Бенедикт Долль прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль высказался о победе в спринте на этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Оберхофе (Германия).

«Я чувствую себя замечательно. Конечно, погода могла бы быть немного получше, но болельщики прекрасно меня поддерживали. Победа — это всегда приятно.

Спасибо сервису, лыжи были очень хороши. Уже на первом круге я понял, что могу быть среди лучших по лыжному ходу, но также было важно хорошо провести стрельбу. Я удивился, что лидирую после второй стрельбы, учитывая промах. Думал, что Йоханнес Бё опередит меня, поэтому, когда мне сообщили промежуточные результаты, я был потрясён, узнав, что у меня преимущество», — приводит слова Долля пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).