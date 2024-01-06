В топ-10 четыре представительницы Франции. Есть ещё вопросы по лучшей сборной?

Француженки творят на Кубке мира нечто невероятное! Они опять забрали себе золото

За что мы любим женский биатлон, так это за непредсказуемость! Здесь мы вряд ли увидим засилье норвежских флагов. А вот потрясающую борьбу за награды от представительниц прекрасного пола – всегда пожалуйста!

Праздник на улице Симон

Победительницей гонки преследования на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону – 2023/2024 в Оберхофе (Германия) стала француженка Жулия Симон. По ходу дистанции биатлонистка допустила две ошибки на огневых рубежах.

Жулия Симон Фото: picture alliance via Getty Images

Вторым местом довольствовалась её соперница Жюстин Бреза-Буше. Победительница спринта до заключительной стрельбы шла на первом месте, однако допустила на один промах больше, чем Симон. Догнать соотечественницу уже не удалось. Более того, на последнем круге победительница пасьюта смогла убежать от быстроногой Бреза-Буше. Как итог – 18,9 секунды отрыва чемпионки от ближайшей преследовательницы.

«Когда я пересекла финишную черту, я позволила эмоциям дать о себе знать. Это нормально, нужно было немного отпустить ситуацию. Да, была ярость, потому что гонка была тяжёлой и долгой. В то же время всё получилось мощно. Когда ты позади, ты должна бежать изо всех сил, у тебя нет другого выбора. Я старалась ехать быстро всю гонку. На четвёртом круге я устала и смирилась с тем, что потеряю несколько секунд. Но хорошо разложилась по дистанции», – сказала Симон в интервью L'Équipe.

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Это была Ингрид!

Не дали заскучать публике и преследовательницы француженок.

Судьбу бронзы решали сразу несколько стреляющих лыжниц. Но больше всех эту медаль хотела норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Биатлонистка в буквальном смысле забрала победу на заключительном круге у шведки Эльвиры Эберг и француженки Лу Жанмонно. Таким образом, Тандреволд улучшила свой результат на 14 позиций. Ей нипочём размякшая трасса Оберхофа!

В десятке сильнейших, помимо обладательниц золота и серебра, оказались ещё две француженки. Лу Жанмонно заняла пятое место, а Жанна Ришар финишировала девятой. Для 22-летней биатлонистки это вторая гонка на КМ в карьере. И второе попадание в десятку лучших. У вас ещё остались вопросы по лучшей женской сборной стреляющих лыжниц в этом сезоне?

Первенство в общем зачёте Кубка мира по-прежнему за Жюстин Бреза-Буше. Она оторвалась от Ингрид Ландмарк Тандреволд на 91 очко. Третье место занимает Эльвира Эберг.