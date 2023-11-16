Биатлонисты перелетят океан и впервые опробуют трассу, где в следующем году пройдёт чемпионат мира.

Самое важное о календаре Кубка мира по биатлону — 2023/2024. Там сразу 3 необычных этапа!

25 ноября стартует Кубок мира по биатлону – 2023/2024. Основополагающий турнир зимы будет продолжаться почти четыре месяца – до середины марта: по традиции первый этап пройдёт в ветреном шведском Эстерсунде, а завершится сезон в канадском Кенморе 18 марта.

Расписание Кубка мира по биатлону — 2023/2024

В этом сезоне организаторы Кубка мира хорошенько перетрясли календарь. Вместо привычных всем стран вроде Словении, Финляндии или Франции биатлонистов этой зимой примут Швейцария, США и Канада.

Сразу после Эстерсунда (Швеция) и Хохфильцена (Австрия) биатлонисты отправятся в швейцарский Ленцерхайде. «Роланд Арена» впервые примет мировой этап, который станет тестовым перед чемпионатом мира, который пройдёт здесь в 2025 году. Прежде в Ленцерхайде неоднократно проходили этапы Кубка IBU и другие, менее крупные соревнования.

Кубок мира по биатлону — 2023/2024. Расписание этапов



1-й этап. Эстерсунд (Швеция): 25 ноября – 3 декабря

2-й этап. Хохфильцен (Австрия): 8 декабря – 10 декабря

3-й этап. Ленцерхайде (Швейцария): 14 декабря – 17 декабря

4-й этап. Оберхоф (Германия): 4 января – 7 января

5-й этап. Рупольдинг (Германия): 10 января – 14 января

6-й этап. Антхольц (Италия): 18 января – 21 января



Чемпионат мира. Нове-Место (Чехия): 7 февраля — 18 февраля



7-й этап. Осло-Хольменколлен (Норвегия): 29 февраля – 3 марта

8-й этап. Солджер Холлоу (США): 8 марта – 10 марта

9-й этап. Кенмор (Норвегия): 14 марта – 18 марта

Завершать сезон биатлонисты будут не в Норвегии, как все привыкли. После Хольменколлена они отправятся на североамериканский континент.

Канадский Кенмор в связке с американским Солт-Лейк-Сити, где расположен лыжный центр «Солджер Холлоу», хорошо известны любителям биатлона. Правда, в последний раз связка США – Канада принимала этапы Кубка мира ещё в сезоне-2018/2019. Гораздо чаще на североамериканских этапах выступает второй эшелон мирового биатлона – спортсмены с Кубка IBU.

Расписание чемпионата мира по биатлону — 2024

Главный старт сезона в биатлоне примет Чехия. С 7 по 18 февраля лучшие биатлонисты разыграют между собой 12 комплектов наград.

Чемпионат мира по биатлону — 2024. Расписание



7 февраля – смешанная эстафета

9 февраля – спринт (женщины)

10 февраля – спринт (мужчины)

11 февраля – гонки преследования (мужчины, женщины)

13 февраля – индивидуальная гонка (женщины)

14 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)

15 февраля – сингл-микст

17 февраля – эстафеты (мужчины, женщины)

18 февраля – масс-старты (женщины, мужчины)

В последний раз чемпионат мира на стадионе в Нове-Место проходил 11 лет назад, в 2013-м. Чехи, между прочим, хотели провести прошлый чемпионат мира, но проиграли немецкому Оберхофу. А в 2024 году чешский стадион был единственным кандидатом, и выбирать организаторам не пришлось.