«Это сложно для команд». В биатлоне официально отказались от одной из гоночных дисциплин

Международный союз биатлонистов (IBU) внезапно решил отказаться от одного из самых молодых видов соревновательной программы – суперспринта. В течение пяти лет его пытались адаптировать под этапы Кубка мира, но так и не вышло. Его звёздным часом были лишь летние чемпионаты да Кубок IBU.

Чем же организаторам так не понравился суперспринт?

Пять лет в никуда

Суперспринт – гонка, состоящая из двух этапов. Она включает в себя квалификацию в формате спринта с двумя огневыми рубежами и финал с четырьмя огневыми рубежами, в который выходят 30 лучших.

Впервые на официальных международных соревнованиях биатлонисты пробежали суперспринт в сезоне-2017/2018 на финальном этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске. Но, как оказалось, такой формат на различных менее престижных стартах пробовали и гораздо раньше – ещё до 2010 года.

«Идея IBU всегда заключается в том, чтобы предвидеть события, поэтому мы проявляем творческий подход к созданию инструментария форматов, чтобы нам не приходилось что-то придумывать, например, в соответствии с решениями МОК в отношении олимпийской программы. Таким образом, мы сделали это с помощью суперспринта без особого желания применять его на практике», – вот так любопытно объяснил появление новой биатлонной дисциплины глава технического комитета IBU Кристоф Вассало.

Формат сначала опробовали в рамках национальных чемпионатов нескольких стран, а после исправления замечаний всё-таки вывели его на международную арену. Тестирование как раз и проходило в Ханты-Мансийске.

«Мы передали его в программу Кубка IBU, но быстро увидели, что этот формат будет очень сложно внедрить на соревнованиях, где есть телевидение, то есть на чемпионат мира, Кубок мира. Это очень короткие гонки, в которых сложно решить вопросы с заполнением стадиона, и они практически незаметны и слишком быстры для телевидения», – продолжил Вассало.

«Единогласно решили удалить из календаря»

Формат гонки корректировали все пять лет его существования и даже хотели проверить на уровне Кубка мира. В марте 2021 года биатлонисты должны были пробежать суперспринт на финальном этапе в Осло, но в последний момент от него отказались, в том числе из-за критики со стороны спортсменов.

В конце концов IBU, пять лет работавший над приемлемыми правилами суперспринтов, решил отказаться от такого формата.

«В течение двух или трёх сезонов мнения федераций и спортсменов о суперспринте были скорее отрицательными, чем положительными. Это очень сложная гонка для команд, потому что она длится целый день, а дистанция очень короткая, поэтому мы единогласно решили удалить его из календаря и заменить его простыми спринтами», – заключил Вассало.

Таким образом, в последний раз суперспринт на этапе Кубка IBU бежали в Кэнморе в сезоне-2022/2023. А последними его победителями на мировой арене стали француз Эмильен Клод и норвежка Эмили Калкенберг.

Эмильен Клод Фото: Millo Moravski/Getty Images

В России пока тоже поставили суперспринты на паузу. Если прошлой зимой гонки этого формата проходили на этапе Кубка Содружества в Рязани, то в грядущем сезоне суперспринтов в календаре не предусмотрено.