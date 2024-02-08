Норвежцы жёстко раскритиковали шведов за перелёты на частном самолёте. Неужели завидуют?

Шведы же утверждают, что чартер поможет им победить норвежцев. При этом и те, и другие пока без золота ЧМ-2024.

В чешском Нове-Место начался чемпионат мира по биатлону. И продолжилось старое скандинавское противостояние. Швеция мечтает превзойти Норвегию на главном старте сезона и выбрала своё оружие в борьбе с ними. Как ни странно, это частный самолёт.

Норвежцы же критикуют за это соперников. Почувствовали угрозу или просто завидуют из-за того, что им приходится стоять в очередях в аэропорту?

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«Мы летаем частным самолётом. И это хорошо»

Пока остальной биатлонный мир добирался до Чехии на автобусах и регулярных авиарейсах, шведы для своей команды взяли частный самолёт. Такой выбор показался норвежцам безответственным, но дело не в зависти.

Скрупулёзные скандинавы, решив уколоть соперников, подсчитали, какой вред их соседи причинили экологии за один полёт от Стокгольма до Праги. Согласно данным, за одну такую поездку шведы выбросили в атмосферу 57 т CO₂. Норвежцы отметили, что их сборная за весь сезон до начала чемпионата мира нанесла экологии меньший вред – 40,9 т CO₂.

По подсчётам норвежской федерации, сборной уже удалось избежать излишнего выброса в 17,8 т CO₂, по сравнению с прошлым сезоном.

Если бы Швеция воспользовалась услугами регулярного авиасообщения, как это сделала Норвегия, то выброс составил бы около 11,5 т.

И это действительно заботит норвежскую команду!

«Я думаю, что это неправильно и что они не идут в ногу со временем. Нет необходимости летать частным самолётом в Чехию, между Стокгольмом и Прагой есть хорошее сообщение. Я думаю, что они могут взглянуть на свои выбросы и оценить соотношение затрат и выгоды», – заявила экс-биатлонистка, а теперь эксперт NRK Сюннёве Сулемдаль.

Шведы поспешили оправдаться. Но объяснение вышло каким-то странным. Они заявили, что частный самолёт помогает им побеждать. Этот метод передвижения сборная использует ещё со времён пандемии.

«В последние годы мы летали на частных самолетах и добивались успеха. Поэтому мы хотим продолжать это», – сказал Мартин Понсилуома.

«Мы начали летать на частном самолёте во время пандемии коронавируса и поняли, насколько это хорошо», – продолжил Себастиан Самуэльссон.

«Мы летаем на частных самолетах не только для того, чтобы победить Норвегию, но и для того, чтобы победить все остальные страны. Нам это нравится, потому что так легче оставаться здоровыми. Мы избегаем общения с таким большим количеством людей, и путешествия проходят легче. Я очень благодарна нашей федерации», – заявила Эльвира Эберг.

«Они понесут ответственность»

Норвежка Сулемдаль не верит в аргументы соперников.

«Возможно, им удастся избежать некоторых заболеваний, но я думаю, можно сделать это, надев маску для лица, взяв с собой обед и позаботившись о гигиене рук. Я не думаю, что они получают какое-либо преимущество, когда дело доходит до соревнований», – сказала норвежка.

Себастиан Самуэльссон Фото: Vianney Thibaut/Getty Images

Тарьей Бё от лица сборной с усмешкой отреагировал на заявления шведов. Он отметил, что Самуэльссон всегда и на всё имеет своё мнение, поэтому неудивительно, что сейчас ему приходится оправдываться.

«В конце концов, Себбе очень хочет поступать правильно и критикует всех подряд, поэтому ему приходится за это отвечать. Швеция здесь, чтобы догнать нас, и им приходится идти на крайние меры», – пошутил старший Бё.

После этого Самуэльссон вновь попытался оправдаться и заявил, что после завершения карьеры вообще откажется от длительных перелётов.

«Да, это вредно для окружающей среды, но, когда я выйду на пенсию, поездок в Таиланд не будет», – пообещал олимпийский чемпион из Швеции.

Каролин Кноттен же тоже включилась в критику шведов, но при этом заметила, что для заботы об экологии все в мире делают недостаточно.

«Шведы будут нести за это ответственность. Мы сокращаем вред, насколько можем, однако мы все ещё свиньи по отношению к окружающей среде нашей планеты», – подытожила норвежка.

Ну а пока скандинавы меряются борьбой за экологию, первое золото чемпионата мира выиграли французы, сосредоточенные на биатлоне.