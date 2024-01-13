Кристиансен сообщил о приёме лекарств из допинг-листа во время болезни перед стартом КМ

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира, рассказал, что использовал лекарства, внесённые в допинг-лист, чтобы восстановиться после тяжёлой болезни до старта первого этапа Кубка мира сезона-2023/2024, который начинался в конце ноября 2023 года в Эстерсунде (Швеция).

«Я принимал что-то под названием «Преднизолон». Во время соревнований он находится в допинг-листе»,— приводит слова спортсмена NRK.

Это средство запрещено к употреблению во время соревнований, однако его можно принимать вне стартов. Основное условие — лекарство должно выйти из организма до официальных стартов.

Кристиансен заявил, что до соревнований у него был 10-дневный период ожидания момента, когда лекарство перестанет фиксироваться в организме: «Когда ты используешь лекарства, внесённые в допинг-лист, хочется перестраховаться. Я ни разу не принимал, например, антибиотики, однако в этом сезоне пришлось дважды перестраховаться. В этом году я по-настоящему зарылся в аптечку».

Из-за приёма лекарств спортсмен пропустил старты норвежской сборной в Шушене (Норвегия) в начале ноября.

Напомним, ранее Ветле Шоста Кристиансен жаловался на проблемы с лёгкими, которые начались у него летом 2023 года.

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