстановиться». Я занялась восстановлением и поздно начала подготовку. Сейчас после плотного начала всё идёт своим чередом, практически тем же путём, что и с Сашей, сборы в тех же местах, например. Но план не такой форсированный, поскольку не нужно готовиться к Олимпиаде. Сейчас мне нужно прийти в ту форму, в которой была в Пекине, а от неё расти дальше. Я точно форсировать ничего не собираюсь, и, если придётся позже начать сезон и какие-то старты пропускать, в этом не будет ничего страшного, я к этому готова.

«Пока у меня нет выбора, как и у других российских биатлонистов»

— Вряд ли ты возвращалась ради выступления на внутренних стартах.

— Пока у меня нет выбора, как и у других российских биатлонистов. Но цели, разумеется, самые большие. Когда нас допустят, я планирую быть готовой выступать на международных стартах. Но в данный момент что есть, то есть. Для начала нужно показать, на что я способна в России. Нужно не просто так выезжать за границу – это не самоцель – а бороться там за самые высокие места.

Кристина Резцова Фото: РИА Новости

— Недавно состоялось заседание комиссии спортсменов ОКР. Речь шла об условиях участия спортсменов в Олимпийских играх. Позиция государства – выбор за спортсменами. Можете ехать «нейтралами». Можете не ехать, тогда полу́чите компенсацию. Кто едет – тренируйтесь за свой счёт, никакого госфинансирования, как требует МОК. Ты бы на таких условиях поехала?

— Честно говоря, я на время декрета вообще выпала из спортивной жизни, и мне не всегда удаётся следить за новостями, обо всём узнаю последней. Я даже не знаю, кто в СБР в комиссию спортсменов входит, не то что в ОКР. Как действующий спортсмен я считаю, что для любого спортсмена Олимпиада – главный старт в жизни. Совершенно неважно, под каким он флагом выступает, за какую страну. Олимпийский чемпион – это навсегда. Что касается отсутствия государственного финансирования – я полный ноль в политике и не знаю, чем вызвано такое решение. Но по мне — немного странно выплачивать компенсацию за прошлую Олимпиаду тем, кто не поедет сам или не будет допущен. Судить по результатам, которые были четыре года назад, неправильно. Ведь кто-то стал сильнее, а кто-то, напротив, снизил к себе требования. Ехать за свой счёт? Да я к прошлой Олимпиаде значительную часть своей подготовки за свой счёт провела. Когда есть цель, то деньги, как и статус, в котором ты выступаешь, уходят на второй план. Если ставить задачу стать олимпийским чемпионом, неважно, каким путём и под каким флагом ты этого добьёшься.

Не знаю, как я поступила бы, коснись меня это прямо сейчас напрямую. Возможно, к моменту Олимпиады в Италии уже всё будет хорошо. У каждого человека есть право выбора. Будут правы и те, кто не поедет – кому-то важнее быть патриотом, правы и те, кто поедет, потому что в стремлении стать олимпийским чемпионом нет ничего зазорного.

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— Решение поехать в такой ситуации – тоже ведь патриотизм? На это нужно решиться с риском быть заклёванным по возвращении.

— 100%. Но спортсмены вообще постоянно рискуют, выходя на каждый старт. Всё зависит от конкретного человека и его характера.

— Представим ситуацию: россиян допускают только за свой счёт, а тебе не хватает денег. Могла бы ты в таком случае обратиться к болельщикам с просьбой поддержать?

— Скорее всего, большинство бы поддержало. Но в той же Европе практически нет федеральной поддержки, в основном всё за счёт спонсоров. Я бы тоже спонсоров постаралась найти и только потом исходила бы из того, что есть. Попыталась бы найти те деньги, которые могу отработать не только результатами, но и рекламой. Однако если бы и этого не хватило, обратилась бы к болельщикам.

— Это была бы уже любовь.

— Согласна. И в любви болельщиков нисколько не сомневаюсь. Понимаю, что они бы поддержали, так что такую возможность я бы рассмотрела.

Кристина Резцова Фото: РИА Новости

«Интересно, где мой предел, и если он есть, то хочу достичь его»

— Какую ты для себя задачу ставишь на обозримое будущее?

— На российских стартах ставлю для себя цель выигрывать у всех по две минуты, чтобы потом приехать на Кубок мира и выигрывать по полторы (смеётся). А если серьёзно, то цель, конечно, самая высокая — стать лучше самой себя в первую очередь и, соответственно, стать лучшей в стране. Мы все знаем, что российский уровень всё же уступает мировому, и, чтобы иметь достойные результаты на мировом уровне, для начала нужно иметь лучшие показатели в России.

— Не секрет, что сейчас у всех проблемы с патронами. Как у тебя с этим дела обстоят? С экипировкой?

— С лыжами, ботинками и палками проблем нет никаких. А с патронами у всех в России проблемы. Привезти патроны и оружие из-за границы – это беда. Но меня спонсирует Ханты-Мансийск, и я могу сказать, что вообще ни в чём не нуждаюсь.

— Прошлый сезон прошёл без тебя и стал первым, когда внутри России были хорошие призовые. Для тебя важно, что и на внутренних стартах можно неплохо заработать, это служит дополнительной мотивацией?

— В любом случае это моя работа. У нас большая семья, и понятно, что финансы – часть мотивации, но не основная. Раньше я об этом больше задумывалась, а сейчас мне интереснее вырасти как спортсменке: я знаю, что резервы есть, и мне важно показать это. Интересно, где мой предел, и если он есть, то хочу достичь его. Ну а если всё сложится и за результаты будут призовые – отлично. У нас ведь нет другой возможности зарабатывать, а спорту мы отдаём всю свою жизнь. Я считаю правильным, что СБР находит спонсоров и обеспечивает призовые. От этого и конкуренция растёт. Теперь и в России девчонкам и мальчишкам есть к чему стремиться. Раньше сборная уезжала на международные старты, а те, кто оставался – им просто не за что было бороться. С призовыми же стимул совершенно другой для всех. В регионах, мне кажется, более качественно стали тренироваться, появилась мотивация соревноваться со сборниками. Это повышает общий уровень биатлона в России. Но если бы этих призовых не было, я бы всё равно бегала.

Кристина Резцова Фото: vk.com/reztsova_kris

«Не вижу ничего страшного в соперничестве с Дашей»

— Ты рада за Дашу? Что она, наконец, получила возможность выступать за сборную Финляндии?

— Я очень-очень за неё рада! Уже сказала, что, независимо от того, за какую страну ты выступаешь, цель любого спортсмена – олимпийская медаль. Не знаю, как будет складываться её дальнейшая карьера, но я уверена, что у неё есть шанс взять медаль на международном уровне. Буду болеть за неё, радоваться её победам, сопереживать поражениям.

— Вполне возможно, что будете друг против друга выступать.

— Не вижу в этом ничего страшного. Буду рада, если Даша сможет составить мне конкуренцию на международных стартах или я смогу это сделать. Главное, чтобы нас выпустили. Семья – семьёй, а спорт – спортом. Мы ведь соперничали и в России, и это никак не портило наши отношения. Сомневаюсь, что в будущем что-то изменится. У нас очень близкие отношение со всеми сёстрами, а с Дашей мы в таком возрасте, когда у нас просто не может быть разногласий в спорте. Это лишь часть нашей жизни.