Поразительный успех сборной Норвегии. Впереди ещё полсезона, а они уже завоевали «Глобус»

Первый трофей Кубка мира – 2023/2024 официально разыгран. Норвежцы без Йоханнеса Бё в Рупольдинге досрочно забрали «Малый хрустальный глобус» в зачёте эстафет, выиграв 11-ю командую гонку подряд.

Скандинавского чуда могло и не быть, если бы главные соперники, французы и немцы, не зашли на штрафные круги на третьем этапе. В итоге золото без проблем завоевали норвежцы. Пока остановить их никому не под силу.

Удивительный старт

Эта гонка должна был стать ключевой в борьбе за «Малый хрустальный глобус» в эстафетах. Перед стартом в Рупольдинге Норвегия лидировала, имея отрыв от ближайшего преследователя Германии в 75 очков.

В случае победы скандинавы досрочно гарантировали себе МХГ. С трофеем норвежцы оставались бы даже в том случае, если бы не бежали заключительную эстафету сезона в Солджер Холлоу, а немцы её выиграли бы. У команд было бы по 360 очков, а в случае равенства МХГ забирает сборная с большим числом побед – это, разумеется, Норвегия. Но, чтобы выиграть эстафету в Рупольдинге, норвежцам надо было постараться – в состав четвёрки не попал Йоханнес Бё, имеющий проблемы со здоровьем.

Несмотря на отсутствие лидера, команда начала гонку довольно резво. Два промаха не помешали Стурле Легрейду остаться в пятёрке после первого этапа. В топ-5 также попали Германия, Франция, США и Казахстан.

Сенсация прошлой эстафеты – Италия – пришла на смену этапа лишь 12-й с четырьмя промахами, а Швеция – 16-й с четырьмя ошибками на рубеже.

На втором этапе группа лидеров почти не поменялась. В топ-3 были Германия, Норвегия и Франция. Италия по-прежнему бежала на 12-м месте, а Швеция опустилась на 20-ю позицию из-за двух штрафных кругов Йеспера Нелина.

Но здесь не обошлось и без крутого поворота сюжета. На второй стрельбе Йоханнес Дале-Шевдал допустил три промаха и едва не зашёл на круг. После стойки норвежец шёл шестым и проигрывал лидеру 24,4 секунды. Но Дале-Шевдал так шикарно прошёл заключительные километры дистанции, что на финише этапа он стал третьим, проиграв всего 3,8 секунды!

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Идеальная гонка

Решающим стал третий этап. Лёжку лидеры прошли без проблем, а на стойке случилась драма. Тарьей Бё, Фабьен Клод и Бенедикт Долль пришли на рубеж вместе. Норвежец отработал на ноль, француз зашёл на круг, а немец – на два. В итоге Бё убежал с преимуществом в 24,2 секунды перед Хартвегом из Швейцарии. Клод стал лишь третьим (+40,1), а Долль – седьмым (+59,8).

На заключительную смену этапа Бё прибежал с комфортным отрывом 41,8 секунды от Клода. В топ-6 также были Швейцария, Словения, Италия и Германия. Кристиансен с первых метров дистанции бросился увеличивать отрыв от преследователей. К рубежу Ветле выигрывал у Финелло и Фийона Майе более 45 секунд. Этот рывок сказался на стрельбе норвежца, он допустил два промаха, но всё равно ушёл лидером. Француз благодаря точной стрельбе сократил своё отставание до 32 секунд. С промахами отработали Наврат и Джакомель, ставшие третьим и четвёртым. Финелло замкнул топ-5.

На втором круге Кристиансен вновь решил убежать от преследователей. На подходе к стойке его преимущество снова составило 45 секунд. Это позволило Ветле спокойно промазать разок и всё равно уйти первым. Соперники также не смогли отработать на ноль, допустив по промаху. Наврат убежал вторым (+38,8), Фийон Майе – третьим (+47,4), а Джакомель – четвёртым (+47,8).

В итоге Кристиансен финишировал в гордом одиночестве. Норвежцы смогли досрочно забрать «Малый хрустальный глобус», одержав 11-ю победу подряд.

Вторым гонку завершил немец Наврат (+45,0). А топ-3 замкнул Джакомель (+58,7), на одном из подъёмов оторвавшийся от Фийона Майе.

«Это было идеально. Получилась настоящая игра, мы довольно поздно захватили лидерство. Но мы максимально использовали свой потенциал и обыграли немцев на их земле», – признался Бё в интервью NRK.