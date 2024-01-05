«Я не понимаю до сих пор». Экс-биатлонистка сборной России сотворила сенсацию и заплакала

Наш биатлон вернулся с новогодней паузы! Ура!

Россияне и белорусы пробежали спринты на этапе Кубка Содружества в Раубичах. В мужской гонке едва не случилась сенсация – 22-летний Александр Корнев был близок к своей первой победе на подобном турнире, но Антон Смольский лишил нас неожиданного чемпиона.

Зато в женском спринте никто не помешал случиться чуду: пока лидеры с ошибками остались вне топ-10, золото сенсационно взяла Валерия Каюмова (Васнецова). Настоящая жара в заснеженных Раубичах!

«Я понимал, что мне нужно терпеть»

Этап в Кубка Содружества в Беларуси открывали мужчины. Сразу высокую планку установил Александр Корнев, стартовавший под третьим номером. 22-летний спортсмен выдал хорошую скорость и идеально прошёл все рубежи. В промежуточном протоколе молодой биатлонист занял первое место.

Обойти Корнева не удавалось никому: ни Латыпову с двумя промахами, ни Серохвостову и Поварницыну с одним. Борьбу удмуртскому спортсмену попробовал навязать Александр Логинов. Однако после второй стрельбы экс-лидер сборной проигрывал Корневу 26,2 секунды, так что шансов обойти дерзкого новичка не было. Наверное, тот уже подумывал о золоте.

Единственным, кому удалось совладать с молодым россиянином, стал Антон Смольский. Белорус стартовал в заключительных номерах. Большую часть дистанции Смольский шёл по секундам Корнева. А точная работа на стойке помогла белорусу обойти россиянина. На заключительном круге Смольский почти в три раза увеличил свой отрыв: с 9,8 до 24,1 секунды.

В итоге Корнев остался с серебром, а Логинов – с бронзой. Для молодого биатлониста сегодняшняя медаль – первая в текущем сезоне и вторая во взрослой карьере. Кстати, Корнев – последний россиянин, бравший трофеи на международном уровне до отстранения. В феврале 2022 года он выиграл «Большой хрустальный глобус» Кубок IBU среди юниоров.

Старт взрослой карьеры Александра пришёлся на период отстранения россиян. В прошлом сезоне биатлонист завоевал одно золото в спринте Кубка России, однако больше в топ-6 не заезжал. После финиша он поделился эмоциями:

«Я сделал всё, что мог. Было тяжёлое состояние, но я рад результату. Я был очень зол на себя. Ушёл на Новый год на какой‑то плохой ноте: не был в топ‑6, забыл уже про топ‑3, хотя понимал, что тогда я был лучше готов, чем на данный момент. Сегодня старался сделать всё, что от меня зависело. Я понимал, что сзади бегут много сильных биатлонистов, что мне нужно бежать и терпеть. Всё‑таки это был тяжёлый круг, каждые сто метров себе говорил: лишь бы дотерпеть, добегу до черты и лягу полежать на снегу».

Александр Корнев Фото: РИА Новости

«Когда мне сказали, что я лидер, была в шоке»

Казалось, что в женском спринте также обойдётся без особых сенсаций и выиграет одна из фавориток. И поначалу гонка действительно складывалась предсказуемо: в лидерах шли Елизавета Каплина, Виктория Сливко, Наталия и Анастасия Шевченко, Анна Сола. Но все спортсменки промазали на последней стрельбе. Сола и Каплина «махнули» на стойке по три промаха, Сливко – два, а обе Шевченко – по одному. В итоге все они выбыли из борьбы за золото.

Пока лидеры допускали ошибки, незаметно к победе шла Валерия Каюмова (большей части болельщиков известная как Васнецова). Несмотря на промах на лёжке, биатлонистка пришла к финишу первой. Единственной, кто попытался помешать Валерии, была Тамара Дербушева. После второй стрельбы биатлонисток разделяли 0,5 секунды, однако свердловской спортсменке не удалось удержать скорость. На финише Каюмову с промахом и Дербушеву с точной стрельбой разделили 4,6 секунды. Тройку призёров замкнула Анастасия Гореева. С промахом она проиграла 9,9 секунды лидеру.

Победа Каюмовой стала настоящим шоком. Большую часть прошлого сезона Валерия пропустила из-за беременности. После возвращения выше 12-го места в личных стартах зимой биатлонистка не поднималась. А тут неожиданно выиграла золото.

Удивлены были не только болельщики, но и сама спортсменка. Осознав, что стала чемпионкой, Каюмова не смогла сдержать слёз.

«Я очень счастлива. Пока не могу даже ничего комментировать, – сказала Валерия в эфире «Матч ТВ». – Хочу сказать спасибо своей семье, передать привет дочке и маме, сказать огромное спасибо своему мужу, благодаря которому у меня сегодня такой результат. Я вас очень всех люблю, всех болельщиков, свою работу и свою жизнь. Рада, что по такой непростой дистанции получилось отработать стоя. На дистанции не могу сказать, что я летела, я бежала по ощущениям. Так я бежала месяц назад и неделю назад. Когда мне сказали, что я начала лидером и ушла первой, была немного в шоке. Я не понимаю до сих пор, как такая скорость может быть».

В субботу, 6 января, в Раубичах пройдут гонки преследования.