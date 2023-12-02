Логинов поднялся на пьедестал впервые с 2022 года! Неужели бывший лидер сборной вернулся?

Александр Логинов на пьедестале! Как же давно мы этого не видели!

На втором этапе Кубка России некогда лидер сборной завоевал серебро в пасьюте. Это первая личная медаль Логинова более чем за год.

Неужели он возвращается?

«Мысли о завершении карьеры были»

Весь прошлый сезон был для Логинова настоящим испытанием. Череда болезней заставляла биатлониста сниматься с этапов Кубка России и Кубка Содружества. В итоге за сезон Александр пробежал лишь шесть личных гонок и однажды заехал в топ-10, взяв серебро в спринте на первом этапе Кубка России. В основном спортсмен финишировал во втором десятке.

По ходу сезона болельщики переживали, что на фоне серьёзных проблем Логинов вообще может завершить карьеру, однако тренеры спортсмена убеждали фанатов в обратном. При этом летом, в межсезонье, Александр признался, что действительно думал уйти из спорта.

«Мысли о завершении карьеры были. Я даже больше скажу, что с этими мыслями я жил всю весну, весь июнь и июль. Только в августе я старался убирать подальше их. Есть ответственность перед всеми, поэтому принял решение идти дальше», – заявил чемпион мира.

На старте этого сезона Логинов выглядел гораздо лучше, чем в предыдущем. Летом на Кубке Содружества в Сочи он заехал в топ-5 в спринте, на летнем чемпионате России взял серебро в эстафете (вместе с Евгением Гараничевым, Александром Поварницыным и Вячеславом Малеевым).

На Международной лиге клубного биатлона результаты Александра вновь были не лучшими: 13-е место в масс-старте и 18-е в гонке преследования.

«Ну куда мне со сборниками сравниваться?»

Теперь у Логинова, кажется, снова белая полоса. На первом этапе Кубка России в смешанной эстафете он стал пятым (в составе с Викторией Сливко, Ульяной Нигматуллиной и Александром Поварницыным). На втором этапе турнира результаты стали ещё лучше. В спринте чемпион мира стал восьмым. С одним промахом он проиграл 39,8 секунды Эдуарду Латыпову.

Александр Логинов Фото: РИА Новости

После такого спринта всё располагало к медали в пасьюте. Это и случилось. С первых метров дистанции Логинов не просто держал скорость лидера Латыпова, но и сокращал отставание. Перед первым рубежом он проигрывал 30,6 секунды. Точная стрельба позволила занять стать четвёртым (+19,2).

На втором круге Логинов пошёл в атаку: обошёл Бажина и попытался догнать Латыпова с Сидоровым. Отыгранные 10 секунд стоили промаха на рубеже. Тем не менее Александру удалось сохранить третье место, хотя отставание от идущего впереди Евгения увеличилось до 27,7 секунды.

Третий круг Логинов прошёл в одни ноги с лидером и пропустил вперёд Серохвостова. Но пока соперники заходили на штрафные круги, Александр отработал на ноль, ушёл на дистанцию третьим и вновь приблизился к Сидорову. Между ними оставалось всего 15,1 секунды.

На четвёртом круге чемпион мира, кажется, пошёл ва-банк. Он бросился в погоню за лидером и сократил своё отставание до семи секунд. И в этот раз ставка сыграла. Сидоров дрогнул на рубеже и зашёл на четыре штрафных круга, а Логинов вместе с Бажиным и Латыповым оказались точны.

Кирилл ушёл на заключительный круг первым, спустя 12 секунд на дистанцию отправился Александр. Эдуард замкнул тройку с отставанием в 54,2 секунды от лидера. Потерять серебро у Логинова шансов почти не было, а вот за золото побороться он ещё мог. Но этого явно не хотел Бажин, который включил турбоскорость. На финише в итоге Кирилл «привёз» Александру 24,5 секунды.

«Для такого мороза сегодня гонка прошла достаточно хорошо. Что помешало мне бороться за первую позицию? Да что вы спрашиваете! Ну куда мне со сборниками сравниваться? Я чисто региональный спортсмен и довольствуюсь вторым местом», – с улыбкой говорил Логинов в эфире «Матч ТВ».

Для Логинова эта медаль стала первой личной с ноября 2022 года.

Конечно, после одной личной медали рано говорить, что наш чемпион мира окончательно справился с проблемами и вернулся, но явная тенденция к этому есть. Возвращение Александра станет настоящим подарком для нашего биатлона, явно соскучившегося по экс-лидеру сборной России.