«Йоханнес Бё разочаровал больше всех». Норвежцы недовольны стартом лидера сборной на ЧМ

В смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону норвежцы завоевали серебро. Для искушённых победами спортсменов и их болельщиков такой результат сродни провалу. Главным козлом отпущения стал лидер сборной Йоханнес Бё, собравший волну критики за свой неудачный этап.

Провал

Стартовая гонка чемпионата мира не заладилась для норвежцев с самого начала. На первом этапе Тарьей Бё допустил два промаха на стойке и передал эстафету брату третьим с 17-секундным отставанием от лидера.

Йоханнес должен был вернуть команду на первое место и создать отрыв для девушек. Однако его выступление заставило болельщиков ужаснуться. Ему не помогла даже лучшая скорость на трассе, потому что за две стрельбы он допустил четыре промаха. При передаче эстафеты Каролин Кноттен отставание сборной Норвегии от лидера увеличилось почти до 30 секунд.

Девушки пытались спасти ситуацию, как могли. Кноттен даже ненадолго вывела команду на первое место. Правда, по скорости она не смогла противостоять соперницам, но после её этапа отставание норвежцев сократилось до восьми секунд. А уже на финальном этапе лидер женской команды и общего зачёта Кубка мира Ингрид Тандреволд вырвала серебро.

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«Катастрофа»

Девушки со своими задачами в гонке справились, чего не скажешь о парнях. Уле-Эйнар Бьорндален был ошарашен выступлением братьев Бё.

«Это катастрофа. После этих ребят мы должны были опережать соперников на 20 секунд, а не отставать», – заявил он.

«Больше всех разочаровывают парни, особенно Йоханнес Бё», – согласен с Бьорндаленом эксперт NRK Ола Лунде.

«Это ненормально, что Франция настолько лучше Норвегии на трассе», – продолжил линию критики эксперт NRK Торгейр Бьорн.

«Каролин спасает всю эстафету. Мальчики совершенно не в себе, и Ингрид справляется хорошо. Теперь я немного более скептически отношусь к Йоханнесу и Тарьею», – заявила Тириль Экхофф.

Даже сам Тарьей Бё был удивлён выступлением младшего брата. Он надеялся, что тому удастся сократить отставание.

«Это немного на него не похоже. Обычно в таких ситуациях он обходит всех как стоячих. А сейчас даже проигрывает на лыжне. Мы почти никогда не видели, чтобы он выглядел так в эстафете», – отметил старший брат.

«Мы надеемся, что дамы спасут положение Норвегии и парней Бё», — вновь возложил надежды на своих партнёров по команде Тарьей.

Йоханнес Бё Фото: Alex Grimm/Getty Images

«Нервы»

Младший Бё, конечно, и сам понимал, что ожидания от его старта разошлись с реальным результатом, и попытался объяснить причины такого выступления.

«Вероятно, немногие были впечатлены моим выступлением. Это слишком слабо с моей стороны. Я могу сделать лучше. Возможно, это нервы из-за того, что это чемпионат мира», — отметил он.

«То, что произошло, — это просто плохое вступление. Чувствую ли я себя в форме? Я и сам спрашивал себя об этом после гонки», — заключил Йоханнес.

Действительно ли на Йоханнеса повлиял мандраж из-за старта главного турнира года или в смешанной эстафете он показал всё, на что готов, — узнаем в субботу, 10 февраля. В Нове-Место пройдёт спринт – первая личная мужская гонка.