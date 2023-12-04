«Не так хорошо, как хотелось бы». Как дела у экс-биатлонистки сборной России в Финляндии

За разрядами молний, сверкавших над небом биатлонного Эстерсунда, российские болельщики чуть не упустили одно важное событие. В тысяче километров от Швеции, в финском Лахти проходил первый этап Кубка IBU. И на нём уже под флагом Финляндии выступала экс-россиянка Дарья Виролайнен.

Грома после её выступлений не было, падающих звёзд – тоже. Но давайте разберёмся, как прошёл дебют чемпионки Европы в новой стране.

Блёклый старт

На первом этапе Кубка IBU в Контиолахти выступающая теперь под флагом Финляндии Дарья Виролайнен пробежала всю программу.

В индивидуальной гонке она финишировала на 26-м месте, допустив четыре промаха и проиграв лидеру 4.53,5. Даже с чистой стрельбой в этой гонке бывшая россиянка не смогла бы претендовать на медали.

Дарья Виролайнен Фото: РИА Новости

В спринте Виролайнен тоже была по большому счёту статистом. В протоколе: 29-е место, один промах на стойке и отставание 2.10,1 от лидера.

Ходом в личных гонках Дарья прилично проиграла не очень-то сильным биатлонисткам. В индивидуалке уступила 2.36,7 француженке Анаэль Бонду. А в спринтерской гонке – 1.46,5 норвежке Эмили Калкенберг.

Зато в смешанной эстафете Виролайнен была забойщицей сборной. На своём этапе биатлонистка использовала один дополнительный патрон, проиграв лидеру 29,7 секунды. Дальше у стреляющих лыжников из Суоми всё было несколько хуже в плане стрельбы, но на финиш они пришли пятыми.

«Не всё так хорошо, как хотелось бы»

Но не стоит относиться к результатам Дарьи Виролайнен слишком строго, ведь в последний раз на международной арене она выступала аж в сезоне 2017/2018, закончив тот год на 36-м месте в общем зачёте.

Потом опытная биатлонистка отправилась в декретный отпуск. У призёра этапов КМ родились два сына. И только летом 2023 года стало известно о её переходе в сборную Финляндии. Слухи о смене спортивного гражданства ходили ещё с осени 2022 года, но подтвердились совсем недавно.

Дарья Виролайнен Фото: РИА Новости

Спортсменка дала оценку первым выступлениям после паузы:

«Сезон открыт первым этапом Кубка IBU в Контиолахти вместе с финской командой. Не всё так хорошо, как хотелось бы, но мы движемся шаг за шагом», – сообщила Виролайнен в социальных сетях.

Как бы там ни было, новое начало положено. Виролайнен ещё должна «разбежаться». Для этого у неё есть всё: опыт выступлений, возможность соревноваться на больших международных стартах и отличная генетика, доставшаяся ей от мамы – легендарной Анфисы Резцовой.