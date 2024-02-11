Скандинавы заняли пять первых мест. А победил Бё, как и год назад.

Норвежцы опять победили всех на ЧМ по биатлону. Гонку преследования можно было не смотреть

Экватор чемпионата мира по биатлону – 2024 в Чехии пройден. В воскресенье, 11 февраля, в Нове-Место прошёл мужской пасьют. И обилием норвежцев в итоговом протоколе он не удивил.

Победителем гонки стал Йоханнес Бё. Это его 18-я победа на чемпионатах мира!

Второе место занял Стурла Легрейд, а бронзовая награда досталась Ветле Шоста Кристиансену.

Йоханнес Бё прокомментировал свою очередную победу.

«Не обязательно быть лучшим в мире, чтобы выиграть чемпионат мира. Но сегодня был мой день», — цитирует спортсмена NRK.

Такого ещё не было

Успех этих биатлонистов стал по-настоящему праздничным разве что для любителей биатлона в Норвегии. Трудно представить улыбки на лицах французов, шведов и немцев. Страна, доминирующая в биатлоне, никого и близко не подпускает к пьедесталу. Более того, у тройки призёров всегда есть защита и полузащита. Прям как в футболе. Не подступишься!

Первые пять мест заняли стреляющие лыжники из Норвегии. Такого в истории ещё не было!

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Где-то мы такое уже видели…

Казалось бы, чем ещё мог «удивить» этот пасьют. Его вообще можно было не проводить.

Хотя бы потому, что на финише в 2024 году Йоханнес повторил свой прошлогодний жест. Тогда титулованный норвежец тоже выиграл пасьют, а на финише присел на колено.

Эффект дежавю случился и потом. Ровно год назад в протоколе второе место занял тоже Стурла. А ещё в шестёрке сильнейших всё те же имена: Самуэльссон, Тарьей Бё и Кристиансен. Единственным новичком этого года стал Дале-Шевдал, который заменил немца Кюна.

Весьма оригинальный мужской биатлон. А как всё начиналось в декабре прошлого года…