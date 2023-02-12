«Мы не хотим полного доминирования». Норвежским биатлонистам стало скучно побеждать

На протяжении всего сезона ни в мужском биатлоне, ни в мужских лыжных гонках норвежцы почти не оставляли конкурентам шансов на победу, а иногда даже на попадание в призы. Вроде бы всё это должно радовать спортсменов из Норвегии и их болельщиков, но оказалось, что ситуация не так проста.

Во время ЧМ-2023 по биатлону норвежцы признались, что им становится скучно побеждать. Они очень сильно переживают из-за отсутствия конкуренции.

«Мы самые сильные»

Тотальным превосходством норвежцев, как в мужском спринте на ЧМ-2023, где в первую шестёрку они заехали сразу впятером, уже никого не удивишь. В этом сезоне Норвегия заняла в общей сложности 33 из 45 призовых мест, что соответствует 73 процентам от общего количества разыгранных медалей. Их лидерство, конечно, отражается и в общем зачёте Кубка мира, где первые три строчки так же занимают норвежцы и ещё двое входят в топ-8.

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«Мы снова показываем, что мы самые сильные», – объяснил Стурла Холм Легрейд после того, как выиграл личную бронзу чемпионата.

«У норвежцев действительно хорошая команда, и они продолжают нас впечатлять», – признался швед Мартин Понсилуома.

«Соперники должны больше работать»

Постоянные победы норвежцев, похоже, уже наскучили им самим. Например, непобедимый Йоханнес Бё на тренировке перед спринтом ЧМ затосковал и не мог найти мотивацию. Тренеру Зигфриду Мазе пришлось приводить его в чувство и возвращать желание выходить и бороться в каждой гонке.

«Норвежские биатлонисты, возможно, ранее имели репутацию плохо стреляющих и хорошо катающихся на лыжах. Но теперь мы делаем и то и другое. Мы всё время следим друг за другом, и, возможно, секрет успеха заключается в том, что у нас так много талантливых лыжников», – объяснил абсолютное доминирование своей страны Стурла.

Он также признал, что мужской биатлон начал напоминать Кубок мира по лыжным гонкам, где с норвежскими лыжниками так же трудно сравниться.

«Мы не хотим, чтобы было полное доминирование норвежцев, тогда пропадает интерес к спорту. Но мы и не хотим специально становиться хуже, мы хотим быть лучшими. Это небольшое напоминание соперникам о том, что они должны больше работать и сами стать лучше», – призвал Легрейд.

«Только мы можем бороться с норвежцами»

Впрочем, сами соперники пока не видят проблемы в происходящем и не особо беспокоятся о том, что больше не смогут победить норвежцев.

«Это всё меняется очень быстро. Понятно, что сейчас большое доминирование Норвегии, но я не думаю, что так будет продолжаться еще несколько лет. Остальные могут сжать кулаки и попытаться обогнать их в следующих гонках, чемпионат мира ещё не закончился», – заметил Себастиан Самуэльссон.

Тренер сборной Швеции Йоханнес Лукас тоже настроен оптимистично: «Если посмотреть на протокол, то, кроме нас, мало кто может обогнать Норвегию».

Лукас уверен, что именно Швеция является главным конкурентом Норвегии.

«Если посмотреть на скорость во время гонки, то только мы, когда у нас нет промахов, можем быть на подиуме. Норвежцы сейчас действительно хороши, их можно только поздравить, но если мы выполним свою работу на сто процентов, то сможем бороться за медали», – уверен тренер шведов.