На Кубке мира по биатлону ещё один инцидент с оружием. Теперь провинился француз

«Я был очень зол»

Мировой биатлон взял паузу перед чемпионатом мира – 2024. Норвежцы, например, завершают январские этапы на сплошном позитиве, а вот мужская часть сборной Франции продолжает испытывать проблемы. Апофеозом стало выступление команды в масс-старте, где Кентен Фийон Майе боролся за победу, но в итоге не смог удержать даже третье место.

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Главный неудачник гонки после финиша рвал и метал. Сначала в разные стороны полетели палки, а потом досталось и винтовке – её швырнули в снег. Через мгновение француз опомнился и всё-таки установил её на стойке, но небезопасное обращение с оружием всё-таки было зафиксировано.

«Я был очень разочарован после гонки, потому что потерял, возможно, первую победу или хотя бы свой первый подиум в сезоне. Ближе к концу гонки я был очень зол», – оправдывался биатлонист в телеэфире.

Такая вроде бы мелочь могла остаться незамеченной, если бы не череда скандальных историй с оружием у норвежцев. А особенно декабрьский инцидент в Ленцерхайде. Тогда Стурла Холм Легрейд совершил выстрел во время холостого тренажа в отеле, где проживала норвежская команда. Тогда IBU принял решение отстранить биатлониста от масс-старта. А виновник происшествия принёс публичные извинения.

Легрейд тяжело переживал ту неприятную историю: Фото Биатлонист Легрейд не смог сдержать слёз, комментируя выстрел в отеле на Кубке мира

«Он не должен быть наказан»

Инцидент с участием Фийона Майе прокомментировал восьмикратный олимпийский чемпион, эксперт норвежского телевидения Уле-Эйнар Бьорндален. Легендарный спортсмен считает, что инцидент с французом незначителен и его, в отличие от Легрейда, не за что наказывать.

Кентен Фийон Майе Фото: Kevin Voigt/GettyImages

«Он был ужасно зол, у Фийона Майе вспыльчивый характер. Он один из лучших спортсменов мира, а теперь так рассердился на снаряжение, что не проявил к нему уважения и выбросил его. Я понимаю его. Когда у тебя есть шанс прийти вторым, а тебя просто обходят норвежцы. Это ужасный опыт.

Но при этом оружие было разряжено и разобрано. Так что я думаю, что всё в порядке. Так не должно быть, но он не должен быть наказан».

В правилах биатлона нет правил, запрещающих какое-то резкое обращение с разряженным оружием в финишной зоне, однако теоретически Кентена можно обвинить в нарушении правил безопасности. Впрочем, IBU вряд ли будет придираться к поведению француза и как-то его наказывать.

А вообще, в последнее время проблем с оружием в мировом биатлоне стало как-то слишком много. Что это? Нервы на фоне слишком высокой конкуренции или чувство вседозволенности из-за недостаточного контроля?

Главное – сделать выводы. Пока не стало слишком поздно.