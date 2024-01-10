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Кубок мира — 2023/2024, Рупольдинг, эстафета женщины: Норвегия проиграла впервые за год, у Франции — «золотой» дубль

«Я всё испортила». Норвегия провалилась в эстафете и впервые за год не попала на подиум
Татьяна Постникова
Кубок мира — 2023/2024, Рупольдинг
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Скандинавки с трудом заехали в топ-10. Их обогнала даже Словения!

Открытие этапа Кубка мира в Рупольдинге вышло шикарным! В женской эстафете случилась настоящая сенсация. Норвегия впервые за год не заехала на подиум. Скандинавки стали лишь 10-ми с трёхминутным отставанием!

Провалом лидеров воспользовались француженки. Они оформили «золотой» дубль, выиграв вторую эстафету подряд. Такое «трёхцветные» последний раз проворачивали аж в сезоне-2006/2007. Настоящее чудо!

Начало конца

Началась гонка довольно спокойно, после первой лёжки все фаворитки были в топ-5. Исключением была лишь Италия – Самуэла Комола махнула два промаха и оказалась на 14-м месте.

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На стойке же расклады сильно поменялись. На первые позиции вышли Украина, Швеция и Франция. Италия и Германия расположились лишь на шестом и седьмом месте, а Норвегия вообще оказалась на 17-й строчке. Марит Скоган не справилась с нервами и зашла на два штрафных круга, по сути, «похоронив» все шансы норвежек на медали в гонке.

На втором этапе случилось настоящее чудо. Лиза Виттоцци вытащила сборную Италии в лидеры. На первом круге 28-летняя спортсменка отыграла 18 секунд, переместившись с пятой на вторую позицию. Дальше итальянке помогла точная и быстрая стрельба, а также ошибки соперниц.

На стойке Лиза допустила два промаха, но благодаря прекрасной скорости работы на рубеже она сохранила лидерство. На смене этапа Виттоцци была первой, а в тройке оказались Хекки-Гросс из Швейцарии и Джима из Украины. Фавориты Германия, Франция и Швеция сумели войти в топ-6.

Норвегия между тем чуть улучшила свои позиции, поднявшись с 16-го на 13-е место. Однако отставание скандинавок от лидеров увеличилось чуть более, чем на 15 секунд. На смене этапа Кноттен уступила 1 минуту и 46,9 секунды.

Лиза Виттоцци (Италия)

Лиза Виттоцци (Италия)

Фото: Jasmin Walter/Getty Images

Увы, итальянскому чуду продолжиться не дали: соперницы быстро догнали и «съели» Пасслер. После первой стрельбы в лидеры вышла Франциска Пройс. Вместе с ней бежали Мона Брорссон и Софи Шово. Ребекка Пасслер замкнула топ-4, отстав от лидеров почти на семь секунд. На стойке расклады сильно не изменились: Германия, Швеция и Франция ушли практически друг за другом, а Италия расположилась на четвёртом месте с небольшим отставанием. Так команды и пришли на передачу эстафеты.

Между тем Норвегия вновь поднялась на пару позиций, но сильно проиграла по времени. Арнеклейв увеличила отставание команды до 2 минут и 53,3 секунды!

Французский триумф

На последнем этапе у фаворитов были неравные по силе финишёры. У француженок и шведок заключительный этап бежали Эльвира Эберг и Жулия Симон, а у немок – Ханна Кебингер. Несмотря на статус андердога, немецкая биатлонистка сумела справиться с более опытными соперницами. После лёжки Симон ушла в лидерах, а Кебингер – всего в 3,5 секунды от неё. Эберг из-за промахов убежала на дистанцию лишь третьей (+17,9).

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По ходу круга шведка, конечно, догнала немку, но достать француженку не вышло. Симон на стойке в гордом одиночестве отработала на ноль, выдав сумасшедшую скорость. Эберг тоже, к удивлению, отстреляла быстро и точно. Шведку и француженку на выходе с рубежа разделили 13,6 секунды. Немка, допустившая промах, ушла третьей с отставанием в 29,9 секунды.

На заключительном круге Эберг пыталась достать Симон, но не вышло. Франция оформила «золотой» дубль, выиграв вторую эстафету подряд. Последний раз «трёхцветные» побеждали в двух женских эстафетах подряд в сезоне-2006/2007. Тогда француженки выиграли в Хохфильцене и Оберхофе.

Швеция вновь стала второй (+8,7), а Германия завоевала бронзу (+46,7). В топ-6 заехали Швейцария (+1:22,3), Украина (+1:36,1), Италия (+1:40,7). Норвегия заняла лишь 10-е место, их обогнала даже Словения. С двумя штрафными кругами скандинавки проиграли лидеру 3 минуты и 16 секунд. Норвежки не попали в тройку призёров впервые с января прошлого года. Тогда на этапе в Антерсельве сборная заняла шестое место.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
10 января 2024, среда. 16:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Швеция
3
Германия

«Пожалуй, это худшее чувство, которое у меня когда-либо было, — в слезах сказала Скоган NRK. – Это я всё испортила».

Но партнёрши по команде поддержали Марит.

«Я сама много раз была на штрафных кругах, и это худшее чувство на свете, но оно пройдёт. К счастью, у вас будут шансы всё исправить, и мы хотим в следующий раз выступить лучше», – заявила Тандреволд.

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