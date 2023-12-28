Франция выиграла Рождественскую гонку — 2023. Бедных немцев и норвежцев просто разорвали!

Лучший подарок на Новый год заслужил французский дуэт Жулии Симон и Фабьена Клода. Равных им не было.

В последние дни декабря любители биатлона получили традиционный подарок. Рождественская гонка звёзд в Гельзенкирхене спустя 21 год после первого старта всё так же собирает полный стадион и сотни тысяч зрителей у экранов. Многие, конечно, смотрели шоу-гонку и в России.

Скорострелы из Франции

Программу вечера начала гонка с общего старта.

Победу одержала пара французских биатлонистов – Жулия Симон и Фабьен Клод. Дуэт допустил всего четыре осечки на рубежах, причём благодаря быстрой стрельбе и ходу практически сразу оторвался от соперников.

Вторую ступень пьедестала замкнула одна из пар-хозяев турнира. Ханна Кебингер и Бенедикт Долль хоть и старались порадовать публику победным результатом, но сделать это им так и не удалось. Отставание от французов составило 50,5 секунды при тех же четырёх штрафных кругах.

Третье место у норвежского дуэта Ингрид Тандреволд и Стурлы Легрейда. Скандинавы проиграли лидерам минуту при пяти промахах.

Повторили и закрепили успех

Масс-старт определил стартовые позиции в гонке преследования. Пара Жулии Симон и Фабьена Клода начала гонку первой и никого вперёд за всю гонку так и не пропустила, при этом отрыв от соперников почти всё время составлял целую минуту. Немецкая публика по достоинству оценила фантастическую скорость стрельбы победителей. Убийцы интриги, не иначе!

Франция вновь выиграла гонку преследования, как и в 2022-м.

Вторыми финишировали Ингрид Тандреволд и Стурла Легрейд (Норвегия), проиграв победителям 57,5 секунды. А за третье место развернулась нешуточная борьба. На финишном отрезке Яков Фак, представляющий сборную Словении, не оставил шансов второму немецкому дуэту.