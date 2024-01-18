Место русской силы. Вспоминаем, как наши биатлонисты творили чудеса в Антхольце

Кубок мира по биатлону – 2023/2024 добрался до Антхольца. При упоминании об этом местечке (на итальянский манер – Антерсельва) российские фанаты биатлона обычно довольно улыбаются. Всё дело в том, что именно в этой небольшой коммуне на севере Италии были одержаны многие яркие победы спортсменов из России. Это своего рода место силы нашего биатлона.

Сейчас на Кубке мира кипит борьба без нас. Конкуренция запредельная, по россиянам почти никто не скучает, но мы рано или поздно в большой биатлон вернёмся. А пока – вспоминаем ярчайшие былые победы россиян.

Образцовая победа

В первые годы нового тысячелетия отечественный биатлон был на пике. Золотые медали тогда были делом обыденным. Более того, россияне и в общем зачёте Кубка мира вовсю боролись за первое место.

Вот и к чемпионату мира – 2007, который принимал Антхольц, наша команда подходила с обоснованными медальными амбициями. Но турнир складывался неудачно, долгое время российские болельщики довольствовались лишь серебром молодого Максима Чудова в гонке преследования.

Максим Чудов Фото: Виктор Балин/ТАСС

Однако ситуацию исправила эстафета. Уже с первого этапа гонки наши ушли в отрыв и не подпустили к себе даже неистовых норвежцев. А ведь за скандинавов на последнем этапе бежал Уле-Эйнар Бьорндален! Но даже он не смог ничего поделать с этими бесподобными русскими. Иван Черезов, Максим Чудов, Дмитрий Ярошенко и Николай Круглов за всю гонку на четверых использовали лишь один дополнительный патрон! А к последнему этапу Круглова наше преимущество составляло 1 минуту и 20 секунд.

Помните же яркое высказывание Губерниева про отрыв «в 15 трамвайных остановок»? Так вот именно в той гонке Дмитрий его и придумал.

Удивила весь биатлонный мир!

Ярчайшую победу в карьере в итальянских Альпах одержала и Анна Булыгина, которая тогда даже и не думала о выступлениях под флагом Южной Кореи.

В сезоне-2008/2009 Антхольц, как это водится, принимал этап Кубка мира. В женском спринте Булыгина остановилась в шаге от пьедестала и в пасьюте имела все шансы атаковать подиум. Но досадные два промаха, казалось, лишили её шансов на попадание в призы. О победе никто и не думал: на трассе ведь Домрачева, Мякяряйнен, Ахатова, Зидек и Хенкель – титаны должны сами решить судьбу медалей. Им бы только не мешать.

Анна Булыгина Фото: Christian Manzoni/Getty Images

Но Булыгину такой расклад не устроил. На финишном круге она проигрывала около 15 секунд лидеру гонки – быстроногой Мякяряйнен. И отыграть такое отставание за километр до финиша было почти нереально. Но почти – не считается, и россиянка перевернула всё с ног на голову. В последний подъём Анна Булыгина восходила вместе с Мякяряйнен и Домрачевой.

А на финише россиянка удивила весь биатлонный мир, буквально вырвав победу из рук скоростных спортсменок.

Король Антхольца

Особая любовь с Антхольцем случилась у некогда лидера мужской сборной Антона Шипулина. В Италии россиянин всегда выступал хорошо. Пожалуй, там он чувствовал себя лучше, чем где бы то ни было. Половина кубковых побед россиянина была добыта именно в итальянских Альпах!

Свою первую личную победу Антон одержал тоже в Антхольце, в 2011 году. То был спринт, а сразу за ним была завоёвана бронза в масс-старте.

В сезоне-2012/2013 россиянин и вовсе оформил «золотой» дубль в связке спринт-пасьют, а потом выиграл серебро в мужской эстафете.

Спустя пару лет в Антхольце Антон устроил блестящую зарубу с немцем Симоном Шемппом. Победив Шемппа и всех остальных в пасьюте, россиянин решил проверить нервы соперника ещё и в мужской эстафете. Судьба золота в той гонке решалась на последних метрах дистанции. И, по традиции, победителем из очередного суперфиниша вышел именно Шипулин.

А уже в следующем сезоне Антон в Италии выиграл свою самую нелюбимую гонку – индивидуальную. Кажется, Шипулин знал всё о секретах местной трассы. И, кстати, селился он всегда в одном и том же отеле, на 700 м ниже, чем вся команда. Может, в этом и был секрет короля Антхольца?

Антон Шипулин Фото: РИА Новости

Как россияне в золоте купались

Сезон-2015/2016. Незабываемый и точка. Тогда российские биатлонисты на этапе в Антхольце устроили настоящее шоу. В шести гонках они завоевали четыре золотые медали, одно серебро и одну бронзу. Это было нечто!

В женском спринте на пьедестал поднялись сразу две россиянки. Первую победу на Кубке мира тогда одержала Ольга Подчуфарова, а бронзу забрала Екатерина Юрлова-Перхт. А уже в гонке преследования Юрлова-Перхт прорвалась наверх и забрала золото сама. Да, наши дамы выиграли во второй раз за этап. Это была какая-то фантастическая неделя для девушек!

Но женскую команду поддержали и мужчины. В спринте Максим Цветков добыл серебро, уступив лишь Шемппу, а в преследовании за соотечественника «отомстил» Антон Шипулин, отобравший у Симона золото. А на следующий день, как уже было рассказано выше, Антон разобрался с немцем в эстафете.

Ольга Подчуфарова Фото: РИА Новости

Логинов – раздражитель

В 2020 году Антхольц вновь принимал чемпионат мира. И этот турнир для нас прочно связан с Александром Логиновым и всем, что творилось вокруг него.

15 февраля Логинов сделал ноль в спринте и обыграл мощнейшего тогда Мартена Фуркада. А на следующий день в отель, где проживала сборная России, нагрянула полиция. Силы правопорядка вломились в номер, где спали Логинов и Гараничев, и отобрали личные вещи чемпиона мира.

Искали допинг, но ничего не нашли. Однако выбили спортсмена из колеи.

В пасьюте Логинов вполне оформить «золотой» дубль, но на последней стойке допустил один-единственный промах и остался с бронзой. Однако тот турнир всем запомнился. Даже без Шипулина российская сборная представляла опасность, отсюда и полицейский скандал с нападками от соперников.

Ещё свежи воспоминания

В сезоне-2020/2021 Логинов вернулся в Антхольц и одержал победу в спринте на Кубке мира, а потом уже с командой добыл бронзу в эстафете.

Кстати, женскую эстафету тогда неожиданно выиграли россиянки: Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Международный сезон-2021/2022 российским спортсменам так и не дали закончить. Но на предолимпийском этапе в Антхольце биатлонисты выступали, причём вновь хорошенько пошумели, завоевав четыре награды.

Антон Бабиков Фото: Kevin Voigt/Getty Images

В мужской индивидуальной гонке точнее других был Антон Бабиков, а третье место занял Карим Халили. Тогда ещё «зелёный» Халили взял первую кубковую награду, оставив на четвёртом месте не абы кого, а Йоханнеса Бё! В эстафетах же квартеты россиян взяли по серебряной награде.

Уверены, счёт ярких побед россиян в этом местечке будет продолжен, ибо Антхольц – намоленное российскими биатлонистами место. Там оставлена частичка души каждого, кто поднимался на пьедестал почёта.

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