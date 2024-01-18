«Я вернулся в игру». Норвежский чемпион провёл безупречную гонку, несмотря на туман

Йоханнес Бё закрыл 20 мишеней из 20 и стал лучшим с большим отрывом.

В итальянском Антхольце стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону – 2023/2024. Для биатлонистов этот уикенд – отличная возможность сверить часы перед февральским чемпионатом мира. Программу этапа открывала укороченная индивидуальная гонка у мужчин. Она началась на 10 минут позже задуманного. В планы организаторов вмешался туман.

Победителем из этой гонки вышел Йоханнес Бё, который совладал с погодой и не допустил ни одного промаха. Тарьей Бё, который стал вторым, проиграл брату 1.36,1, допустив два промаха. А бронзу добыл немецкий биатлонист Йоханнес Кюн, тоже допустивший две осечки. Его время – 1.44,0.

Йосик в тумане

Организаторы отложили старт гонки, чтобы дождаться, пока опустившийся на стадион туман чуть-чуть развеется. Однако через 15 минут после начала индивидуальной гонки туман вернулся. Погода словно издевалась над биатлонистами, заставляя последних ошибаться непривычно много.

Поладить со стихией удалось Йоханнесу Бё. Пока все соперники получали «подарки» за промахи в виде штрафных минут, лидер общего зачёта с присущим ему хладнокровием выбивал мишень за мишенью. И так до последней, 20-й. Подводка к Антхольцу приносит свои плоды.

Йоханнес Бё Фото: Kevin Voigt/GettyImages

«Я вернулся в игру, и это хорошо. Мне редко удаётся сделать 20 точных выстрелов и выиграть. Я особенно счастлив. Это одно из самых высоких достижений, которого может добиться биатлонист», – сказал Бё.

Конкуренты Бё-младшего безупречной меткостью не отличались. Совсем расклеился Стурла Холм Легрейд, который до третьего рубежа шёл бок о бок с лидером. Но там допустил два промаха и сначала лишил себя всяких шансов на победу, а потом и вообще на призы. Три промаха на заключительной стойке и итоговое 25-е место. С туманом Стурла пока на «вы».

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Легрейду, пожалуй, стоит взять пару уроков у 30-летнего румынского биатлониста Георге Буты. Он, как и Йоханнес Бё, тоже сделал все нули и финишировал на 22-м месте. Это лучший результат в его карьере.

«Я немного теряюсь»

Удачный дебют в итальянских Альпах случился у немецкого спортсмена Данило Ритмюллера. Биатлонист совершил всего один неточный выстрел и финишировал на седьмом месте. На первую в карьере гонку Кубка мира 24-летний немец приехал прямиком с Кубка IBU. Там он в последних пяти стартах стабильно оказывался на подиуме. Один раз даже победил – в большом масс-старте этапа в Риднау, что тоже находится в Италии.

Попадание в топ-10 индивидуальной гонки открывает двери для участия в масс-старте, на который он уже квалифицировался.

«Я немного теряюсь. Я никогда раньше не был на таком уровне и должен признать, что немного нервничал. Возможно, в первой части гонки я взял на себя слишком много, но потом мне удалось хорошо сконцентрироваться. Теперь я должен осознать, что произошло сегодня», – сказал Данило.

А вот старшие товарищи Ритмюллера по команде начали шестой этап Кубка мира не с той ноги. Филипп Наврат и Бенедикт Долль на двоих допустили 11 промахов и финишировали за пределами очковой зоны.

Ещё недавно Бенедикт Долль выигрывал на Кубке мира: Бенедикт Долль прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Провал Самуэльссона

Но и это цветочки. Совсем не до веселья Себастиану Самуэльссону, которого многие сватали в лидеры Кубка мира. Семь промахов отбросили лидера шведской сборной на 59-е место. Это его худший результат за последние четыре года! В последний раз так плохо он выступал в 2020-м на этапе в Нове-Место (Чехия). Тогда Самуэльссон финишировал на 60-м месте в спринте.

Но время на подготовку к чемпионату мира ещё есть, считает Себ:

«Это очень плохо. Я совершенно не удовлетворён. Надо понимать, что у меня ещё полно работы перед грядущим чемпионатом мира».

19 января в Антхольце пройдет женская короткая индивидуальная гонка. Синоптики прогнозируют снег и облачную погоду. Помешает ли она лучшим биатлонисткам планеты бороться за победу? Вопрос открыт.