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ЧМ-2024 по биатлону: Нове-Место (Чехия), результаты мужского пасьюта: Йоханнес Бё выиграл золото, у Легрейда серебро

Норвежцы опять победили всех на ЧМ по биатлону. Гонку преследования можно было не смотреть
Батраз Томаев
Йоханнес Бё
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Скандинавы заняли пять первых мест. А победил Бё, как и год назад.

Экватор чемпионата мира по биатлону – 2024 в Чехии пройден. В воскресенье, 11 февраля, в Нове-Место прошёл мужской пасьют. И обилием норвежцев в итоговом протоколе он не удивил.

Победителем гонки стал Йоханнес Бё. Это его 18-я победа на чемпионатах мира!

Второе место занял Стурла Легрейд, а бронзовая награда досталась Ветле Шоста Кристиансену.

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
11 февраля 2024, воскресенье. 19:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
32:36.9
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+28.7
3
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+38.5

Йоханнес Бё прокомментировал свою очередную победу.

«Не обязательно быть лучшим в мире, чтобы выиграть чемпионат мира. Но сегодня был мой день», — цитирует спортсмена NRK.

Такого ещё не было

Успех этих биатлонистов стал по-настоящему праздничным разве что для любителей биатлона в Норвегии. Трудно представить улыбки на лицах французов, шведов и немцев. Страна, доминирующая в биатлоне, никого и близко не подпускает к пьедесталу. Более того, у тройки призёров всегда есть защита и полузащита. Прям как в футболе. Не подступишься!

Первые пять мест заняли стреляющие лыжники из Норвегии. Такого в истории ещё не было!

Прямые трансляции гонок чемпионата мира – 2024 доступны в Okko

Где-то мы такое уже видели…

Казалось бы, чем ещё мог «удивить» этот пасьют. Его вообще можно было не проводить.

Хотя бы потому, что на финише в 2024 году Йоханнес повторил свой прошлогодний жест. Тогда титулованный норвежец тоже выиграл пасьют, а на финише присел на колено.

Да, Йоханнес умеет быть оригинальным:
Йоханнес Бё поиздевался над соперниками. Остановился на финише и всё равно выиграл минуту!
Йоханнес Бё поиздевался над соперниками. Остановился на финише и всё равно выиграл минуту!

Эффект дежавю случился и потом. Ровно год назад в протоколе второе место занял тоже Стурла. А ещё в шестёрке сильнейших всё те же имена: Самуэльссон, Тарьей Бё и Кристиансен. Единственным новичком этого года стал Дале-Шевдал, который заменил немца Кюна.

Весьма оригинальный мужской биатлон. А как всё начиналось в декабре прошлого года…

И куда подевалась прыть немцев…
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