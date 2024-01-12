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Самуэльссон: надеюсь, Бессеберга приговорят к тюремному заключению

Самуэльссон: надеюсь, Бессеберга приговорят к тюремному заключению
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Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, чемпион мира 2023 года в масс-старте шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался об обвинениях, выдвинутых против бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) норвежца Андерса Бессеберга. Сейчас в Норвегии идёт суд над Бессебергом по делу о коррупции.

«Бессеберг говорит, что получал подарки на сотни тысяч крон, но это не имеет никакого отношения к тому факту, что он был президентом IBU. Мне бы хотелось иметь столько же богатых друзей, как у него, которые могли бы подарить мне роскошные часы. Я считаю, что он лжёт.

Сокрытие допинга в российском спорте — это та часть дела, которую я нахожу наиболее интересной. Конечно, и другие обвинения ужасны, и я рад, что ему приходится за это отвечать, но мне бы хотелось, чтобы тема допинга была разобрана подробнее. Но, безусловно, я понимаю, что доказать это сложно.

Я надеюсь, что Бессеберга приговорят к тюремному заключению. Независимо от того, будет ли среди обвинений причастность к российскому допингу, он должен понести наказание», — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.

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