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ЧМ-2024 по биатлону: Нове-Место (Чехия), результаты мужского спринта: Легрейд победил, Йоханнес Бё — только второй

«С трудом поверил, что лидирую». Норвежцы устроили триллер на чемпионате мира по биатлону
Батраз Томаев
Стурла Легрейд
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Победил характер. И имя ему — Стурла!

На чемпионате мира по биатлону – 2024 прошёл мужской спринт. Зрители на переполненных трибунах стадиона в Нове-Место стали свидетелями потрясающего шоу, которое разыграли норвежские биатлонисты.

Чемпионом мира стал Стурла Холм Легрейд. Йоханнес Бё остался с серебром, а Ветле Шоста Кристиансен получил бронзу. Норвежцы забрали весь подиум.

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Мужчины. 10 км Спринт
10 февраля 2024, суббота. 19:05 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
25:23.9
2
Йоханнес Бё
Норвегия
+3.5
3
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+18.6

На этом можно было бы закрывать страницу и переходить к следующей новости. Но биатлонисты из Норвегии подарили всему миру высококлассное представление – до последнего было неясно, кто из них сильнее.

В главных ролях: Йоханнес и Стурла

Мы привыкли, что Йоханнес Бё балует всех своими победами и зачастую решает вопрос о золоте задолго до финиша. Но канули в Лету эти времена. Йоханнес не тот, он другой. Теперь бывшему королю мирового биатлона приходится считаться с каждым и помнить – ничто не вечно под луной.

Йоханнес стартовал под 26-м номером. В это время он знал, например, как пробежал его старший брат – Тарьей допустил два промаха. А также то, какой результат у француза Фийона Майе и соотечественника Дале-Шевдала.

Учитывая промах и отменную скорость на лыжне, Йося вполне мог выигрывать титул чемпиона в спринте второй год подряд. Тем более почти все его соперники допустили досадные ошибки и лишили себя шансов на золото.
Почти все. Но не все.

Прямые трансляции гонок чемпионата мира – 2024 доступны в Okko.

Стурла стартовал 50-м. Когда почти все уже сделали своё дело в гонке. И проявил недюжинный характер. Ему было сложнее, чем всем остальным.

Почему? Потому что шок, который он испытал, когда случайно выстрелил из винтовки в отеле, наверняка засел в голове. И как же важно было, чтобы этот случай не стал преградой для дальнейших успехов. Не стал.

Легрейд в главном спринте сезона сделал два нуля. Идеальная стрельба и такая же скорость. После второго рубежа Стурла выигрывал у Йоханнеса 7,9 секунды. На следующей отсечке его преимущество сократилось на 2,3 секунды. Стурла начал проигрывать. Почти упустил свою победу.

Стурла Легрейд с Йоханнесом Бё и Ветле Шоста Кристиансеном

Стурла Легрейд с Йоханнесом Бё и Ветле Шоста Кристиансеном

Фото: Alex Grimm/Getty Images

За 900 метров до финиша он уже проигрывал Йоханнесу 0,2 секунды. Но выкарабкался, не отдал заслуженную гонку. Табло зафиксировало три с половиной секунды преимущества. Как? Дело в характере чемпиона.

«Это было весело. Сегодня я проснулся с мыслью, что у меня нет шансов на подиум. И вдруг слышу, что лидирую на последнем круге. Я с трудом смог поверить в то, что услышал», – приводит слова спортсмена VG.

Франция очнулась!

Да-да, французские биатлонисты проснулись и действительно навязывали борьбу норвежцам на протяжении всей гонки. Но мы-то с вами знаем, что после пробуждения необходимо делать зарядку. Так вот пока она не была сделана, покорять чешские равнины и высоты ещё рановато.

Медальный зачёт чемпионата мира – 2024 по биатлону

Вторую гонку ЧМ подряд на себя обращает внимание Эрик Перро. Ему до борьбы за чемпионства, вероятно, не хватило одного точного попадания. А до медали – какой-то малости. В итоге Эрик занял только четвёртое место. Но в каком же порядке этот француз. А ведь ему всего 22 года!

В десятке сильнейших ещё два француза. На восьмой позиции Кентен Фийон Майе, а на девятой – Эмильен Жаклен. У них тоже по одной осечке.

А вот к другим сборным есть вопросы.

Эти вопросы к себе или к лыжам может предъявлять Себастиан Самуэльссон. Шведский биатлонист стрельнул ноль в спринте, но победителем так и не стал. Проиграть минуту ходом на 10 километрах – это много. Хорошо, хоть в топ-5 попал. Получается, чартер, которым шведы воспользовались, не помог?

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Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Себа, конечно, эту русскую пословицу не знает. А надо бы. Йоханнес Бё припомнил ему слова, которые получил недавно в свой адрес. Швед заявил, что скорость Бё-младшего его не впечатляет. Ну и получил ответочку после спринта.

«Эти шведы… Тут возможно только одно из двух. Либо вы громко говорите, либо много выигрываете. Мы с Себбе немного разные, и каждый выбирает собственную тактику (улыбается)», — приводит слова Бё-младшего TV2.

Шутки шутками, а реальных конкурентов норвежцам, кроме Эрика Перро, в спринте не было. Но и тому нужно стрелять на ноль, чтобы одолевать их.

Новый день на чемпионате мира по биатлону несёт новые события. Увидим ли мы такую же интересную зарубу от Йоханнеса и Стурлы в пасьюте? Или золотую медаль разыграет кто-нибудь другой? Узнаем в субботу, 11 февраля.

А ведь Йоханнеса Бё жёстко критиковали после эстафеты:
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