«Тамара — машина? Нет, она просто человек». История сильнейшей биатлонистки России

Дербушева выиграла три золотых медали из трёх на первом этапе чемпионата страны. А ведь в 2022-м она чуть не завершила карьеру.

Тамара Дербушева – главная звезда первого этапа чемпионата России – 2024 по биатлону, который прошёл в Чайковском. На минувшей неделе спортсменка, представляющая Свердловскую область, выиграла три из трёх гонок и прямо сейчас является лучшей биатлонисткой страны.

С такой силой и мотивацией Тамара смогла бы составить серьёзную конкуренцию всем соперницам и на Кубке мира. Эх, если бы…

«Тамара — машина? Она человек»

Если у мужчин в Чайковском лидеры менялись от гонки к гонке, то у женщин никто не смог противостоять Тамаре Дербушевой из группы Михаила Шашилова. В суперспринте Тома справилась с сильнейшей белоруской Анной Солой, выиграла командную гонку в составе Свердловской области и «привезла» минуту (!) Виктории Сливко в большом масс-старте.

Тамара Дербушева Фото: РИА Новости

После такого успеха у тренера Дербушевой спросили: Тамара – машина?

«Тамара – машина? Нет, она человек, почему машина? Она просто человек», – ответил тренер спортсменки Михаил Шашилов.

Золотые медали Чайковского – не случайность. В текущем зимнем сезоне Дербушева только два раза финишировала за пределами пьедестала: в масс-стартах в Ханты-Мансийске и Уфе заняла седьмые места. В прошлом году девушка забрала золото чемпионата страны в Ижевске, выиграв гонку преследования, а на чемпионате в Хантах стала второй в масс-старте.

«Самая большая неудача — олимпийский сезон»

Всегда спокойная и улыбчивая Тома – опытный боец и одна из немногих действующих российских биатлонисток, пробовавших силы на Кубке мира.

Свой спортивный путь девушка начала в родном Каменск-Уральске. Вслед за одноклассниками она записалась в биатлонную секцию, путь до которой проходил «пешком, через речку, через лес». Чуть позже Дербушева (девичья фамилия которой Воронина) перебралась в Екатеринбург, где продолжила обучение в училище олимпийского резерва.

Уже будучи юниоркой, Тамара защищала российский флаг на международных соревнованиях, однако сильно там не блистала, да и отличиться в личных гонках ей не удавалось. Лучшим результатом стало серебро в эстафете на чемпионате мира среди юниоров в 2014 году.

Тамара Дербушева Фото: РИА Новости

В сезоне-2018/2019 Дербушева успела выиграть две бронзы на Всемирной универсиаде, прошедшей в Красноярске, и стала победительницей общего зачёта Кубка России. Победа позволила девушке войти в состав сборной и дебютировать на Кубке мира в Эстерсунде в следующем сезоне.

Но яркого старта не вышло. За шесть этапов (по три в сезонах-2019/2020 и 2020/2021), проведённых в элите, лучшим результатом Тамары стало 14-е место, которое она завоевала в индивидуальной гонке в 2019 году.

«Прошлый сезон получился неоднозначным. Главной удачей считаю получение нового опыта на Кубках мира. То, что после этого смогла пробежать и на «Ижевской винтовке». Там получилось выиграть гонку, что дало возможность продолжить выступления на Кубке IBU. Не скажу, что прошлый сезон был для меня очень положительным, но какой был, такой был», – прокомментировала итоги сезона-2020/2021 Дербушева.

А весь следующий сезон Тамара назвала сплошной неудачей.

«Самая большая неудача – весь олимпийский сезон. У нас были отборы, контрольные тренировки. Я упала на контрольных стартах, у меня сломался приклад. Тем не менее удалось поехать на Кубок IBU в Норвегию, где я заболела ковидом. И из-за этого не удалось пробежать ни одной гонки. Сначала думала, что просто простыла, потом сдали тест, и он оказался положительным», – рассказала спортсменка.

«Думала, закончу со спортом»

Тамара тогда даже чуть не завершила спортивную карьеру.

«Это вообще не по мне заниматься чем-то, если не нравится процесс. В прошлом году я действительно думала в силу ряда чисто личных причин, что закончу со спортом. Но потом поняла, что банально не набегалась. Осталась какая-то недосказанность», – поделилась Дербушева.

И правильно сделала, что не закончила! В этом сезоне у неё настоящий расцвет, да и для группы Михаила Шашилова Тамара значит многое.

«Дербушева – цемент, который скрепляет группу. Образованная, воспитанная, показывает уровень, проходит в сборную. Она у нас капитан команды и главная по коммуникациям. Девчонки всегда могут к ней прийти и поговорить по душам», – рассказал старший тренер сборной России.

Только в текущем сезоне Дербушева смогла по-настоящему преобразиться как спортсменка. Кажется, что её старт в элите пришёлся не на то время. И кто знает, что бы смогла показать сейчас наша Тамара на Кубке мира!