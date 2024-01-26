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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина заняла 59-е место в спринте на ЧЕ-2024 в Брезно-Осрблье

Экс-россиянка вернулась в большой мировой биатлон в 39 лет. И провалила первую гонку
Батраз Томаев
Анастасия Кузьмина
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Анастасия Кузьмина заняла 59-е место в спринте на домашнем чемпионате Европы. Но болельщики рады её камбэку!

В конце января в словацком Брезно-Осрблье проходит открытый чемпионат Европы по биатлону – 2024. По традиции на континентальное первенство обычно отправляются те биатлонисты, которые ещё не отобрались на чемпионат мира, но сохраняют на это шансы. Впрочем, в этот раз интереса к европейскому первенству добавила ещё одна важная история.

На старт после почти пяти лет паузы вышла Анастасия Кузьмина. Та самая сестра Антона Шипулина и трёхкратная олимпийская чемпионка.

В последний раз биатлонный мир видел опытнейшую спортсменку на трассе – вдумайтесь только! – 23 марта 2019 года. Как раз в тот день она и завершала профессиональную карьеру. На последнем этапе КМ сезона-2018/2019 в Хольменколлене (Норвегия) Кузьмина стала 10-й в масс-старте.

В последней гонке она боролась за «Большой хрустальный глобус»:
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Драма на десерт. Кузьмина хотела вырвать у Вирер Кубок мира. Но не смогла

Но кто же мог подумать, что сестра Антона Шипулина повесит лыжи не навсегда. Это было многоточие от словацкой легенды спорта!

«Я вернулась не ради одной гонки»

Кузьмина в Брезно-Осрблье заняла 59-е место в женском спринте. Она допустила три промаха и проиграла победительнице гонки Иде Лиен (Норвегия) 2 минуты и 23,8 секунды. Довольно много.

Результаты женского спринта на ЧЕ-2024:
Лиен выиграла спринт на ЧЕ, Кузьмина в первой гонке после возвращения — 59-я

На стрельбе лёжа Кузьмина допустила одну осечку и проигрывала лидеру 28,4 секунды. А вот на стойке экс-лидер сборной Словакии промахнулась уже дважды. На заключительный круг дистанции сил у неё не хватило.

«Первые три выстрела на стойке добавили ненужной уверенности. Я хотела порадовать зрителей быстрой стрельбой. Торопилась с выстрелами, и два штрафных круга дались мне нелегко. Напрасно это сделала. Видно, что я ещё не совсем готова к скоростной выносливости», – сказала Кузьмина.

59-е место тем не менее дало ей право выступить в гонке преследования.

«Это ещё один вызов для меня. Я вернулась не ради одной гонки».

И всё-таки она наша! Кузьмина вспоминает своё детство:
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Анастасия Кузьмина: моё детство связано с Россией, и неважно, что сейчас я живу в Словакии

«Слушай, ты ведь в неплохой форме»

Ещё осенью Анастасия говорила, что ей поступило предложение от словацкой федерации биатлона. Спортивные функционеры заметили, что 39-летняя биатлонистка всё так же способна усилить сборную страны.

«Получилось так, что некоторые представители словацкой федерации биатлона меня заметили на тренировках, как я с ними катаюсь на роллерах, как тренируюсь, стреляю. Мне говорят: «Слушай, Настя, ты ведь в неплохой форме. Давай на летний чемпионат мира подготовишься, нет?» Я говорю: «Вы что, с ума сошли? С такими предложениями ко мне, почти 40-летней спортсменке, подходят». Ну и мы так посмеялись с мужем – ерунда. Я на роллерах вообще не люблю бегать, лето – это не моё. А потом что-то к нему подошли. Он говорит: «Давай, может, хотя бы внимание фанатов привлечём? Немного бы встряхнули наш биатлон». И мы всё-таки решили, сказали: «Да, давайте обновлять статус активного спортсмена». И тут мне говорят: «Слушай, а вот если бы ты была молодым спортсменом, то надо было бы ждать месяц для восстановления. А ты бегала на высоком уровне и была в пуле, поэтому шесть месяцев, Настя», – сказала Кузьмина в программе «Биатлон в Okko».

В Оkko доступны прямые трансляции Кубка мира и чемпионата мира.

«Я держала себя в хорошей форме»

Безусловно, в Словакии надеялись на чудо, но его не случилось. Однако её возвращение может послужить хорошей мотивацией для остальной команды. Сейчас женская сборная Словакии идёт на 17-м месте в Кубке наций, и помощь от опытной чемпионки ей не помешает. При этом сама спортсменка ещё хочет побеждать, а болельщики по-прежнему её любят и поддерживают.

«В последние несколько лет я чувствовала себя скорее спарринг-партнёром молодых спортсменов, а не их тренером. Я держала себя в хорошей форме, чтобы молодые люди могли следовать за мной, и в голове давно появлялась мысль, смогу ли я снова подготовить своё тело и разум», – говорила Кузьмина.

Возвращение состоялось. Но что будет после чемпионата Европы в Словакии? Проснётся ли в титулованной биатлонистке желание побороться на Кубке мира? Если да, то там, глядишь, и до Олимпиады-2026 недалеко…

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