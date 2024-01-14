Российский биатлонист повторил хулиганское празднование Йоханнеса Бё. Мог себе позволить!

Александр Корнев расправился с опытными соперниками на последней стрельбе, а затем порадовался победе в стиле норвежца.

В Чайковском большими масс-стартами завершилась первая часть чемпионата России – 2024. У женщин в спокойной гонке с минутным преимуществом победу одержала Тамара Дербушева. У мужчин в драматичной борьбе золото вырвал Александр Корнев. А на финише молодой спортсмен устроил настоящее шоу – он повторил празднование Йоханнеса Бё!

Идеальная гонка

Женская гонка вышла не самой интригующей. После первой стрельбы в группе лидеров было сразу шесть человек: Ирина Казакевич, Виктория Сливко, Наталия Шевченко, Лариса Куклина, Тамара Дербушева и Анастасия Зырянова.

По ходу круга Казакевич серьёзно оторвалась от своих соперниц, но такое ускорение сказалось на работе на рубеже – Ирина допустила промах. Зато на ноль отработала Дербушева, ушедшая лидером. Остальные биатлонистки либо допускали промахи, либо очень долго стреляли на ноль. В итоге Тамаре удалось заполучить отрыв в 12,4 секунды от соперниц.

После первой стойки преимущество свердловчанки выросло до 49,3 секунды. Заключительная стрельба окончательно упрочила позиции Тамары. Подопечная Михаила Шашилова сделала ноль и с минутным преимуществом ушла на последний круг – спокойно добегать и фиксировать победу.

А вот за оставшиеся места на подиуме после четвёртой стрельбы развернулась борьба. Претендентками на награды были сразу шесть биатлонисток: Сливко, Казакевич, Гербулова, обе Шевченко и Гореева. Из этой группы лишь Виктория отработала на ноль, что позволило ей уйти на дистанцию второй. Третью позицию заняла Наталия Шевченко, которая быстрее всех прошла штрафной круг. В таком порядке спортсменки и пришли на финиш.

«На первой стойке я даже удивилась, как закрыла первый выстрел, а дальше просто постаралась работать ровно, точно, чтобы идти с небольшим преимуществом, – сказала Дербушева в эфире «Матч ТВ». – Конечно, устала. Всё равно старалась финишный круг работать, но потом уже сказали, что минута в запасе, поэтому в последний подъём заехала своим темпом – и были немножко силы. Могу сказать, что гонка сложилась идеально».

«Я понимал, что нужно сдружиться с ветром»

У мужчин же получился по-настоящему крутой масс-старт. После первого рубежа сложилась группа лидеров из Эдуарда Латыпова, Петра Пащенко, Александра Поварницына, Карима Халили и Ивана Тулатина. При этом претендентов на медали было ещё больше – целых 11 человек бежали в 23 секундах друг от друга. Замыкал эту когорту спортсменов как раз будущий герой гонки Александр Корнев, допустивший на лёжке промах.

Вторая стрельба не сильно изменила ситуацию. Вновь были солидная группа лидеров и многочисленная группа преследователей. Корнев, который вновь допустил ошибку на рубеже, бежал в этой компании одним из последних, проигрывая тем, кто бежал на первых местах, более 30 секунд.

Но это не помешало молодому спортсмену ворваться в число фаворитов после первой стойки. Александр стал четвёртым, проиграв лидирующему Томшину 10,7 секунды. Рядом с Корневым шли Поварницын, Халили и Латыпов. К заключительному рубежу они догнали Василия и начали стрельбу вместе.

Именно последняя стойка решала судьбу медалей. И единственным, кто отработал на ноль, оказался Корнев. Пока молодой спортсмен убегал на дистанцию, его более опытные соперники наворачивали штрафные круги. У Латыпова и Поварницына он был один, у Томшина – два, а у Халили – три.

Заключительный круг Корнев шёл в гордом одиночестве, заигрывая со зрителями. Почти 30-секундный отрыв позволял Александру сделать это. На последних метрах дистанции молодой биатлонист вообще позволил себе шалость. Он остановился перед финишной чертой, встал на одно колено, повернулся к зрителям и указал на них пальцем. Точно в такую же позу вставал норвежец Йоханнес Бё на чемпионате мира – 2023. Тогда он выиграл пасьют с минутным преимуществом.

Александр Корнев Йоханнес Бё

Пока Корнев устраивал шоу, Поварницын и Латыпов боролись за серебро. Победителем из этой дуэли вышел Эдуард, убежавший от Александра.

«Я перед каждой гонкой говорю себе, что я не могу прыгнуть выше головы, но я должен сделать ту работу, на которую настроен, на которую готов, – признался Корнев. – Больше ничего не требуется. Думаю, мы не раз работали в такую ветреную погоду. Я понимал, что нужно работать над каждым выстрелом, немножко с ветром сдружиться. Как он дул, так я и вёл. На финише сделал отсылку к Йоханнесу Бё. Я просто хотел сделать интересную штуку на финише. Эта победа – начало серии? Надеюсь, что точно не конец. Я выхожу на каждую гонку, чтобы сделать всё, на что готов. Выше головы я не прыгну».

Неужели Корнев действительно сможет стать нашим Йоханнесом Бё?