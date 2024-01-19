«Я не могу в это поверить». Биатлонистка из Швейцарии удивила всех победой на Кубке мира!

От тумана, который преследовал мужчин на старте этапа в итальянском Антхольце, не осталось и следа. В пятницу, 19 января, на Кубке мира разыграли медали короткой индивидуальной гонки среди женщин. Однако отстреляться идеально смогли далеко не все биатлонистки. Только четыре из них провели филигранную работу на огневых рубежах.

«Я не могу в это поверить»

Одной из них и стала Лена Хекки-Гросс. Швейцарская спортсменка одержала победу с преимуществом в 20,2 секунды относительно Жулии Симон. Француженка, допустившая два промаха, стала второй. Третье место заняла ещё одна французская биатлонистка Лу Жанмонно. У неё одна осечка.

Можно ли назвать сенсацией победу Хекки? Однозначно!

«Я сама пока не могу в это поверить. Я очень горжусь собой за то, что преодолела это на финальной стрельбе. Это невероятно прекрасное чувство», — сказала биатлонистка в интервью Sportschau.

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Метким стрелком швейцарскую биатлонистку вряд ли назовёшь. До сезона-2023/2024 точность на рубежах варьировалась на уровне 75-81 процентов. И только в этом сезоне она на несколько пунктов подтянула показатели. На стрельбе лёжа, например, Хекки показывает 85% точности, но стойка всё так же хромает – 79% попаданий.

И тем не менее сегодня она оказалась наиболее удачливой и к 28 годам прибежала к первой личной победе на Кубке мира. Кстати, до этого лучший результат – второе место – был показан тоже в нынешнем сезоне. Тогда она взошла на пьедестал гонки преследования в Хохфильцене (Австрия).

Одно попадание на подиум – случайность, а два – уже закономерность? Получается, что так.

Франция в роли догоняющих

Как бы ни старались на лыжне быстроногие француженки, одолеть Лену Хекки им не удалось. Но Жулия Симон итогами гонки осталась довольна.

«Я разочаровалась в последней стойке. Мне повезло, потому что я не выполнила свою работу на 100%. Довольна этой гонкой. Сегодня много позитивного», — приводит слова Симон L'équipe.

Любопытный вопрос – куда делась форма Жюстин Бреза-Буше? Некогда лидер общего зачёта сейчас даже не набрала очков – 42-е место. Последний раз такое с француженкой случалось в 2022 году. В спринте Хольменколлена (Норвегия) она тоже стала 42-й.

Неудачницы гонки

Вместе с лидером сборной за пределами топ-40 оказались ещё и Жанна Ришар (44-е место) с Софи Шово (54-е место).

Действующий лидер общего зачёта норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд сохранила за собой жёлтую майку лидера.

Приходит в себя и итальянка Доротея Вирер. После паузы биатлонистка вернулась, но не с лучшим показателем – только 14-е место с одним промахом. На лыжне же Доро проиграла больше двух минут. Быстрее итальянки, например, оказались Екатерина Аввакумова (Южная Корея), Кристина Дмитренко (Украина) и Йоанна Якела (Польша). К первенству мира ситуацию нужно менять кардинальным образом.