Французский биатлонист неоднозначно пошутил над норвежцами на награждении. Поняли не все

В первые выходные Кубка мира по биатлону норвежцы дважды упустили золото: сначала проиграли шведам в супермиксте, а затем – французам в смешанной эстафете. Но больший резонанс вызвала фраза, с которой к проигравшим обратился француз Кентен Фийон Майе на награждении.

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«Мы всегда шутим о деньгах»

«Спасибо за деньги», – сказал экс-обладатель «Большого хрустального глобуса» в адрес норвежцев, стоявших на подиуме.

Не все сразу поняли, что он имел ввиду, при том что сам момент попал в прямую трансляцию церемонии награждения.

«Я пошутил, потому что мы всегда шутим о деньгах. Я шутил на подиуме, однако не ожидал, что камера это поймает, – оправдывался француз. – Некоторых людей мотивируют деньги, но моя мотивация – победа. Не хочу называть никаких имён, однако некоторым людям нравятся деньги, и я это уважаю».

За победу в смешанной эстафете французская четвёрка заработала € 26 000, то есть по 636 тысяч рублей на каждого члена команды согласно нынешнему курсу, норвежцы выиграли € 20 000 – по 489 тысяч рублей на спортсмена. Похоже, именно разнице в суммах радовался Кентен.

«Я соревнуюсь не за деньги»

Некоторые подумали, что благодарность француза адресована Каролин Кноттен, растерявшей преимущество, добытое братьями Бё на первых двух этапах. Да и на награждении её реакция была самой громкой.

«Ой!» – удивилась в ответ на благодарность норвежка.

Однако позже выяснилось, что послание Кентена было адресовано братьям Бё. По словам девушек, мужчины-биатлонисты очень много говорят о деньгах.

«Ингрид уже много лет говорит, что мальчики могут слишком много говорить о призовых и всём таком. Когда Фийон сказал «спасибо за деньги», мы тогда подумали, что странно делать акцент именно на этом», – рассказала Кноттен.

Каролин и Ингрид это удивляет, ведь их самих не сильно волнуют призовые.

«Мне всё равно, сколько там тысяч за первое место. Я бы предпочла остаться на своих позициях. Буду довольна тем местам, которые получаю», – продолжила Кноттен.

Каролин Кноттен Фото: Kevin Voigt/GettyImages

«Если бы я думала о призовых деньгах во время стрельбы, это вряд ли стало бы для меня формулой успеха. К счастью, в основном я соревнуюсь не за этим», – с улыбкой заявила Тандреволд.

Куда норвежские биатлонисты тратят деньги?

Сами парни объяснили зацикленность на деньгах очень просто.

«Я думаю, это связано с тем, что мы больше заботимся о правильном управлении ими», – предположил Ветле Кристиансен.

Он не понимает, кто из норвежских биатлонистов, по мнению Фийона Майе, зациклен на призовых деньгах, но признаётся, что сам любит вкладывать их на бирже. Ветле отмечает, что спортивная карьера быстротечна и уже сейчас необходимо позаботиться о будущем.

«Мы должны сделать так, чтобы вся наша жизнь была комфортной, а не только годы, когда мы занимаемся биатлоном. В целом карьера очень короткая», – объяснил Кристиансен.

Ветле Шоста Кристиансен Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Вместе с тем он всё же не считает, что деньги – главное для спортсмена.

«Если вы больше всего заинтересованы в зарабатывании денег, пришло время уйти на пенсию. Тогда вы сможете сделать гораздо больше. Я ненавижу тратить свои деньги впустую на фондовом рынке. Если бы мне это нравилось больше всего, я бы бросил биатлон и начал тусоваться там в надежде отыграть как можно больше», – иронизировал норвежец.

Тарьей Бё рассказал, что он и его товарищи по команде управляют акциями, покупают недвижимость и занимаются строительством коттеджей, пока продолжается их спортивная карьера.

«Шутки про деньги для нас центральные. Дамы немного спокойнее. Они заняты близкими, привычными делами, например, вязанием рождественских подарков. Они очень хороши. Вместе мы суперкоманда», — посмеялся он.

Так что парни, в сторону которых и шутил Фийон Майе, оценили его юмор.

«Это была забавная шутка. Кентен был очень доволен победой, и мы это видели», – порадовался за француза Йоханнес Бё.