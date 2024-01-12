«На финише закружилась голова». Соперницы отдали золото в спринте норвежской биатлонистке

Шансы на победу были сразу у нескольких человек. Но сегодня был не их день!

В Рупольдинге (Германия) продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону. 12 января стреляющие лыжницы на «Химгау-Арене» выявляли лучших в спринте.

Победу одержала норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Серебро – у шведской спортсменки Моны Брорссон, а бронза – у итальянки Лизы Виттоцци.

Образцовая победа

Стартовав третьей, Ингрид Тандреволд ещё раз доказала, что умеет не только быстро бегать, но и стрелять без осечек. Два нуля в гонке сделали своё дело.

Соперницы вполне могли совершить покушение на результат победительницы. Некоторым, например, не хватило прыти на лыжне, которую показала Ингрид. И даже все закрытые мишени на установках им не помогли.

Сил победительнице гонки придавали родители, которые прилетели в Германию. Эта победа дорогого стоит.

«Когда я добралась до финиша, у меня закружилась голова. Некому было снять лыжи. Мне нужно было немного сахара (улыбается).

Я очень нервничала перед стартом. Почти забыла, что должна веселиться, ведь именно здесь я выступаю лучше всего. Но, к счастью, мои папа и мама присутствовали на трассе. Я их слышала, и это придавало мне много сил», — рассказала Тандреволд в интервью VG.

«Голова на нужном месте»

18,2 секунды лидеру проиграла шведка Мона Брорссон. Серебро Рупольдинга-2024 для неё сродни золоту. Почти два года она не заезжала в призы личных гонок. В первый и единственный раз это случилось 21 января 2022-го. Тогда она завоевала бронзу в индивидуалке Антхольца (Италия).

«Это необычно. Чёрт, я не знаю, что ещё сказать. Я очень довольна тем, как прошла гонка. Сегодня у меня действительно голова на нужном месте», — цитирует Брорссон SVT.

В 2024-м открыла список личным наградам и бронзовый призёр Лиза Виттоцци. Перейти на крейсерские скорости Ингрид у неё тоже не получилось.

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Оставить Тандреволд без золота могли и ещё несколько спортсменок.

Ближе всех к возможной победе могла быть Эльвира Эберг. Но шведская биатлонистка лишила себя шансов на победу ещё на первой стрельбе, допустив две осечки. Попытки нивелировать отставание на лыжне успехом не увенчались. Как итог – пятое место и 33,9 секунды отставания.

Невезучая Пройс

Холодным душем решила обдать домашнюю публику немка Франциска Пройс. С первых метров дистанции всем было понятно – у Франци настрой только на победу. На стрельбе лёжа девушка это только подтвердила.

Пройс «везла» Тандреволд четыре секунды до заключительного огневого рубежа. Именно там случились обидные промахи девятым и 10-м выстрелами. Немецким фанатам биатлона внезапно понадобилось успокоительное. К итоговому девятому месту они были не готовы!

Франциска Пройс Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Болельщики и эксперты восклицают: как же не везёт на победы Франциске Пройс. Последний раз на верхней ступени пьедестала Кубка мира она была пять лет назад. Иронично, что в 2019-м выиграла она именно в Рупольдинге.

Какой результат у лучшей сборной мира?

Не нашлось места на подиуме и французским биатлонисткам. Лидер общего зачёта Кубка мира – 2023/2024 Жюстин Бреза-Буше на первых метрах дистанции споткнулась на ровном месте. Возможно, сработал эффект домино. Ведь потом на лёжке она оставила незакрытой одну мишень. То же самое было и на второй стрельбе. 12-е место, скажем прямо, ей не к лицу.

Как и непростительны две ошибки на стойке для Жулии Симон, но та хотя бы попала в десятку лучших.

На фоне провала более маститых подруг по команде эту гонку себе в актив может занести Лу Жанмонно. Идеальная стрельба и всего 5,8 секунды от бронзы. Хорошая позиция для атаки в пасьюте. Спортсменка говорит, что физические кондиции, которые были в начале сезона, возвращаются.

«Я чувствую, что дела идут всё лучше. У меня больше ритма и большая палитра скоростей. В конце декабря у меня как будто была только третья скорость».

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Звезда родилась?

Заставила обратить на себя внимание и 18-летняя спортсменка из Германии. Юлия Таннхаймер дебютировала на Кубке мира весьма убедительно – 15-е место и ни одного промаха. Каждый выстрел биатлонистка совершала обдуманно и хладнокровно. А ходом она обыграла всех немок, кроме Пройс.

«Накануне гонки я очень волновалась. Но почему-то сейчас во время интервью я волнуюсь больше, чем перед ней. Меня очень воодушевляли болельщики, которые подбадривали во время стрельбы», — отметила спортсменка.

Возможно, мы стали свидетелями исторического события. У бундесманшафт родилась новая звезда?

Но у этого результата есть предыстория.

В этом сезоне Таннхаймер успела победить в большом масс-старте на этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия). А в марте 2023-го – увезти четыре награды с ЮЧМ-2023, который проходил в Щучинске (Казахстан). На её счету победы в спринте, гонке преследования и эстафете. А ещё и серебро в миксте.

Родом Юлия Таннхаймер из города Ульм (земля Баден-Вюртемберг). Числится она тоже в местном клубе. Подготовкой спортсменки же занимаются серьёзные люди. Например, чемпион мира Андреас Бирнбахер, который нашёл себя в тренерской деятельности. Станет она новой звездой?