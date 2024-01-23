В регламенте прописано: соревнования под эгидой правительства РФ – для регионов. Об этом известно больше двух лет.

Почему белорусы не могут выступать на Спартакиаде? России не нужны сильные соперники?

Спортсмены из Беларуси не примут участие в зимней Спартакиаде сильнейших, которая пройдёт с 9 по 18 февраля в нескольких регионах России. В последнее время активно идут разговоры из категории «как так можно, они же российскую команду обыгрывают постоянно, мы боимся сильных соперников?» Но почему про это стали говорить только сейчас? Спартакиада сильнейших в России уже проходила без белорусов.

Да-да, не удивляйтесь. Летняя Спартакиада сильнейших в России уже проходила в 2022 году. Возьмём для примера лёгкую атлетику.

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Белорусов, которые участвуют, например, во всех стартах серии «Королева российского спорта» и в чемпионате России по лёгкой атлетике, на Спартакиаде не было – таков регламент. В коммерческой серии белорусы участвовали без проблем, тут и ограничений быть не могло. В чемпионатах России они также участвуют, но в итоговых протоколах их фамилий нет – согласно регламенту медали и призовые по итогам нашего национального чемпионата могут получить только россияне. Хотя спонсорские призовые белорусские спортсмены получают даже на чемпионате России.

Думаете, такое только в одну сторону работает? Как бы не так.

На чемпионатах Беларуси, хоть они и носят статус «открытых», почти всё то же самое. С той лишь разницей, что протоколы общие с учётом выступления россиян. И призовые они получают отдельно, а в национальном чемпионате учитываются результаты только своих спортсменов.

Антон Смольский (Кубок международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске) Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Кто во время летней Спартакиады-2022 задавал вопросы о неучастии белорусов? Кажется, никто. По крайней мере, если такие вопросы и были, то звучали настолько тихо, что их никто не услышал. А чем же отличается нынешняя ситуация от той, что была летом 2022-го? Абсолютно ничем. Регламент соревнований за два года не поменялся.

Если говорить точнее, то «Положение о спортивных соревнованиях II Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста 2024 года» было подписано министром спорта России Олегом Матыциным 29 июня 2023 года. Последние изменения в документ были внесены 12 октября 2023 года.

Суть этого документа та же, что и для летней Спартакиады – в соревнованиях принимают участие спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации (в том числе спортсмены, тренеры, специалисты, руководители команд), судьи, медицинские и технические специалисты, другой вспомогательный персонал, а также волонтёры и иные специалисты.

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Организатором Спартакиады через Минспорт выступает правительство России. Не отдельные спортивные федерации по олимпийским видам спорта, а именно правительство страны. И за пару недель до начала соревнований менять регламент никто уже не будет.

Одним словом, ни Союз биатлонистов России, ни Федерация лыжных гонок России, ни какая-либо другая отдельная федерация ничего сделать не могут, потому что не имеют к этому отношения. Если и менять регламент, то для всех 14 видов спорта, по которым будут проводиться соревнования.

Но давайте посмотрим, в каких зимних видах спорта сборная Беларуси на равных выступает со сборной России, а зачастую и обыгрывает? Это только биатлон и только мужские гонки. Ещё на равных белорусы могут конкурировать с россиянами в воздушной акробатике. Всё.

Наверное, в этих видах спорта соперничество с белорусами было бы интересным, но делать поблажки в отдельных дисциплинах в рамках комплексного турнира по 14 видам спорта точно неправильно.