Убийство биатлона. Норвежцы занимают шесть первых мест в общем зачёте Кубке мира

Год назад казалось, что это в лыжных гонках без россиян конкуренции почти не осталось, а в биатлоне-то всё в порядке. Но ощущение было обманчивым. Кубок мира по биатлону этой зимой превращается в открытый чемпионат Норвегии. И сейчас норвежцы занимают шесть первых мест в общем зачёте.

Для сравнения: в общем зачёте КМ по лыжным гонкам в топ-6 всего четыре норвежца, а есть ещё француз Лапалус и Мох из Германии.

Доминирование скандинавской команды начинает изрядно надоедать. Постоянство в этом смысле явно не идёт на пользу мировому биатлону.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

«Мы не хотим полного доминирования»

Помните ли вы времена, когда Норвегия не доминировала тотально в биатлоне? Возможно, вы удивитесь, но это было всего два года назад! В сезоне-2021/2022 топ-6 Кубка мира выглядел вполне разнообразно: три норвежца, два француза и один швед. При этом Стурла Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен и Тарьей Бё не занимали лидирующие позиции, а равномерно распределялись по этой шестёрке. По числу медалей же норвежцы хоть и были лидерами, но обходили французов ненамного: 33 награды против 27.

Сезон-2022/2023 же перевернул весь современный биатлон. Мы видели не только космического Йоханнеса Бё, который выигрывал гонки одну за другой и устанавливал нереальные рекорды, но и великолепную сборную Норвегии. Именно тогда скандинавы и стали полноценно доминировать.

В том сезоне норвежцы выиграли 57 медалей. Отрыв от поделивших второе место Швеции и Франции – 46 (!) наград. Всего же за это время было проведено 93 гонки, больше половины медалей с которых ушло именно сборной Норвегии. Кроме того, скандинавы выдали рекордную победную серию в эстафетах, выиграв семь гонок в рамках Кубка мира подряд.

Тарьей Бё Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Доминирование сборной Норвегии было заметно и в общем зачёте системообразующего турнира. В топ-6 по итогам сезона оказались четыре норвежца, три из которых заняли места в топ-3. В шестёрку тотала тогда не без труда пробрались Мартин Понсилуома и Бенедикт Долль.

Но в том сезоне преимущество норвежцев ещё выглядело чем-то свежим, интересным, поскольку уже давно одна страна не превосходила остальные так серьёзно. Это был какой-то необычный и давно забытый опыт.

Но даже тогда представители стран-конкурентов начали жаловаться на доминирование сборной Норвегии.

«Йоханнес Бё убивает спорт. Он очень быстро катается на лыжах. Стурла также впечатляет», – заявил Кентен Фийон-Майе NRK.

«Всё меняется очень быстро. Понятно, что сейчас большое доминирование Норвегии, но я не думаю, что так будет продолжаться еще несколько лет», – говорил Себастиан Самуэльссон.

Да и сами норвежцы не хотели такого превосходства:

«Надо отдать должное нашей сборной, но нам не хватает настоящей борьбы от иностранцев. Я думаю, что одна из причин в том, что сейчас сезон после Олимпиады. Многие перед ней выходят на свой пик формы, и, возможно, после этого у них пошёл спад», – сказала экс-биатлонистка и эксперт NRK Сюннёве Сулемдаль.

«Мы не хотим, чтобы было полное доминирование норвежцев, тогда пропадает интерес к спорту. Но мы и не хотим специально становиться хуже, мы хотим быть лучшими. Это небольшое напоминание соперникам о том, что они должны больше работать и сами стать лучше», – подчёркивал Легрейд.

Стурла Легрейд Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Убийство биатлона

В сезоне-2023/2024 ситуация усугубилась. В топ-6 общего зачёта Кубка мира плотно расположились шесть норвежцев. Скандинавы даже без идеальной формы Йоханнеса Бё уже выиграли 32 медали из 51 возможной. Отрыв команды от немцев, идущих на втором месте, – 20 наград.

Кроме того, уже к середине сезона сборная Норвегии досрочно выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачёте эстафет. Без особой борьбы скандинавы выиграли четыре командные гонки в сезоне и продлили свою победную серию до 11 стартов подряд.

Не стоит и говорить, что теперь каждая медаль, а уж тем более победа ненорвежца считается настоящей сенсацией. Как мы дошли до такого?

Нет, сборная Норвегии – действительно очень крутая команда. Кроме неё, сейчас никто не способен показывать такую мощь на протяжении второго сезона подряд. Конечно, всегда быть первыми норвежцам помогает и спад конкурентов – Франции и Швеции. Но такое тотальное доминирование, а точнее, отсутствие всякой интриги действительно убивает биатлон. Если уже в прошлом году возникало недовольство, то что уж говорить теперь?

Ожидаемо, что в такой ситуации женские гонки, где заранее сложно предсказать победителя из-за разнообразия лидеров, смотреть куда интереснее, чем мужские, где всё равно выиграет кто-то из норвежцев.

Что с этим делать? Сказать трудно. Норвежцы вряд ли сильно просядут в результатах: слишком уж много там талантливых парней, готовых страховать друг друга в случае неудачи. Так что приходится ждать взлёта кого-то из другой команды. Сейчас активную борьбу скандинавам пытаются навязать немцы, явно добившиеся большого прогресса. Но, к сожалению, уровень бундестим в последние годы был довольно низок, поэтому даже после резкого взлёта биатлонисты из Германии не могут стабильно побеждать норвежцев.

Сейчас понятно лишь одно: если норвежцы продолжат быть единоличными лидерами ещё год-другой, мужской биатлон станет никому не интересен.