Тарьей Бё в жёлтой майке вызывает ностальгию. Каким же крутым был биатлон 12 лет назад!

За последние 12 лет в биатлоне поменялось многое. Сейчас на Кубке мира простыл и след наших спортсменов, а тогда они были героями. Да и в других сборных шоу на трассе делали звёзды, о которых успели позабыть.

Почему мы решили вспомнить про 2011 год? Потому что нас в эту ностальгию погрузил норвежский биатлонист Тарьей Бё, который на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде стартует в жёлтой майке лидера общего зачёта.

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В последний раз в жёлтой майке Бё-старший выступал 17 декабря 2011 года на этапе КМ-2011/2012 в Хохфильцене. Тогда ему было всего-то 23 года.

Каким же крутым тогда был мировой биатлон!

Зайцева – среди лучших на Кубке мира

Сезон-2011/2012 для нашего биатлона стал обновлением. Не зажили ещё раны после провала на домашнем ЧМ в Ханты-Мансийске, как на суд публики был представлен новый старший тренер женской сборной Вольфганг Пихлер. Работу специалиста одобряли немногие, но медали на кубковых стартах всё же были: биатлонистки из России завоевали той зимой 11 наград!

Вольфганг Пихлер Фото: РИА Новости

Ко всему прочему в те времена была жёсткая заруба за первенство в Кубке наций. И эту борьбу наши стреляющие лыжницы тоже выиграли, опередив ставшую второй Германию всего лишь на четыре балла.

А ещё Ольга Зайцева тогда заняла шестое место в общем зачёте Кубка мира, одержав две победы: в Хохфильцене (Австрия) и в Нове-Место (Чехия).

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Маковеев обыгрывал Свендсена!

Не были статистами и мужчины. Четверо той зимой брали личные медали: Антон Шипулин, Дмитрий Малышко, Тимофей Лапшин и Андрей Маковеев.

Для Маковеева тот сезон стал по-настоящему успешным. В возрасте 29 лет он не раз штурмовал подиум Кубка мира. И однажды даже победил. Дело было 12 января 2012 года в Нове-Место. В индивидуальной гонке он обошёл Эмиля Хегле Свендсена, Бьорна Ферри и всех остальных.

Антон Шипулин Фото: РИА Новости

В сезоне-2011/2012 наши мужчины тоже выиграли Кубок наций, оставив без «Малого хрустального глобуса» Францию. Норвежцы же заняли только четвёртую позицию, и от первого места их отделило 358 очков. Вот это была конкуренция!

Из десятки сильнейших образца 12-летней давности в мужском мировом биатлоне остался лишь Тарьей Бё. Уже не бегает Свендсен, не выступают братья Фуркад, давно сняли лыжи Шипулин, Бергман и Бирнбахер.

Фуркад. Начало

Именно 12 лет назад началась эра Мартена Фуркада. Именно в том сезоне легендарный французский биатлонист впервые в карьере стал обладателем «Большого хрустального глобуса». И не отдавал этот титул долгих семь лет! Самому Йоханнесу Бё подобная серия пока только снится.

В итоге французский чемпион обошёл по этому показателю великого и ужасного Уле-Эйнара Бьорндалена, который брал «БХГ» шесть раз.

Мартен Фуркад Фото: РИА Новости

Сам Уле-Эйнар был на излёте: в сезоне-2011/2012 у него лишь две медали.

Ещё одна легенда биатлона была на коне. Свой последний титул Магдалена Нойнер оформила как раз 12 лет назад. За зиму она взяла 18 медалей ЧМ и КМ. 10 золотых, две серебряные и шесть бронзовых медалей! Однако при этом чуть не упустила «Большой хрустальный глобус». Концовка сезона проходила в Ханты-Мансийске, и зрители стали свидетелями яркой борьбы Нойнер и белоруски Дарьи Домрачевой. Немка еле-еле сохранила своё первое место.

Тарьей был ещё тем балагуром!

А были ещё и сумасшедшие вечеринки по окончании сезона. Такого размаха уже нет. Да и гонок в России — тоже. А бывшего президента IBU Бессеберга нещадно судят за связи с руководителями нашего биатлона.

Кстати, а вы тоже в глубине души сводили одного из братьев Бё со Светланой Слепцовой? История любви, к сожалению, так и не состоялась. Но журналисты и болельщики очередному инфоповоду были только рады.

Светлана Слепцова Фото: РИА Новости

Как же мы скучаем по таким историям! Вы можете себе представить, чтобы сейчас молодой Стурла Легрейд угнал машину Лу Жанмонно? Да из этого сразу раздуют скандал. Привет истории Симон и Бреза-Буше.

А в 2011 году на ЧМ в Хантах Тарьей Бё вместе с Эмилем Хегле Свендсеном «угнали» автомобиль, который биатлонистка оставила прогреваться. История, конечно, забавная, и спортсмены поняли юмор. А чуть позже биатлонист признался, что приедет в Москву жениться на Слепцовой! Но это была очередная шутка, и за 12 лет у биатлонистов появились свои семьи.