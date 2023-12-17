Биатлонист Легрейд не смог сдержать слёз, комментируя выстрел в отеле на Кубке мира

Олимпийский чемпион в эстафете, пятикратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд не смог сдержать слёз, комментируя отстранение от масс-старта на третьем этапе Кубка мира из-за нарушений правил безопасности IBU.

«Сейчас всё очень сложно. То, что такое произошло, плохо, но это уже данность. Мы занимаемся спортом, который потенциально может уносить жизни людей, поэтому ко всем нарушениям безопасности следует относиться самым строгим образом. Мне просто придётся принять все последствия того, что произошло.

Фото: NRK

Вчера я несколько часов пробыл в полиции. Я написал отчёт, они оформляют документы и все формальности, но сказали, что последствий, скорее всего, не будет», — приводит слова Легрейда NRK.