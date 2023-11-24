Всё, что важно знать о новом сезоне Кубка России по биатлону – 2023/2024

За несколько дней до начала календарной зимы в России начинается большой биатлон. В субботу, 25 ноября, в Ханты-Мансийске стартует розыгрыш Кубка России по биатлону – 2023/2024. Это системообразующий турнир зимнего сезона в условиях изоляции российского спорта. Каким он будет?

Расписание этапов Кубка России

Перед началом Кубка России самих стреляющих лыжников и зрителей у экрана разогрел эксперимент с Международной лигой клубного биатлона. В Хантах прошли четыре гонки, которые позволили спортсменам подзаработать.

Переезжать спортсменам никуда не нужно. Кубок страны стартует там же: 25 и 26 ноября лучшие биатлонисты страны сразятся в командных гонках – сингл-миксте и смешанной эстафете. А через неделю на этом же стадионе пройдёт формально второй этап соревнований. Там будут личные гонки: связка спринт – гонка преследования, а также расширенный масс-старт.

В этом году Союз биатлонистов России (СБР) запланировал пять этапов Кубка страны. Связано это с проведением Спартакиады сильнейших, которую в феврале будущего года примет Златоуст (Челябинская область). Не стоит забывать и о том, что биатлонисты соревнуются на Кубке Содружества.

Этапы Кубка России – 2023/2024

25.11–26.11. Ханты-Мансийск. Первый этап

01.12–03.12. Ханты-Мансийск. Второй этап

07.12–10.12. Тюмень. Третий этап

18.01–21.01. Ижевск. Четвёртый этап

29.02–03.03. Уфа. Пятый этап.

Латыпову навяжут конкуренцию?

На Кубке России будут выступать лучшие биатлонисты страны.

Небесные светила подсказывают, что в мужской сборной лидером останется Эдуард Латыпов, а борьбу ему навяжет Карим Халили, который неплохо себя показал на первом этапе МЛКБ, а по итогам сезона-2022/2023 стал победителем Кубка России. Но не будем сбрасывать со счетов Антона Бабикова, Александра Поварницына и Максима Цветкова.

Карим Халили Фото: РИА Новости

Остаётся загадкой, как себя чувствует перед новым сезоном Александр Логинов. Старты на МЛКБ вызывают сдержанный оптимизм, при том что ещё летом он был на грани завершения карьеры. Возможно, его работа в «Союзе трёх биатлонистов» принесла плоды? Увидим уже этой зимой.

У нового поколения отечественных биатлонистов зубы прорезались уже давно. В этом розыгрыше Кубка России они постараются показать оскал и навязать борьбу маститым коллегам. Обратим внимание на Дениса Иродова и Александра Корнева. Оба готовились под присмотром Юрия Каминского.

Увы, но пока не обрёл нужную стабильность один из самых ярких и харизматичных спортсменов поколения Даниил Серохвостов. Подопечный Артёма Истомина перед началом сезона умудрился заболеть.

Резцова возвращается. А кто её соперницы?

В мини-вселенной нашего женского биатлона всё не так однозначно. В предварительных гонках МЛКБ неплохие физические кондиции продемонстрировала Анастасия Гореева, выигравшая масс-старт.

Близки к медалям были также Полина Шевнина, Анастасия Каплина и Владислава Гаврилова. Запишем, запомним и последим за ними.

К первому этапу КР по биатлону в Ханты-Мансийске готовятся Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина. Обе вернулись в спорт после беременности и родов. Резцова даже смогла добраться до медали Международной лиги клубного биатлона, взяв бронзу в пасьюте. Спортсменка призналась, что «её возвращение проходит классно». Настрой радует и внушает оптимизм!

Кристина Резцова Фото: РИА Новости

На летних подготовительных стартах в Сочи уверенно выглядела и Ирина Казакевич. Группа Шашилова вообще пропускала экспериментальные старты в Хантах, и даже приблизительная готовность подопечных опытного специалиста остаётся загадкой. Но хочется верить, что не зря готовятся!

Также этот сезон станет хорошей проверкой для бывшей лыжницы Анны Грухвиной, которая летом впервые вышла на гонку с винтовкой за плечами. То были старты на роллерах. На снегу же будут совсем другие ощущения!

Стоит отметить, что на этапах Кубка России будут выступать и белорусы. Антон Смольский, Анна Сола и их соотечественники заскучать россиянам на трассах не дадут, но при этом на медали и призовые нашего национального турнира претендовать не будут: соревноваться соседи будут вне зачёта.